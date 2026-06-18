Checkout.com ستستخدم تقنيات دفع متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة أداء المدفوعات، والموثوقية، وزيادة معدلات القبول.

ستستخدم تقنيات دفع متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة أداء المدفوعات، والموثوقية، وزيادة معدلات القبول. يشمل التعاون المدفوعات الرقمية عبر منتجات Microsoft الرئيسية، بما في ذلك Xbox و Microsoft 365 و Microsoft Azure.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم شركة تشيك آوت دوت كوم (Checkout.com)، الرائدة عالمياً في مجال تزويد حلول المدفوعات الرقمية، عن اختيارها من قِبل شركة Microsoft لتولّي معالجة مدفوعاتها الرقمية لعدد من أبرز منتجاتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). وبموجب هذا التعاون، ستتولى Checkout.com تقديم خدمات قبول المدفوعات عبر البطاقات لمجموعة واسعة من قطاعات أعمال Microsoft، بما في ذلك Xbox، وMicrosoft 365، وMicrosoft Azure.

تُعد Microsoft واحدة من الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم، وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص ومؤسسة على وجه الأرض من تحقيق المزيد. وتتداخل منتجاتها في نسيج الحياة الرقمية اليومية – بدءاً من التطبيقات التي يبنيها المستخدمون على Azure، ومروراً بالمستندات التي ينشرونها على Microsoft 365، وصولاً إلى الألعاب التي يستمتعون بها على Xbox. وتُشكل هذه الخدمات جزءاً أساسياً من البنية التحتية السحابية والبرمجيات التي تدعم جزءاً كبيراً من الاقتصاد الرقمي العالمي. وضمان الوصول السريع والموثوق إلى هذه التجارب يجعل وجود بنية تحتية عالية الأداء للمدفوعات أمراً ضرورياً.

يمنح هذا التعاون شركة Microsoft إمكانية الوصول إلى منصة المدفوعات الرقمية الخاصة بـ Checkout.com، والتي تم اختيارها نظراً للأداء، والقدرة على التوسع، والمرونة التي تتطلبها شركة تعمل على نطاق عالمي ضخم. ومن خلال الربط المباشر بواجهة برمجة تطبيقات المدفوعات (Payments API) الخاصة بشركة Microsoft، تتيح checkout.com للشركة توجيه المدفوعات عبر نظام موحد وقابل للتكيف، مما يضمن تجربة دفع متسقة وموثوقة وعالية الجودة لملايين المستهلكين والشركات حول العالم.

ستستفيد Microsoft من خدمات القبول الرقمي الخاصة بـ Checkout.com لمعالجة مدفوعاتها في منطقة EMEA. وكجزء من هذا التعاون، ستستخدم Microsoft أيضاً أداة Intelligent Acceptance، وهي محرك تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Checkout.com، والذي يستخدم البيانات الفورية من شبكتها العالمية لتوجيه المعاملات بذكاء، وتقليل حالات الفشل، وتحسين الأداء. وقد ساهمت أداة Intelligent Acceptance في تحرير أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من إيرادات التجار، حيث تقوم بتشغيل 26,000 عملية تحسين في الدقيقة، مما يدعم تعزيز أداء تفويض المعاملات وتقديم تجربة دفع أفضل للعملاء.

"لطالما كانت Microsoft في طليعة كل تحول تكنولوجي كبير – بدءاً من صعود الحوسبة الشخصية إلى الحوسبة السحابية، والآن الذكاء الاصطناعي"، صرح غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ Checkout.com. "إن دعم شركة تتمتع بهذا العمق من الإرث والزخم المتطلع للمستقبل يتطلب بنية تحتية للمدفوعات تكون مرنة وقابلة للتكيف ومصممة للابتكار المستمر. ويعد هذا دليلاً على الأداء والمرونة التي توفرها منصتنا، ونحن فخورون بالقيام بدور في تشغيل طبقة التجارة الكامنة وراء التقنيات التي يعتمد عليها الملايين يومياً".

"بصفتنا شركة عالمية، فإننا بحاجة إلى شركاء مدفوعات يمكنهم دعم قطاعات أعمالنا بطريقة موحدة وعالية الأداء لقبول المدفوعات في جميع أنحاء العالم"، صرح بانكاج غوديميلا، المدير العام لإدارة الخزانة في Microsoft. "تقدم Checkout.com منصة مدفوعات حديثة، إلى جانب خبرة قوية وقدرات قبول رقمي عالمية متينة في مجال المدفوعات. وتدعم تقنيتهم الأداء والموثوقية اللذين نحتاجهما بينما نواصل تعزيز تجربة التجارة عبر منتجات وخدمات Microsoft".

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نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

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