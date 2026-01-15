مشروع Mercedes-Benz Places | Binghatti City هو ثاني مشروع سكني مشترك في دبي، وهو يمهد الطريق إلى التوسع بنطاق عمل العلامتين التجاريتين ليشمل منطقة ميدان

هو ثاني مشروع سكني مشترك في دبي، وهو يمهد الطريق إلى التوسع بنطاق عمل العلامتين التجاريتين ليشمل منطقة ميدان المشروع يتمحور حول مفهوم الأبراج المتعددة ليوفر مزيجًا سكنيًا متنوعًا، وهو يضم مرافق مصممة بعناية لتتناسب مع مختلف أنماط الحياة العصرية والمتطلّبات المتعلّقة بالصحة والرياضة والمحلات التجارية

يتشكّل مفهوم "مدينة داخل مدينة" من فلسفة مرسيدس-بنز للتصميم والقائمة على النقاء الحسي، حيث يتم ترجمة جوهر العلامة التجارية إلى هندسة معمارية، وبالتالي توفير روابط ذات بعد عاطفي

دبي/شتوتغارت. أطلقت مرسيدس-بنز وشركة بن غاطي ثاني مشاريعهما المشتركة وهو مشروع Mercedes-Benz Places | Binghatti City، والذي يمتاز بتفاصيل جديدة خاصة بالتصميم والمرافق. ويتجسد المشروع انطلاقًا من مفهوم "مدينة داخل مدينة"، حيث يتربّع المخطط الرئيس للمشروع على مساحة تقارب 9 ملايين قدم مربعة، وهو يضم أكثر من 13,000 وحدة سكنية موزعة على 12 برجًا. ويرتبط المبنى المركزي Vision Iconic والمباني المحيطة به بلغة معمارية متناسقة مستوحاة من إرث التصميم الخاص بشركة مرسيدس-بنز. ويُعزز المشروع الجديد تعاون الشركتين في دبي، من مشروع يتكوّن من برج واحد إلى مشروع متكامل يركز على التصميم والتنقل والمجتمع.

"نحن نعمل من خلال Mercedes-Benz Places على تجسيد جوهر علامتنا التجارية الفريد من خلال مساحات معيشية متكاملة تتمحور حول العملاء وتتسم بالترابط، ويأتي المشروع الجديد ليرسي معيارًا جديدًا للحياة الحضرية المتكاملة المفعمة بالحصرية، وذلك في ظل احتفالاتنا هذا العام بمرور 140 عامًا على تأسيس شركتنا، وهو إرث لا يحظى به إلا القليل. يمثل مشروع Mercedes-Benz Places | Binghatti City أول تطبيق لهذا المفهوم على نطاق سكني حقيقي: بيئة معيشية متكاملة تحمل هويتنا المميزة ومصممة لتكون بمثابة مدينة داخل مدينة."

أكسل هاريس، رئيس قسم الخدمات وقطع الغيار العالمية، شركة مرسيدس-بنز إيه جي

من جانبه قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري:

"تتواصل شراكتنا مع مرسيدس-بنز في التطوّر، متجاوزةً حدود المباني الفردية لتصل إلى مجتمع متكامل قائم على مخطط عمراني شامل، ويأتي مشروع Mercedes-Benz Places | Binghatti City ليجسد مساعينا المشتركة لإعادة تعريف مفهوم السكن المرتبط بالعلامات التجارية على نطاق واسع، حيث تتناغم روح المجتمع مع التصميم والابتكار لصياغة مستقبل الحياة الحضرية في دبي."

النقاء الحسي: إلهام يتجاوز عالم السيارات

تأتي التصاميم الخارجية للمشروع بالتعاون مع أبرز مصممي العلامة التجارية، وهي تعكس فلسفة مرسيدس-بنز التصميمية القائمة على النقاء الحسي. ويربط هذا التصميم المميز المبنى المركزي بالمباني المتتابعة التي تنبثق تدريجيًا ليضفي إحساسًا بالحركة والديناميكية والسرعة، فيما تُحاكي قاعدة البوديوم الأفقية تصميم شبك التهوية الأمامي الأيقوني (Iconic Grille)، والتي تبرز بوضوح في الجناح. ويعزز التأثير العائم فوق منصات المباني إحساس الأناقة، في حين تشير اللمسات المميزة باللون الفضي التقني والكروم إلى إرث العلامة العريق في عالم السيارات.

يهدف المشهد العمراني العام إلى ترسيخ حضور قوي، وتوفير طابع متناسق مفعم بالفخامة يعكس هوية بصرية مميّزة يسهل التعرّف عليها على الفور. وتتجذّر أيقونية العلامة التجارية بعمق في صميم المشروع، حيث تحمل أبراج المشروع البالغ عددها 12 برجًا أسماء سيارات اختبارية تجسّد رؤية مرسيدس-بنز في تعبير رمزي عن تناغم الإرث العريق بالمستقبل ودفع حدود الممكن إلى آفاق جديدة. فعلى سبيل المثال، سُمّيت المباني تيمّنًا بسيارات اختبارية مثل سيارة Mercedes-Benz Vision One-Eleven المستقبلية، وسيارة Vision Mercedes Simplex ذات التصميم الكلاسيكي، وسيارة Vision Mercedes-Maybach 6 الفخمة، والسيارة ذات التصميم الثوري Vision AVTR.

التصميم الداخلي: أيقوني وبسيط ويحمل بصمة مرسيدس-بنز المميزة التي لا تُخطئها العين

تُجسّد المساحات الداخلية جوهر فلسفة «النقاء الحسي»، بما تحمله من بعد عاطفة وذكاء، وذلك من خلال لمسات جمالية بسيطة بطابع يتحدى الزمن. وقد جرى تصميم كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتعزيز تجربة علامة مرسيدس-بنز على كافة المستويات. ويشكّل اللونان الأسود والفضي تدرجات الألوان الأساسية، وهي تأتي معززة بمواد تعكس الأصالة والإرث العريق، مثل الجلد والخشب، وذلك لإضفاء لمسة من الدفء وتعزيز سهولة الاستخدام. كما ترتبط العناصر الرسومية للعلامة بهوية واضحة لا لبس فيها. وقد صُمّمت الوحدات السكنية للارتقاء بتجربة الحياة اليومية عبر تفاصيل دقيقة وتكامل تكنولوجي متقدّم.

تصميم المساحات الخارجية – تناغم بين الطبيعة والابتكار

تم تنسيق المساحات الخارجية لتكون واحةً من الأناقة والسكينة، حيث تلتقي الطبيعة بالابتكار في تناغمٍ متكامل، من المرافق المائية ذات الطابع الحميمي إلى المساحات المخصّصة للاسترخاء، فيما تتناغم التجارب الفاخرة مع الحلول الابتكارية التي تراعي الاستدامة البيئية في المساحات الخارجية في Mercedes-Benz Places | Binghatti City. ويشكّل ممشى Grand Promenade المحور الطبيعي الرئيس للمشروع، حيث يربط بين عدد من المناطق الرئيسية داخل المجتمع، مثل Crown Arena المخصّصة للفعاليات وPicnic Grove وMeadow Pavilion، بمناطق ومساحات عائلية مثل Little Marvels وAqua Joy، كما تربط المسارات المرتفعة والممرات الخضراء مرافق البوديوم بالمتنزّه الرئيس، بما يساهم في تشجيع السكّان على ممارسة رياضة المشي وتعزيز روح الحياة المجتمعية.

أسلوب حياة ونمط تنقّل مُختاران بعناية

يضمن المشروع منظومة متكاملة تدعم أسلوب الحياة العصري، وهي تمتد لتغطي ثلاثة محاور مترابطة: الرفاهية والترفيه والمجتمع. تتكامل التجارب المائية، من المسابح العائلية وبرك السباحة المتجانسة مع الأفق ومناطق الألعاب المائية، لتشكل الركيزة الأساسية للترفيه والاستجمام، في حين تأتي مرافق اللياقة البدنية، بما في ذلك الصالات الرياضية متطورة ومنصات اليوغا ومساحات التدريب الخارجية والمسارات العلوية المخصصة للجري، لتعزيز الرفاهية والصحة بين السكان. كما يضم المشروع 12 ناديًا رياضيًا متخصصًا لتلبية اهتمامات متنوعة تشمل البادل، والاسكواش، ومرافق محاكاة ملاعب الغولف، وتسلق الجدران، والمبارزة، والرماية، واستوديوهات البيلاتس، ودراجات التمرين الثابتة. ويوفّر المشروع بيئة مثالية للتجمعات والاحتفالات، وذلك بفضل مجموعة من المساحات الاجتماعية المتنوعة، مثل قاعة الاحتفالات، وقاعة الفعاليات، وصالة خاصة للعروض السينمائية، وصالة للرياضات الإلكترونية، وخدمات كونسيرج بمستوى الفنادق. وتربط البنية التحتية المتكاملة للمركبات الكهربائية وخدمات التنقل بين السكان بسلاسة عبر مختلف أنحاء المشروع، مما يرسّخ مفاهيم الاستدامة والراحة في تفاصيل الحياة اليومية.

