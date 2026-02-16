(عمّان، الأردن ): اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مؤخراً مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2026ـ، والذي أقيم في دبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4 إلى 5 شباط. بحضور عكس دورها في رسم ملامح مكانتها إقليمياً وعالمياً في قطاع صيانة الطائرات.

وبجانب مشاركتها، أعلنت جورامكو خلال المعرض عن توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة، من أبرزها اتفاقية الصيانة لمدة 5 سنوات مع خطوط طيران كوندور، فضلاً عن اتفاقيات الصيانة الجديدة مع شركة الشحن الجوي التركية ULS، وشركة الطيران الأوزبكية "سمرقند"، وطيران "فلاي ون آسيا"، وشركة mas المكسيكية الرائدة في مجال الشحن الجوي.

واستعرض جناح جورامكو في المعرض تجربة تفاعلية سلّطت الضوء على أبرز محطات الشركة، ومنشآتها، وذراعها التعليمي أكاديمية جورامكو، تأكيدًا على التزام الشركة بتطوير الكفاءات وترسيخ مكانتها كمزود رائد للتدريب في قطاع صيانة الطائرات.

كما شارك رئيس الشؤون الاستراتيجية والتجارية في دبي لصناعات الطيران – قسم الهندسة، فريزر كوري، في جلسة حوارية بعنوان “التطورات الاستراتيجية في البنية التحتية: مشهد صيانة الطائرات في الشرق الأوسط”، حيث ناقش قادة القطاع مشاريع التوسع الإقليمي والعوامل التي تعيد تشكيل تنافسية سوق صيانة الطائرات في المنطقة.

وشكّل المعرض الممتد على مدار يومين محطة مهمة في مسيرة جورامكو لتطوير الكفاءات، حيث تم الاحتفاء بتخريج أول دفعة من برنامج التدريب المنظم أثناء العمل (SOJT) بالشراكة مع FSTC Europe. وخلال حفل أُقيم ضمن فعاليات المعرض، تسلّم ثلاثة خريجين شهاداتهم بعد حصولهم على اعتماد EASA Type Rating لطائرة Airbus A320، في خطوة تعكس التزام جورامكو طويل الأمد بتأهيل كوادر عالية الكفاءة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، آدم فوس: "فخورون بالمشاركة مجدداً في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي يعد منصة هامة للتواصل مع العملاء والشركات والخبراء والمعنيين في القطاع على نطاق واسع. وتنطوي مشاركتنا في المعرض لهذا العام على أهمية كبيرة؛ كونها تعكس توجهنا الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية وإقامة الشراكات من أجل الاستمرار في دعم احتياجات ومتطلبات العملاء المتطورة، في الوقت الذي تؤكد فيه الاتفاقيات التي وقعناها في إطاره على مدى الثقة بنا وعلى مكانتنا المتقدمة كشريك موثوق لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات إقليمياً وعالمياً."

ويعد معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات فعالية سنوية تقام في دبي، وتجمع قادة قطاع الطيران وصيانة الطائرات والمشغلين ومختلف الأطراف المعنية، للتواصل وتعزيز الأعمال، ومشاركة القدرات والتجارب والاستراتيجيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

