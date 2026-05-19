خدمة جديدة من NEO BIZ تضع معايير جديدة للسرعة والمسئولية والابتكار في القطاع المصرفي,

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة فتح حسابات الأعمال خلال يوم واحد، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن سرعة فتح الحسابات المصرفية للشركات. ويمكن للشركات وأصحاب الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة من خلال منصة البنك الرقمية الرائدة للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة «NEO BIZ» ، مع ضمان منح استرداد نقدي بقيمة 1,000 درهم إماراتي للعملاء المؤهلين في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والأحكام.

وتعتمد الخدمة المميزة لفتح حسابات الأعمال خلال يوم واحد على منظومة متطورة للانضمام الرقمي للعملاء والتي تشمل التحقق الذكي، ومسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإجراءات «اعرف عميلك» الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المحلية. ذلك إلى جانب أنظمة التوجيه الذكية المؤتمتة، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي وتسريع أوقات المعالجة، ويتيح للعملاء المؤهلين من الشركات تفعيل حساباتهم دون تأخير.

وبمجرد استكمال إجراءات فتح الحساب، يتمكن عملاء "NEO BIZ" من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيق الهاتف المتحرك ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما يمكنهم الاستفادة من باقات مصرفية تنافسية مخصصة للشركات، بما في ذلك باقات "Pro" و"Pro Plus"، التي توفر مزايا تشمل عدم اشتراط حد أدنى للرصيد، وتحويلات مجانية بالعملة المحلية، إلى جانب مجموعة من الحلول والخدمات ذات القيمة المضافة المصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم نمو الأعمال.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "يأتي إطلاق خدمة فتح حسابات الأعمال خلال يوم واحد في مرحلة محورية تواجه فيها الشركات حالة من عدم اليقين العالمي، والتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة، والضغوط المرتبطة بالسيولة، ما يعكس التزامنا بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال NEO BIZ ومبادرات مماثلة، نواصل تسريع تحول المشرق إلى بنك رقمي بالدرجة الأولى، مع إعادة تعريف الطريقة التي تصل بها الشركات إلى الخدمات المالية، وتدير نموها، وتتوسع بثقة ضمن بيئة اقتصادية متسارعة التطور".

ومن جانبه، قال راجيف تشاليسجونكار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال و "NEO BIZ" في المشرق: "يمثل فتح الحساب المصرفي خطوة أساسية لأي شركة، ومع تزايد أهمية السرعة والمرونة التشغيلية لتعزيز القدرة على التكيف، تحتاج الشركات إلى شريك مصرفي يواكب وتيرتها. ومن خلال رحلتنا الرقمية المتكاملة لفتح الحسابات، أعدنا تصميم هذه العملية لتقديم تجربة أسرع وأكثر بساطة وشفافية، بما يمكّن الشركات من دخول سوق دولة الإمارات وبدء عملياتها بكفاءة، مع التركيز على النمو بدلاً من التعقيدات الإدارية".

وإلى جانب تسريع إجراءات الانضمام الرقمي وفتح الحسابات، يواصل المشرق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال من خلال حلول مالية مصممة خصيصاً لمساعدة الشركات على التعامل مع تحديات القطاع وضغوط السيولة، بما في ذلك حلول تأجيل سداد القروض للعملاء المتأثرين.

ومن خلال الجمع بين القدرات الرقمية المتقدمة والالتزام الواضح بمستويات الخدمة، يعزز المشرق مكانته كشريك مصرفي استباقي يدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في دولة الإمارات، مع وضع معايير جديدة على مستوى القطاع من حيث السرعة وتجربة العملاء في الخدمات المصرفية للأعمال.

-انتهى-

#بياناتشركات