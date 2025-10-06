دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة صن سيت للضيافة، الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة ونمط الحياة من مقرها في دبي، عن الافتتاح الرسمي لفندق METT Barcelona في إسبانيا. ويُعد هذا الفندق الأول للعلامة في كاتالونيا والثاني في إسبانيا بعد النجاح الكبير الذي حققه METT Marbella - Estepona، ليجسد خطوة جديدة نحو تعزيز حضور المجموعة المتنامي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وترسيخ التزامها بتقديم تجارب معاصرة وغامرة في أوروبا.

يقع الفندق على قمة جبل تيبيدابو، حيث يقدّم METT Barcelona إعادة إحياء لأحد أبرز المعالم التاريخية وهو Gran Hotel La Florida، الذي طالما شكّل جزءاً من أفق برشلونة منذ أكثر من قرن. وقد أُعيد ابتكار هذا المعلم العريق، الذي بناه المعماري رامون رافينتوس، بعناية تحت علامة METT Hotels & Resorts. وتم الافتتاح الكبير في الأول من سبتمبر 2025، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الفندق الأصلي. وقد خضع المبنى لتجديد شامل بلغت قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، حافظ على فخامته الكلاسيكية وأضاف إليه لمسات من الفن الحديث والطابع الكوزموبوليتاني وبصمة أسلوب METT المميز.

وقال خايمي بوكسو كلوس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات صن سيت: “التزامنا هو الجمع بين احترام الإرث والتاريخ العريق لهذا المكان ورؤية عصرية للفخامة، ترتكز على تجارب أصيلة وتأثير إيجابي على المدينة.”

يضم الفندق 70 غرفة فاخرة موزعة بين 35 غرفة ديلوكس، و14 جناح جونيور، و21 جناحاً، جميعها تعكس رفاهية عصرية بتصميم متوسطي يجمع بين المواد الفاخرة والضوء الطبيعي والإطلالات الخلّابة على أفق المدينة والبحر. كما توفر ست تراسات بانورامية أماكن متنوعة للاسترخاء واللقاءات الاجتماعية، بينما يدعو مسبح إنفينيتي الخارجي والمسبح الداخلي المدفأ الضيوف للاستمتاع بأجواء برشلونة على مدار العام.

وعلى صعيد تجارب الطعام، يقدم الفندق مفاهيم مبتكرة تجمع بين روح المطبخ المتوسطي والطابع المحلي. يبدأ الضيوف رحلتهم في مطعم Albarada المتخصص في الأطباق المتوسطية الموسمية، وينتقلون بعدها إلى La Vermutería 1925 الذي يحيي الروح الاجتماعية لبارات الفيرموث التقليدية في برشلونة، أو إلى Pool Bar بأجوائه المريحة وقائمته المميزة، وصولاً إلى Lobby Bar by Lladró حيث تضفي القطع الفنية الأيقونية من العلامة الإسبانية لمسة فاخرة وأنيقة.

كما يحتضن الفندق Valmont Red Carpet Spa من دار التجميل السويسرية الشهيرة، ليشكل ملاذاً حصرياً لعشاق العافية وتجارب السبا الراقية. تجمع علاجاته بين النباتات الألبية والعلوم الخلوية المتقدمة، لتمنح الضيوف طقوساً مترفة تعيد الحيوية والإشراق. ويكتمل عرض العافية بمركز لياقة بدنية مجهّز بأحدث التقنيات ومتجر يضم منتجات مختارة من المصممين والحرفيين.

وللإطلالات الخاصة والمناسبات المميزة، يوفر الفندق نادياً خاصاً و3 قاعات اجتماعات تتسع حتى 80 ضيفاً، مع خدمات شخصية مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات.

وانطلاقاً من فلسفة “البيت المفتوح”، صُمم METT Barcelona ليكون ملتقى للمدينة وسكانها وزوارها على حد سواء، حيث يجمع بين الضيافة الأصيلة والتجارب الاجتماعية والثقافية والصحية، ليعزز التواصل مع المجتمع المحلي.

ومع افتتاح أيقونة برشلونة الجديدة، يبرز METT Barcelona كأكثر من مجرد فندق؛ إنه تجربة أسلوب حياة متكاملة تدعو الضيوف لاكتشاف سحر المدينة وطاقتها وفنونها بلمسة جديدة من الفخامة.

