نيويورك - أعلنت اليوم Moody’s Corporation (بورصة نيويورك: MCO) أنها أنشأت مقرًا إقليميًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التزام Moody’s المستمر بدعم سبل تطوير أسواق رأس المال واقتصاد المملكة. يتماشى هذا الاستثمار مع مبادرة رؤية المملكة 2030، كما يؤكد ما تشهده المملكة من حيوية ونمو مستدام.

يمثل المقر الإقليمي الجديد توسعةً لحضور Moody’s في المملكة العربية السعودية، حيث افتتحت الشركة أول مكتب لها هناك في عام 2018، كما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ المقر الرئيسي يعزز علاقة Moody’s مع المؤسسات السعودية، وييسر سبل الاستفادة من بيانات Moody’s وتحليلاتها ورؤاها الداعمة لاتخاذ القرار.

صرح Rob Fauber، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Moody’s، قائلاً: "يعكس قرارنا بتأسيس مقر إقليمي في الرياض ثقتنا بالزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على استكشاف الفرص الواعدة بالاعتماد على خبراتنا ورؤانا المستنيرة". "نتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لتوفير القدرات التحليلية والمعلومات السوقية التي يحتاج إليها المستثمرون والمؤسسات للتكيف مع الأسواق المتطورة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

سيتولى Mahmoud Totonji منصب المدير العام في المقر الإقليمي، إذ يتمتّع السيد Totonji بخبرة ثرية في تأسيس وتطوير المؤسسات المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عمله السابق في تأسيس Moody’s Ratings في المملكة العربية السعودية.

