الدوحة: استضاف معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع (Google DeepMind) المدرسة الشتوية للتعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، والتي ضمت 141 طالبًا جامعيًا محليًا ودوليًا بالإضافة إلى متخصصين في هذا المجال، في برنامج مدته ستة أيام صُمم لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت المدرسة الشتوية محاضرات متعمقة وجلسات عملية تطبيقية وحلقات نقاشية بحثت قضايا مهمة، ومنها النماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، وغيرها من القضايا ذات العلاقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص الوظيفية للمهنيين الشباب في العالم العربي. كما بحثت أيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، بما في ذلك التعليم وعلم الجينوم وعلم الأحياء والرعاية الصحية، بما يتواكب مع التحدي الوطني الذي تواجهه دولة قطر للعاملين في تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في هذه المجالات.

وأدار هذه الجلسات خبراء مرموقون في معهد قطر لبحوث الحوسبة و(Google DeepMind) وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، و(InstaDeep)، فضلًا عن مؤسسات إقليمية أخرى، حيث قدموا رؤى قيّمة للحضور وساهموا في تعزيز مراكز المعرفة المتنامية في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.

وتعليقًا على نجاح المدرسة الشتوية، قال الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة: "يركز المعهد، مثل شركائنا في (Google DeepMind)، على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمعنيين بمجالات الحوسبة. ومن الطبيعي أن تمكننا هذه الشراكة من المساهمة في تطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في قطر والمنطقة، الأمر الذي يساهم في إيجاد حلول للأولويات البحثية الوطنية ويرتقي في ذات الوقت بالاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة".

وقد أتيحت للمشاركين الحصول على فرص للتطوير المهني، بما في ذلك جلسات إرشادية، مع عقد مجموعات خاصة لتعزيز التواصل بينهم، وكذلك جلسة لعرض الملصقات، حيث يمكن للمشاركين عرض أبحاثهم على أقرانهم، وعلى ممثلي الشركات الصناعية.

وقد حظيت المدرسة الشتوية للتعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية ودعم عدد من الشركات المرموقة عالميًا، من أبرزها (Google DeepMind)، و(جوجل) و(جوجل كلاود) و(معلوماتية) و(Dell) و(PhazeRo) و(Selec) و(InstaDeep) و(آبل) و(Qeenai)، حيث أقام العديد منها أجنحة تعريفية وتفاعلوا مباشرة مع الطلاب من خلال المشاركة بإعداد بعض التحديات لإيجاد حلول لها، فضلًا عن تنظيم جلسات توجيهية وجلسة لتقييم الملصقات. كما عملت "MoroccoAI" و"inzva" كشركاء اجتماعيين.

تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الشتوية للتعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم تأسيسها لرعاية الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شبكة تحتضن العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث تُعزز هذه الفعالية من تبادل المعرفة وتشكيل علاقات تعاون بحثية جديدة، وتطوير المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

نبذة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة:

معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، هو معهد بحوث وطني يدعم دولة قطر في بناء قدراتها البحثية والتكنولوجية من خلال التصدي لتحديات الحوسبة الكبرى التي ترتبط بالأولويات الوطنية وتؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للناس، كما يكرس المعهد جهوده لتلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم، ويجري المعهد بحوثًا تطبيقية متقدمة ومتعددة التخصصات في أربعة مجالات رئيسية: تقنيات اللغة العربية، والحوسبة الاجتماعية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.

نبذة عن المدرسة الشتوية للتعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MenaML):

المدرسة الشتوية للتعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MenaML) هي مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعقد مدرسة شتوية سنوية مصممة لإعداد الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي. والمدرسة عبارة عن برنامج مكثف يستمر لعدة أيام، ويتم استضافته في إحدى المدن النابضة بالحياة في المنطقة، ويقدم مزيجاً فريداً من الكلمات الرئيسية والمحاضرات والجلسات العملية. ويقوم بإلقاء المحاضرات والجلسات المختبرية خبراء محليون ودوليون في مجال الذكاء الاصطناعي من معاهد رائدة مثل (Google DeepMind)، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وشركة (InstaDeep) وغيرها.

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