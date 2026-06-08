دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت »خدمات«، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة، عن اعتماد حلول MRI Software السحابية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توحيد وتطوير عمليات إدارة المرافق عبر محفظتها المتنامية من المشاريع والأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وتجدر الإشارة إلى أن »خدمات« قد تأسست في عام 2007 كمشروع استراتيجي مشترك بين Solutions+، إحدى شركات مبادلة وسيركو العالمية.

في وقت يشهد فيه قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط ارتفاعاً متواصلاً في توقعات العملاء وتزايداً في تعقيد المحافظ التشغيلية والاستثمارية، تتجه الشركات بشكل متسارع إلى تبني منصات قائمة على الحوسبة السحابية لتعزيز الرقابة التشغيلية، وتحسين مستويات التحكم والأداء، ودعم القدرة على التوسع والنمو بكفاءة أكبر.

وفي إطار استراتيجيتها السحابية الشاملة، اعتمدت »خدمات« حل إدارة المرافق من MRI Software بهدف توحيد أنظمة إدارة المرافق ومكاتب الدعم التابعة لها ضمن منصة رقمية واحدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التكامل بين العمليات المختلفة، وتوفر رؤية تشغيلية موحدة، وتدعم تقديم الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة والجودة عبر مختلف أنشطة الشركة.

وقال غرايم فلاوز، المدير العام لشركة »خدمات«،» مع استمرار توسع محفظتنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد أهمية الحفاظ على نفس مستوى الجودة والأداء والشفافية عبر عملياتنا التشغيلية. ومن خلال الانتقال إلى منصة سحابية متكاملة، سنتمكن من دعم خطط النمو والتوسع بكفاءة أكبر، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير تجربة أكثر سلاسة لعملائنا.«

ويشمل تطبيق حلول إدارة المرافق من MRI Software 15 مشروعاً ضمن محفظة »خدمات« في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستسهم المنصة في توحيد العمليات وتعزيز كفاءة إدارة المرافق عبر مواقع وعقود متعددة. ومن المقرر أن يستفيد من المنصة أكثر من 500 موظف من فرق العمل الميدانية والإدارية، بما يدعم تنفيذ الأنشطة اليومية لإدارة المرافق، ويعزز مستويات التنسيق والشفافية التشغيلية، إلى جانب تحسين سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

من جانبه، قال شالك فورستر، المدير الإقليمي لشركة MRI Software في الشرق الأوسط: «تسهم منصات MRI في مساعدة مزودي خدمات إدارة المرافق على توحيد عملياتهم التشغيلية وتحقيق رؤية شاملة وفورية لأداء المحافظ والأصول عبر مواقع متعددة. ومن دواعي فخرنا التعاون مع »خدمات« في رحلتها نحو تعزيز التحول الرقمي وتبني الحلول السحابية، بما يدعم نمو أعمالها ويرسخ نهجها القائم على تقديم خدمات متكاملة وذات مستوى أداء ثابت وعالي الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. «

نبذة عن MRI Software

تُعد MRI Software شركة عالمية رائدة في مجال حلول التكنولوجيا العقارية وبيانات القطاع، حيث توفر منصة رقمية مفتوحة وذكية تمكّن الملاك والمشغلين والوكلاء والمستأجرين من إدارة الأصول والعمليات العقارية بكفاءة أكبر ومواكبة المتغيرات المتسارعة في السوق. وتقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من ستة ملايين مستخدم حول العالم، مستفيدةً من منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة وشبكة واسعة من الشركاء، بما يدعم المؤسسات العقارية في تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق النمو المستدام وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: mrisoftware.com.

-انتهى-

#بياناتشركات