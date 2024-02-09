تتمثل رؤية اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة في تكامل خدمات الشبكات الأرضية والفضائية لتوفير اتصال مستدام وقابل للتطوير بأسعار معقولة لأي جهاز في أي وقت ومكان.

توفير ما يزيد عن 100 ميجاهرتز من الطيف الترددي ضمن النطاقين L وS القائم على المعايير العالمية والقابل للتشغيل البيني عبر شبكات خدمات الأقمار الصناعية على مستوى العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الياه سات"، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع Viasat, Inc. وTerrestar Solutions وLigado Networks وOmnispace عن إطلاق اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA)، الذي سيعمل على توفير نطاق أوسع وخيارات متعددة لتعزيز وتطوير المنظومة الواعدة للاتصالات المباشرة بين الأقمار الصناعية والأجهزة المحمولة (D2D).

ويسعى اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة إلى تطوير منظومة عالمية شاملة تستخدم أكثر من 100 ميجاهرتز من طيف النطاق L وS المخصص بالفعل والمرخص لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، والذي يعتبر مناسباً تماماً للتكامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة. ويعتزم الاتحاد (غير الربحي) التوافق مع معايير مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) لتوسيع التغطية الأرضية للأجهزة المتنقلة ودعم خدمات الإنترنت لدى مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT).

تشمل مزايا الطيف الترددي المرخص لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة ما يلي: تمكين الشبكات الفضائية الحالية من تقديم خدمات إنترنت الأشياء لشبكات النطاق الضيق (NB-IoT) على الفور ضمن الإطار التنظيمي الدولي القائم مع عدم التداخل مع الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الطيف الترددي لتعزيز خدمات الراديو الجديدة (5G-NR). ويُمكّن الطيف الترددي خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول من تقديم الاتصال المتكامل الفضائي والأرضي في منطقة الخدمة بأكملها دون الحاجة إلى التضحية بالطيف الترددي المخصص للشبكات الأرضية.

ومن خلال الجمع بين خبراتهم إلى جانب شركائهم الآخرين في القطاع، يدعم الأعضاء المؤسسون لاتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة تكامل الشبكات الأرضية والفضائية بهدف توفير الاتصالات المستدامة والقابلة للتطوير بأسعار معقولة لأي جهاز في أي وقت ومكان. وتستطيع خدمات اتصال الأجهزة المحمولة المباشر بالأقمار الصناعية D2D توسيع نطاق الاتصال وتمكين المنافسة في العديد من القطاعات الكبيرة والمتنوعة، وتشمل القطاعات الخلوية والصناعية والحكومية والزراعة والسيارات وغيرها. وسيعمل الاتحاد على تعزيز منظومة خدمات اتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية لمزودي حلول الاتصالات ومن ضمنهم مشغلي شبكات الهواتف المحمولة الأرضية والمتصلة بالأقمار الصناعية ومصنعي الأجهزة الأصلية والشرائح الإلكترونية وغيرهم.

وفي هذا السياق قال مارك دانكبيرج، رئيس مجلس إدارة اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Viasat: "يُعدّ دمج إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الهواتف المحمولة فرصة تحولية لقطاع الأقمار الصناعية. وسيكون اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة بمثابة تحالف يشمل قادة القطاع ذوي الهدف الموحّد وقوة دافعة في تحويل هذا السوق الجديد إلى واقع ملموس مع احترام حقوق الدول في المشاركة بشكل هادف والحفاظ على سيادتها في قطاع الاتصالات الفضائية سريع النمو. وسيسهم الاتحاد في توفير فرص توسيع نطاق أنظمة الشبكات غير الأرضية من خلال الحلول المفتوحة القائمة على المعايير الثابتة لاتصالات الأجهزة المباشرة بالأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء. ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق ذلك عبر الحفاظ على خدمات السلامة الضرورية في مجال النقل الجوي والبحري ومن خلال توسيع الأسواق التي تدعم مختلف أنواع المستخدمين عبر إجراء التحسينات الكبيرة في السرعة وعرض النطاق الترددي والتوافر وقابلية التشغيل البيني والتكاليف المعقولة".

ومن جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يسعدنا أن نصبح مُشغل الأقمار الصناعية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينضم كعضو مؤسس في اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة الذي يضم مُشغلي الأقمار الصناعية البارزين على مستوى العالم. ويتماشى إنشاء الاتحاد الجديد مع جهودنا الرامية إلى تحقيق التكامل بين الاتصال عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية، وهو أمر بالغ الأهمية لتسخير قوة تقنيات الفضاء وتسريع نمو القطاعات الواعدة وخاصة إنترنت الأشياء واتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعيةD2D ، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية نمو الياه سات".

وأكّد جاك ليدوك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terrestar Solutions: "يُشرّف شركة Terrestar أن تكون عضواً مؤسساً في اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، لتسهم بقيادة توفير خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة الموحدة لمعالجة فجوات الاتصال التي تؤثر على ما يزيد على ثلث سكان كندا ومناطق أخرى حول العالم. وتستمر Terrestar بالتزامها بتعزيز رفاهية المجتمع وتقدمه. وباستخدام أصولنا من الأقمار الصناعية القائمة وبالتعاون مع شركائنا حول العالم، سنضمن التغطية العالمية السلسة وتوفير الاتصال بين الجميع وفي كل مكان. ونخطّ معاً اليوم طريقاً جديداً نحو كندا الشاملة رقمياً لضمان السلامة والابتكار والاتصال لكل فرد في كل أنحاء العالم".

ومن جانبه قال دوغ سميث، الرئيس التنفيذي لشركة Ligado: "تتطلع شركة Ligado إلى العمل ضمن اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة لجلب طيف الأقمار الصناعية المتنقلة وموارد الشبكة الخاصة بنا إلى سوق أمريكا الشمالية. إن خدمات الأقمار الصناعية التي تصل الأجهزة بالأقمار الصناعية بشكل مباشر وتم تطويرها لتناسب المنظومة الشاملة للشبكة غير الأرضية ضمن نطاقيّ L وS ستوفر أعلى مستوى من الأداء عبر الاستفادة من الأصول المتفوقة والخبرة العميقة لدى المشغلين الأعضاء في الاتحاد ".

وقال رام فيسواناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لدى شركة Omnispace: "قامت شركة Omnispace في الماضي بدور قيادي في تطوير معايير الاتصالات الأرضية لتمكين عمل الشبكات غير الأرضية. وسنتمكن اليوم بالتعاون مع شركائنا في القطاع من تسريع تطوير وتحسين الطيف الترددي والتقنيات المصممة للارتقاء بحياة الجميع حول العالم. ويسرنا الانضمام كعضو مؤسس في اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، حيث ستعزز هذه الخطوة قدرة قطاعنا على تقديم حلول الاتصال الصوتي والنصي ونقل البيانات العالمية عبر اتصالات الأجهزة المباشرة بالأقمار الصناعية لمليارات المستخدمين والأجهزة والقطاعات في جميع أنحاء العالم".

يركز اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

إطلاق إمكانات البُنى والمعايير القابلة للتشغيل البيني لاستخدامها في أنظمة الأقمار الصناعية متعددة المدارات والبنية التحتية الأرضية ومعدات المستخدم النهائي

تعزيز خدمات التجوال العالمية السلسة بين الشبكات الفضائية الأرضية ومتعددة المدارات من خلال تطوير المواصفات الموصى بها

توفير النطاق اللازم من خلال تحسين آليات التنسيق والتعاون لتعزيز الفائدة الناتجة عن طيف خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة حول العالم بسرعة 100 ميجاهرتز المتاحة والمرخصة بالفعل في الدول الساعية إلى تطوير قدراتها في مجال شبكات الاتصالات

تعزيز موارد الفضاء متعدد المدارات ونطاق الطيف الترددي من خلال التصميم والتشغيل المستدام للشبكات بما يوفر خدمات اتصالات متطورة ومقبولة الكلفة

القيام بدور نشط لتشجيع عملية تطوير سياسات وقوانين وقواعد تنظيمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستخدام الرشيد والفعال والآمن والمستدام للمدارات الفضائية وحزم الطيف الترددي ، علاوة على المعاير الموضوعية والكمية ذات الصلة بكافة الأجسام في المدارات الأرضية

دعم التكامل بين الشبكات الفضائية و البنية التحتية الوطنية للاتصالات عبر الشركاء المحليين الموثوقين وضمن أطر تنظيمية وأمنية وطنية سيادية

توفير منتدى محايد لتنسيق أنشطة معايير مشروع شراكة الجيل الثالث (3 GPP ) الخاصة بالشبكات غير الأرضية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالمعايير الدولية.

نبذة عن اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة

يعمل اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA) على تطوير اتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء من خلال بناء منظومة شاملة لمزودي خدمات الاتصال بالشبكات غير الأرضية الملتزمين بتوسيع تغطية الهاتف المحمول بسلاسة على مستوى العالم. ويدعم الأعضاء المؤسسون Viasat وTerreStar وLigado Networks وOmnispace وYahsat رؤية تركز على تسهيل تكامل وتطوير شبكات الهاتف المحمول الأرضية والفضائية لتقديم خدمات شبيهة بالهواتف الخلوية عالية الأداء وقابلة للتطوير ومستدامة بأسعار معقولة لأي جهاز وفي أي وقت ومكان حول العالم. ولدعم هذا السوق الناشئ والمتطور بشكل سريع، سيعمل الاتحاد غير الربحي على ضمان قيام مشغلي النطاقين L وS بدور مركزي في تسهيل بناء مستقبل قوي وتنافسي لسوق خدمات اتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية. ومن خلال النشر المنسق للمعايير التقنية وتعزيز الأطر التنظيمية، سيطلق اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة مبادرات جديدة لتعزيز دعم الخدمات القائمة على اتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة التي تستفيد من معايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP.

نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ملاحظة

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويهدف الاندماج المقترح لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.com

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-انتهى-