يحوّل MEPS Fast الهواتف الذكية للتجار إلى أجهزة نقاط بيع (POS) مما يتيح للشركات في الأردن الاستفادة من الدفعات بدون لمس.

[عمان، الأردن] - أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، مزوّد خدمات الدفع الأكثر ابتكارًا في الأردن، اليوم عن تعاونها الاستراتيجي مع PayTabs السعودية المرموقة والحائزة على جوائز عالمية في مجال خدمات الدفع، لإطلاق نسختهما الجديدة من تطبيق "Tap to Phone" لنقاط البيع: MEPS Fast.

يسهّل "Tap to Phone" الدفعات بدون لمس لقطاعات الأعمال الصغيرة وقطاع السياحة والترفيه والتوصيل، واللوجستيات، والضيافة، والمطاعم. هذا الابتكار المميز من PayTabs في مجال التكنولوجيا المالية يمكّن التجار والمحلات وشركات التوصيل والأعمال الصغيرة الأخرى من قبول الدفعات بدون لمس من خلال هواتفهم الذكية. يقوم تطبيق MEPS Fast بتحويل الهواتف الذكية للتجار التي تعمل بنظام أندرويد إلى أجهزة نقاط بيع عالية السرعة، مما يمكنهم من قبول الدفعات بدون لمس بسرعة وسهولة من بطاقات MasterCard وVisa المزوّدة بخاصية الدفع بواسطة اتصال المدى القريب "NFC".

وفقًا لإحصائيات Statistica، من المتوقع أن ينمو سوق الدفعات الرقمية في الأردن بنسبة 14.13% من عام 2023 حتى عام 2027، مما سيؤدي إلى حجم تعامل يقدّر بحوالي 12.25 مليار دولار بحلول عام 2027. تجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأردني سمح في كانون الثاني الماضي لجميع شركات الدفع الإلكتروني والبنوك العاملة في المملكة بتحديد حد أعلى جديد للدفعات بدون لمس – بحيث لا تتجاوز قيمة المعاملة الواحدة 100 دينار ولا يتجاوز إجمالي قيمة المعاملات في اليوم 300 دينار. شهدت الدفعات بدون لمس في الأردن ازدهارًا بعدما ألزم البنك المركزي في نهاية عام 2020 جميع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بعدم إصدار بطاقات أو استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) التي لا تدعم ميزات الدفع بدون لمس، حيث مثّلت تلك الدفعات 37٪ من القيمة الإجمالية للدفعات الإلكترونية التي تم إجراؤها في الأردن خلال عام 2022. مع هذا النمو الواعد في السوق، سيتمكن الآلاف من التجار الآن من اعتماد حلول المدفوعات بدون لمس بشكل كامل والقائمة على البرمجيات لقبول الدفعات. ويهدف MEPS Fast للوصول إلى شريحة جديدة من التجار واستبدال أجهزة نقاط البيع العادية حيثما كان ذلك ممكنًا.

بالنسبة لتجار الأردن، يعتبر الفارق الرئيسي بين هذا الابتكار وبين أجهزة نقاط البيع التقليدية هو أن تطبيق MEPS Fast لا يتطلب أجهزة إضافية. بمجرد تنزيله، يكون التطبيق متاحًا للتجار على مدار الساعة، مما يسهل عليهم استلام الدفعات الرقمية في أي وقت. يدعم MEPS Fastأيضًا ميزة "PIN on Glass" حيث يتم إدخال الرقم السري مباشرة على أجهزة دفع مزوّدة بشاشة لمس متوافقة مع معايير أمن بطاقات الدفع PCI.

كميزة إضافية للتجار، أعلنت MEPS أيضًا عن تعاون مع شركة Huawei لشراء أجهزة Android بأسعار مخفضة يمكن تسديد ثمنها على 12 دفعة شهرية سهلة بدون فوائد. ستكون الأسعار المخفضة على الأجهزة حصرية لتجار MEPS في محلات سمارت باي.

وعلّق السيد علي عبد الجبار، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، على هذه الخطوة قائلًا: "إطلاق النسخة الجديدة من MEPS Fast هو تعزيز لشعار "الابتكار باستمرار"، والذي يميز MEPS عن منافسيها في الأردن من خلال تقديمها لأحدث الحلول باستمرار. هذه الخدمة الفريدة تتماشى مع رؤية الشركة نحو تحقيق الشمول المالي في الأردن وتوسيع قاعدة العملاء لدينا من التجار، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خدمات التوصيل إلى المنازل وشركات النقل والتوزيع."

من جانبه، علّق السيد إياد مشربش، المدير الإقليمي لـ PayTabs في منطقة الشرق الأدنى والخليج الجنوبي، قائلًا: "تسهيل الدفعات الرقمية الآمنة هو نقلة نوعية في مشهد الدفع في الشرق الأدنى. نحن متحمسون للتعاون مرة أخرى مع MEPS لتقديم حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة لاستقبال الدفعات التي تلبي احتياجات الدفع المتطورة للأعمال الصغيرة في الأردن. ستعزز ميزات MEPS Fast من قدرات أصحاب الأعمال بالتأكيد، بينما تعزز تجربة الدفع للمستهلكين السهولة والأمان."

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نبذة عن PayTabs

مجموعة PayTabs هي مزوّد لحلول الدفع الحائزة على جوائز عالمية تم تأسيسها على يد رائد الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف. منذ معالجتها لأول عملية عبر بوابة دفع في عام 2014، تقدمت PayTabs لتصبح اليوم رائدة في معالجة المعاملات بعدة عملات وأسواق بسرعة وبأمان. من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B، بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة QR، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع، ومنصات التبديل، تسهّل PayTabs للتجار والتجار الكبار الوصول السريع إلى حلول في مجال التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية بدون عناء.

على مدى عقد من الزمن، قامت PayTabs بتطوير وإصدار حلول رائدة في مجالها. تشمل هذه التطبيقات المحمولة والحلول لقطاعي الضيافة والحكومة والتعليم والطيران والسفر والنقل والفواتير، بهدف ربط سلسلة السوق التي تبلغ مليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، قامت PayTabs بإطلاق PT Touch، أول حل لنقاط البيع من نوعه في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع تجارية. في عام 2022، قامت PayTabs بخطوة نوعية نحو ريادة أجيال الدفع التالية، من خلال إطلاق منصة الدفع ومعالجة المعاملات الموحدة الخاصة بها والتي تم التحقق منها عالميًا - PayTabs SwitchOn®. قامت PayTabs بتنسيق معالجة الدفع لتمكين الحكومات والمؤسسات الكبيرة من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة قطاعاتها.

في عام 2022، اقتنت الشركة منصة التجارة الاجتماعية Paymes في تركيا لتثري بذلك ما تقدمه لقطاع التجزئة. وفي بداية عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية.

تمتلك PayTabs مكاتب مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإمارات والمملكة العربية السعودية وتتواجد في العديد من المواقع الأخرى بما في ذلك الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي جهة عمل تحرص على المساواة في الفرص وتوظّف فريقًا متعدد الثقافات.

لمزيد من التفاصيل يمكنك زيارةhttps:/site.paytabs.com/ar/

نبذة عن MEPS

شركة MEPS هي شريك دفع يجسّر التعامل بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية، مقدمةً التغيير والابتكار لتشكيل طريقة الحياة والعادات اليومية من النقد إلى العملة الرقمية على نحو متوازي مع تغير سلوكيات العملاء والتطورات في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تقديم حلول آمنة ومرنة وموثوقة تلبي متطلبات الدفع المتنوعة.

شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) هي مزوّد خدمات دفع إقليمي مبتكر، تقوم بتقديم مجموعة واسعة من الحلول الآمنة للدفع، بما في ذلك قدرات رائدة في مجال معالجة الدفع والمحافظ الرقمية وحلول النقد عبر الإنترنت، وتطبيقات الجوال، وخدمات فريدة للتجار، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات القيمة المضافة المخصصة التي تلبي الطلب المتزايد على حلول الدفع في جميع أنحاء الأردن وفلسطين والعراق.

تقدم MEPS مجموعة شاملة من الخدمات التي تعزز في النهاية خدمات الدفع للبنوك والشركات الأخرى، بالإضافة إلى توفير أمان لا مثيل له للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.