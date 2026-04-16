تم تعيين منظمة كريست CREST من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو NATO) كجهة منفذة (Implementing Agent) لدعم بناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني لدى الدول الشريكة. وسيركز هذا التعاون على تعزيز المرونة والصمود السيبراني، ورفع مستوى الضمانات الأمنية، وتطوير القدرات المستدامة للقوى العاملة على المستوى الوطني.

حيث أعلن قسم العاملين الدوليين في منظمة الناتو (NATO International Staff) أن كريست ستكون من ضمن المجموعة الأساسية من الجهات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الناتو في إطار مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية (DCB) ذات الصلة، وكذلك في برامج مديرية التعاون الدفاعي والأمني (DSCD) ​​الأخرى.

وتتطلع كريست لدعم شركاء الناتو من خلال مجتمع أعضائها ومن خلال شركائها التعليميين (CREST educational partners) في بناء القدرات والمرونة والصمود في مجالات الأمن السيبراني بما في ذلك استخدام نموذج "كريست كامب CREST CAMP" الذي أثبت نجاحه في تسريع نضج الأمن السيبراني؛ وكذلك باستخدام معايير كريست لتقديم خدمات الأمن السيبراني لتقييم قدرات فرق الأمن السيبراني أو الموردين، ولوضع خطط عمل لتحسين الخدمات وكذلك لتوفير التدريب المتوافق مع مناهج كريست وشهاداتها لأدوار العمل المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني.

وفي السياق الاستراتيجي، تتمثل المهمة الأساسية للناتو في حماية حرية وأمن أعضائه بالوسائل السياسية والعسكرية، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات السيبرانية التي تُقوّض الأمن القومي والجماعي.

ويقود قسم عمليات الموظفين الدوليين (IS OPS) التابع للناتو مجموعة من المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني في إطار مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية ذات الصلة، وحزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا، وبرامج الشراكة، وغيرها من المبادرات المعتمدة.

ولتعزيز هذه المهمة، وتقديراً لخبرة كريست في تطوير منظومات مستدامة للأمن السيبراني ومعايير مهنية، فقد عيّن قسم عمليات الموظفين الدوليين منظمة كريست من ضمن مجموعة الجهات المنفذة الرئيسية لمبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية وغيرها من عناصر برامج مديرية التعاون الدفاعي والأمني، وذلك بموجب اتفاقية تعاون عالمية رسمية تركز على بناء قدرات شركاء الناتو وتعزيز كفاءتهم وتوحيد جهودهم في قطاع الأمن السيبراني.

ومن خلال مشاركة منظمة كريست وعبر أعضائها وشركائها التعليميين في البرامج التي يوجهها أو يدعمها حلف الناتو، يمكن لحلفاء الناتو وشركائه الاستفادة من تحسين قدرات الأمن السيبراني في فرقهم الداخلية وتعزيز ضمان جودة الخدمات المقدمة، وبناء قوة عاملة سيبرانية أكثر فعاليةً وصموداً ومرونةً.

ويعزز هذا التعاون أهداف الناتو تحديداً من خلال تحسين قدرات وحدات الأمن السيبراني لدى الشركاء، والقيام بتقييم جودة مزودي الخدمات الخارجيين أو البنية التحتية الحرجة التي يعتمد عليها شركاء الناتو، مما يعزز الاقتصادات المحلية ويقلل المخاطر المتعلقة بسلاسل التوريد والمشتريات للحكومات وللقطاعات الحيوية، بالإضافة لرفع مستوى القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني وبالتالي خلق مسارات توظيف موثوقة وتعزيز القدرات الأمنية طويلة الأجل.

ولكون كريست جهة من ضمن مجموعة الجهات الرئيسية المعتمدة والمنفذة، فلدى كريست القدرات المطلوبة لدعم أهداف حلف الناتو وذلك من خلال تطبيق نماذجها التي أثبتت أنها تعزز منظومات الأمن السيبراني المحلية.

وسيتم تطبيق معايير اعتماد كريست لتقديم خدمات الأمن السيبراني (Accreditation Standards) من أجل تقييم فرق شركاء الناتو. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها كريست في تطوير وإدارة برامج الاعتماد للسلطات الوطنية، وسيتم تطوير مبادرات اعتماد تتماشى مع احتياجات حلف الناتو لتقييم مزودي الخدمات ولحماية البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.

كما وستقوم كريست بتطبيق نموذجها الناجح للنضج السيبراني المُعجّل (Cyber Accelerated Maturity - CREST CAMP) لدعم مزودي خدمات الأمن السيبراني المحليين في تطوير قدراتهم للعمل وفقاً للمعايير الدولية المُعترف بها.

وستقوم كريست أيضأً باستخدام مساراتها المعتمدة لتطوير المهارات (Pathways) ومناهجَها الدراسية وشهاداتها في تنمية المواهب في مجالات الأمن السيبراني بحيث تحافظ الشهادات والمسارات على الملكية المحلية للقدرات وعلى السيادة وتدعم فرص العمل والتقدم الوظيفي واستدامة القوى العاملة. كما وسيقدم شركاء كريست التعليميون برامجاً تدريبية تدعم المبادرات المعتمدة من قبل الناتو في تلك البلدان.

-انتهى-

