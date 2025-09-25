تسهم مجموعة حلول HPE Juniper Networking في تسريع وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين تجارب المستخدم، من خلال أتمتة الإجراءات بالاعتماد على سير عمل مدعوم بالوكلاء، وتوظيف نماذج التوأمة الرقمية الموسعة للتجربة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HPE) عن ابتكارات رئيسية في محفظة حلولNetworking HPE Juniper، مما يُحسّن من منصة Mist المُدمجة بالذكاء الاصطناعي لتوفير عمليات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AIOps من خلال عمليات شبكات أكثر استقلالية وذكاءً واستباقية. تشمل التحسينات الجديدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ورؤيةً وتحكمًا مُوسّعين في الإجراءات ذاتية التشغيل، ونموذج تجربة واسع النطاق (LEM)، وميزات جديدة لعمليات AIOps لمراكز البيانات، مُصمّمة لتقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات وضمان تجارب استخدام استثنائية من العميل إلى السحابة.

تُعزز هذه القدرات الجديدة نظام GreenLake Intelligence، وهو نهج HPE المُبتكر لتكنولوجيا المعلومات المستقلة وعمليات AIOps الوكيلة، والذي ينشر وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين ضمن بنية تكنولوجيا معلومات متعددة الطبقات. يُتيح هذا حل المشكلات، والتحسين الاستباقي، واتخاذ قرارات أذكى عبر الشبكات والتخزين والحوسبة. تُحوّل قدرات الذكاء الاصطناعي الفاعل في Juniper Mist إدارة تكنولوجيا المعلومات من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية، مما يُمهّد الطريق لتحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة.

قال رامي رحيم، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس والمدير العام لشبكات HPE: "لا تقتصر شبكات اليوم على مجرد التواصل، بل يجب أن تفهم وتتكيف وتتخذ الإجراءات اللازمة". وأضاف: "مع هذه التجربة الرقمية المزدوجة الجديدة وقدرات الذكاء الاصطناعي الفاعل في Juniper Mist، نواصل تحويل الشبكة إلى شريك استباقي لتكنولوجيا المعلومات، قادر على حل المشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين. هذه نقلة نوعية نحو عمليات ذاتية القيادة، مما يساعد عملاءنا على تبسيط التعقيدات وخفض التكاليف وتقديم تجارب رقمية استثنائية على نطاق واسع".

الذكاء الاصطناعي الوكيل: تسريع عمليات القيادة الذاتية

ساهمت HPE Juniper Networking في قيادة عملية الانتقال إلى عمليات ذاتية التشغيل قائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي على مدار العقد الماضي، مع تركيز على ضمان تجارب المستخدم من العميل إلى السحابة. يُحلل Marvis AI القراءات عن بُعد عبر النطاقات السلكية واللاسلكية وشبكات WAN ومراكز البيانات، ويُنشئ سير عمل مؤتمتًا لتبسيط العمليات وخفض التكاليف. يستفيد الدعم المُدار بالذكاء الاصطناعي من بيانات تذاكر الأعطال للتدريب المستمر وزيادة كفاءة محرك Marvis AI. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نموذج مُدار بالكامل بواجهة برمجة التطبيقات (API) مع أنظمة وتطبيقات خارجية، مثل Zoom وTeams وServiceNow، لتحديد السبب الجذري للمشاكل وإصلاحه.

بناءً على هذه العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي الفاعل، فإن أحدث الابتكارات في منصة Mist توفر المزيد من الرؤى والضمانات المتعلقة بالأتمتة للعملاء والشركاء:

قدرات محادثة مُحسّنة. يتميز مساعد الذكاء الاصطناعي من Marvis بقدرات محادثة مُحسّنة تُسهّل استكشاف الأخطاء وإصلاحها. من خلال الاستفادة من إطار عمل الذكاء الاصطناعي الفاعل، يتم توفير رؤى مُخصصة من خلال وكلاء ذاتيي القيادة يتعاونون عبر نطاقات الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكات WAN والعملاء والتطبيقات.

إجراءات ذاتية القيادة مُوسّعة. تدعم لوحة معلومات إجراءات Marvis الآن المعالجة الذاتية لمشكلات الشبكة، بما في ذلك المنافذ المُهيأة بشكل خاطئ، ومشاكل السعة، والأجهزة غير المتوافقة - مع إشراف كامل من قِبل تكنولوجيا المعلومات.

نموذج تجربة واسع النطاق LEM .(LEM) هو نموذج ذكاء اصطناعي فريد من نوعه لشبكات HPE Juniper، يُحلل مليارات نقاط البيانات من تطبيقات مثل Zoom وTeams لاستكشاف أخطاء أداء أدوات التعاون الشائعة وإصلاحها بسهولة والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية. الآن، مُعززًا بـ Marvis Minis - توأمان يُحاكيان تجارب المستخدم - يُمكن لـ LEM التنبؤ بتجارب التطبيقات المستقبلية دون الحاجة إلى بيانات آنية من التطبيقات نفسها. تُغذّى هذه البيانات في مُحرّك الذكاء الاصطناعي من Marvis حيث يُمكن اتخاذ إجراءات ذاتية القيادة لتحسين الأداء المُستقبلي، حتى قبل وجود المستخدمين.

حيث يُمكن اتخاذ إجراءات ذاتية القيادة لتحسين الأداء المُستقبلي، حتى قبل وجود المستخدمين. الذكاء الاصطناعي لعمليات مراكز البيانات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي Marvis لمراكز البيانات مع قاعدة بيانات Apstra البيانية لتقديم رؤى ذكية وتمهيد الطريق لتوفير خدمات مستقلة. كما يمتد نطاق M arvis Minis ليشمل مراكز البيانات للتحقق من الخدمة وضمان التطبيقات المتعلقة بشبكات مراكز البيانات.

تتمتع شركة إتش بي إي « HPE» بمكانة فريدة تُمكّنها من تحقيق قيمة استثنائية للعملاء من خلال تطبيق AIOps والذكاء الاصطناعي الفاعل عبر حزم كاملة متعددة الموردين، مع دمج نتائج الشبكات والحوسبة والتخزين والمحاكاة الافتراضية والحاويات والتطبيقات.

تُكمّل أحدث إمكانيات مركز بيانات Marvis منصة HPE OpsRamp، وهي منصة لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) مدعومة بـ AIOps، مصممة لتبسيط وأتمتة إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة ومتعددة السحابات والمحلية، مع إمكانية مراقبة كاملة الحزمة وسير عمل وكيل متقدم مُصمم خصيصًا لمركز البيانات الحديث.

صرح بوب لاليبرتي، المحلل الرئيسي لدى theCUBE Research: "أصبحت الشبكات أكثر توزيعًا وتعقيدًا، ومع ذلك، تُشير 93% من المؤسسات إلى أهميتها لنجاح أعمالها. تحتاج فرق العمليات إلى أدوات تُسرّع الحل، وتُعزز الكفاءة، وتضمن تجربة مستخدم سلسة وقابلة للتوسّع. لأكثر من عقد من الزمن، كانت حلول HPE Juniper Networking رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الشبكات، مما سرّع التنقل نحو الشبكات ذاتية القيادة". "بفضل أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي الفاعل والذكاء الاصطناعي GenAI، المدعوم من Marvis، تقدم إتش بي إي قدرات مستقلة حقيقية تتيح التدخل التنبئي، مما يسمح للعمليات بحل المشكلات قبل أن يلاحظها المستخدمون."

تُعزز هذه الابتكارات ريادة إتش بي إي الممتدة لعقد من الزمان في مجال الذكاء الاصطناعي للشبكات، مما يُساعد الشركات ومُزودي الخدمات السحابية وشركات الاتصالات على تحقيق كفاءة وموثوقية أعلى ورضا المستخدمين.

سجّلوا في فعالية HPE الافتراضية "عصر جديد من الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي" في 16 سبتمبر 2025، واستكشفوا أحدث التطورات في عمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) و الذكاء الاصطناعي الفاعل. تعرّفوا على كيفية قيادة إتش بي إي لمستقبل الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال نهج موحد من الجيل التالي.

نبذة عن هيوليت باكارد إنتربرايز (أتش بي إي )

تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (لمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز :HPE) شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المصممة لعالم الأعمال، حيث توظف قوة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات لمساعدة المؤسسات على تحقيق أفضل النتائج. وتسعى أتش بي إي من خلال ابتكاراتها وخبراتها إلى الارتقاء بأساليب عمل الناس وحياتهم، عبر تمكين العملاء من مختلف القطاعات من تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي، وتحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية للمستقبل، وتعظيم أثرهم الإيجابي. مع هيوليت باكارد إنتربرايز، أطلق العنان لطموحاتك الكبيرة واكتشف آفاقًا جديدة من الإمكانات.

