القاهرة:تمكنت شركة Money Fellows، التطبيق الرقمي الرائد في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى أفريقيا، من جمع 13 مليون دولار في الجولة التمويلية جديدة، ليصل إجمالي الاستثمارات في الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الجولة إلى تحديث وتطوير المنصة الرقمية للشركة، خاصةً مع توسع قاعدة مستخدميها لتتجاوز 8.5 مليون مستخدم، وتعاونها مع أكثر من 350 شريكًا من الشركات المحلية والإقليمية.

قاد جولة الاستثمار الجديدة كل من شركة المدى فينتشرز(AMV) ، وشركة DPI عبر صندوق Nclude، بمشاركة عدد من المستثمرين البارزين مثل Partech وCommerzVentures، والذين يؤمنون بأهمية دعم الابتكار في الأسواق الناشئة وتمكين رواد الأعمال في إفريقيا. ويستهدف هذا الاستثمار دعم خطط التوسع للشركة في مناطق جديدة وإحداث نقلة نوعية في طرق الادخار والاقتراض والاستثمار التقليدية، من خلال رقمنتها وتقديمها بطريقة حديثة وآمنة، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويتيح لملايين الأفراد الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وفعالة.

وفي هذا السياق، صرح أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows قائلاً:

تعتبر Money Fellows لاعبًا رئيسيًا في منظومة التكنولوجيا المالية على مستوى أفريقيا، حيث تجمع الشركة بين قوة الادخار المجتمعي والتكنولوجيا المالية المتطورة التي تقدم حلولًا سلسة وقابلة للتوسع. نحن نؤمن أن المستقبل المالي في إفريقيا يكمن في الابتكار. ويُعد هذا الاستثمار الجديد بمثابة شهادة ثقة في نموذج عملنا، ورسالتنا التي نعمل على تحقيقها منذ تأسيس الشركة، والمتمثلة في تمكين الأفراد، خاصة في المناطق الأقل حظًا، من الادخار والاستثمار والحصول على التمويل بشكل آمن وفعال."

ومن جانبه قال عمر لعلج، العضو المنتدب لشركة المدى فينتشرز(AMV) قائلا: "نلتزم في AMVبدعم الشركات الطموحة التي تمتلك خططًا للتوسع لتحقيق تأثير كبير وطويل الأجل في حياة عملائها. إننا ندرك أن Money Fellows لديها إمكانيات هائلة، خاصة مع توسعهم لأسواق جديدة مثل المغرب وغيرها، حيث تحقق الخدمات المالية الرقمية نموًا متسارعًا. إننا نتطلع لدعم جهودها من أجل اتاحة الخدمات المالية للجميع."

ويقول محمد علاء الدين، الشريك العام في DPI Venture Capital: "نؤمن في DPI أن مستقبل الخدمات المالية في أفريقيا يكمن في الابتكار، وتتصدر Money Fellows هذا التوجه من خلال تحديث أنظمة الادخار التقليدية. نحن فخورون بالشراكة مع شركة تمتلك هذه الرؤية ونتطلع لرؤية أثرها يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وعلّق سيريل كولونال شريك العام لشركة Partechقائلاً :" يسعدنا دعم شركة Money Fellows وجهودها في تقديم أرقى الخدمات المالية الرقمية لشرائح أوسع وأعداد أكبر من مواطني أفريقيا. إنّ منصة Money Fellows الرقمية يمكنها الاستفادة من ممارسات الادخار التقليدية مع دمج التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشمول المالي على نطاق واسع."

فيما صرح باتريك ميسبيرجر الشريك الاداري لشركة Commerzventures: "إنّ التأثير الواسع الذي تحدثه Money Fellows في تحويل ممارسات الادخار التقليدية يمثل بالضبط شكل الابتكار الذي نتطلع دائمًا لدعمه. فمن خلال التحول الرقمي لأساليب الادخار المعتادة، فإنّ Money Fellows لا تساعد الأفارقة فقط على تطوير طرق الادخار، ولكنها تساعدهم على تغيير حياتهم بالكامل".

الجدير بالذكر، أن شركة Money Fellows تأسست في عام 2017 على يد رائد الأعمال أحمد وادي، بهدف رقمنة أنظمة الجمعيات المالية التقليدية (ROSCAs)، وهي ممارسة شائعة في الثقافة المالية الإفريقية. وتوفر المنصة الرقمية للمستخدمين إمكانية الادخار، والاستثمار، والحصول على التمويل بشكل آمن وشفاف عبر تطبيق الهاتف المحمول. وقد نجحت Money Fellows في خدمة أكثر من 250 ألف مستخدم نشط ، وتيسير استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار، مما عزز من مكانتها كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا، ومن المتوقع أن تسهم فعاليات كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم 2030 في تسريع وتيرة اعتماد الخدمات المالية الرقمية، خاصة مع استعداد الشركة للتوسع في أسواق شمال أفريقيا وعلى رأسها السوق المغربي، والذي يُعد من الأسواق الواعدة في هذا المجال.

نبذة عن شركة Money Fellows

شركة Money Fellows هي منصة رقمية تقوم بتحديث جمعيات الادخار والائتمان الدوارة (ROSCAs)وهي ممارسة شائعة ومتجذرة بعمق في الثقافة المالية الأفريقية، حيث تتيح Money Fellows لمستخدمي تطبيقها إمكانية الانضمام لجمعيات ودوائر الادخار من خلال تطبيقها المحمول سهل الاستخدام، والاستثمار، والحصول على الائتمان بطريقة آمنة وشفافة وفعالة. لقد ساعدت منصة Money Fellows في تسهيل استثمارات تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، كما تدعم 250,000 مشترك نشط في عدة دول إفريقية.

نبذة عن المدى فينتشرز (Al Mada Ventures)

المدى فينتشرز هو صندوق رأس مال مغامر يستثمر في الشركات الناشئة القابلة للتوسع والمستدامة والمبتكرة التي تمتلك القدرة على إعادة تشكيل الصناعات عبر القارة الإفريقية. ولذلك يدعم AMV أصحاب الرؤية من رواد الأعمال الذين يقدمون أفكارًا تحويلية لأفريقيا والعالم. تتمتع AMV بتراث أفريقي عريق يمتد لأكثر من قرن، ورأس مال أفريقي 100%،

نبذة عن DPI Venture Capital

DPI Venture Capital هو الذراع الاستثماري في رأس المال المغامر لشركة Development Partners International (DPI)، وهي شركة استثمارية رائدة في القارة الإفريقية، تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، وتنشط في أكثر من 40 دولة في أفريقيا وعدد من دول الشرق الأوسط. تدعم DPI VC الشركات التكنولوجية الناشئة والمبتكرة، وتركز بشكل خاص على شركات التكنولوجيا المالية في مراحل التمويل المبكر إلى سلسلة التمويل C، من خلال صندوق Nclude. ويقع مقرها في القاهرة، ولاغوس، ودبي، ولندن، وتوفر خبرات تشغيلية عميقة وشبكة قوية لمساعدة المؤسسين على التوسع في مختلف الأسواق.

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