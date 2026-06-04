أبوظبي — كشفت شركة MITHRA Metals Holding، وهي شركة استثمارية خاصة تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرًا لها، عن تقدم أعمال مشروعها الاستراتيجي لاستكشاف خامات النيكل اللاتيريتي في جنوب إثيوبيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز محفظة المعادن الحرجة التابعة لها في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويُدار المشروع عبر شركة إثيوبية تابعة تسيطر عليها الشركة بالأغلبية، وتحمل تراخيص استكشاف ممنوحة من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتحتفظ الشركة حاليًا بمساحة تقارب 201.55 كم² ضمن التجديد الأول لرخصة الاستكشاف، إلى جانب 131.50 كم² ضمن منطقة الترخيص الثانية، ليصل إجمالي المساحة الاستكشافية المحتفظ بها إلى نحو 333 كم².

يقع المشروع ضمن أحد الممرات المعدنية المعتمدة عالميًا

يقع المشروع في منطقة موالي ضمن حزام موزمبيق المتحولي، وهو ممر معدني معترف به عالميًا يمتد من جنوب إثيوبيا مروراً بتنزانيا وبوروندي وموزمبيق وصولًا إلى مدغشقر. ويحتضن هذا الحزام حزام النيكل في شرق إفريقيا، الذي يضم العديد من رواسب النيكل المهمة المنتشرة عبر المنطقة.

وأضاف متحدث باسم الشركة "تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا طويلة المدى للاستثمار في معادن انتقال الطاقة ومشاريع التعدين المستدامة، بما يدعم التوجه العالمي نحو الكهربة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية المسؤولة".

تأكيد وجود نظم معدنية من خامات النيكل اللاتيريتي من خلال نتائج الاستكشاف الجيولوجي

أظهرت أعمال الاستكشاف الجيولوجي وحفر الاكتشاف وجود نظم واعدة من خامات النيكل اللاتيريتي. وأظهرت نتائج الحفر تقاطعات بارزة، شملت: 15.0 م بنسبة 2.3% نيكل، و15.0 م بنسبة 3.4% نيكل، و15.7 م بنسبة 4.1% نيكل. كما أظهرت نتائج الخنادق الجيولوجية تقاطعات بلغت: 18.0 م بنسبة 1.8% نيكل، و11.8 م بنسبة 1.7% نيكل، و14.5 م بنسبة 1.1% نيكل.

وتُعد خامات النيكل اللاتيريتي رواسب معدنية ناتجة عن عمليات فوق جينية طبيعية، تتكوّن عبر إثراء النيكل والكوبالت بفعل التجوية الكيميائية المكثفة للصخور فوق القاعدية مثل الدونايت والبريدوتايت والسربنتين. وتكتسب هذه الخامات أهمية عالمية نظرًا لإمكاناتها الكبيرة من حيث حجم الموارد، وطول العمر التشغيلي للمناجم، وسهولة الوصول إلى الموارد المعدنية القريبة من السطح، وإمكانية إنتاج منتجات ثانوية من الكوبالت، وملاءمتها لإنتاج النيكل المستخدم في بطاريات الطاقة.

دعم سلاسل إمداد الطاقة النظيفة المستقبلية

يُعد النيكل معدنًا أساسيًا في بطاريات المركبات الكهربائية، وتخزين الطاقة على نطاق الشبكات، وتقنيات الهيدروجين، وبنية تحتية للطاقة المتجددة، وصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ. ويواصل الطلب العالمي على النيكل ارتفاعه بشكل مطّرد، لا سيما في آسيا وأسواق تصنيع البطاريات. ومن المتوقع أن يشهد المعروض العالمي من النيكل الأولي نقصًا محتملًا بحلول عام 2028.

وقال متحدث باسم الشركة "نعتقد أن إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتصبح لاعبًا مهمًا في المستقبل ضمن اقتصاد المعادن الحيوية العالمي، وذلك بفضل إمكاناتها الجيولوجية غير المستغلة، وإصلاحات قطاع التعدين المتنامية، وازدياد الاهتمام الدولي، ووفرة موارد الطاقة داخل البلاد". وأضاف "يرتكز نهجنا التنموي طويل الأجل على الإدارة المسؤولة للموارد، وإجراء التقييمات البيئية، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين، وتطبيق ممارسات تشغيلية مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)."

نبذة عن شركة MITHRA Metals

تُعد شركة MITHRA Metals Holding شركة استثمار خاصة مقرها أبوظبي، تركز على فرص استكشاف وتطوير وتعدين معادن تحول الطاقة والمعادن الثمينة في إفريقيا والشرق الأوسط. وتدمج الشركة بين خبرات التعدين والتجارة والتمويل، مع استراتيجية تقوم على التنمية المستدامة للموارد وبناء قيمة طويلة الأجل.

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