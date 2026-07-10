لندن، المملكة المتحدة، احتفلت شركة برجيل القابضة، إحدى أبرز شركات الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم بإنجاز بارز في أسواق رأس المال العالمية، وذلك خلال حفل افتتاح السوق في بورصة لندن، الذي جاء عقب إدراج أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (أكثر من 1.8 مليار درهم إماراتي) للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع للبورصة.

وشهد الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، الفعالية الاحتفالية، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة وممثلين عن بورصة لندن الدولية.

وتمثل هذه الخطوة دخول المجموعة للمرة الأولى إلى أسواق رأس المال الدولية. حيث حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، كما يُعد أول إصدار للصكوك من شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، ما يشكل محطة بارزة جديدة في مسيرة برجيل نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال الرعاية الصحية.

وستُستخدم عائدات الصكوك في دعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة وإعادة التمويل. ويدعم هذا الإنجاز استمرار برجيل في الاستثمار في الرعاية الصحية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في مجال الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما يعزز طموحها في قيادة الجيل التالي من الرعاية الصحية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى برجيل القابضة: "تمثل احتفالية اليوم محطة مهمة في مسيرة برجيل القابضة، وتعكس ما حققناه من تقدم ونمو كمجموعة. كما تجسد التزامنا ببناء منصة رعاية صحية تجمع بين التميز الطبي والاستدامة المالية على المدى البعيد. ومع مواصلة توسعنا في مختلف أنحاء المنطقة، يشكل هذا الإنجاز ركيزة أقوى للاستثمار في كوادرنا، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، ودعم البحث والتعليم والابتكار، بما يعود بالنفع على المجتمعات التي نخدمها".

وجذبت صكوك برجيل القابضة الأولى من نوعها، الصادرة ضمن برنامجها للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، طلبات اكتتاب بلغت 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.2 أضعاف حجم الاكتتاب المطلوب، وشكل المستثمرون الدوليون 61% من الطلبات. وقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية الصكوك تصنيف BB+، ووكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف Ba2، مما يعكس الثقة في أعمال المجموعة واستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد.

نبذة عن برجيل القابضة

تأسست برجيل القابضة عام 2007، وهي رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية. وطورت المجموعة منظومة حيوية متكاملة تضم علامات تجارية متعددة ورائدة للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثلاثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية شاملة للمرضى من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وتضم شبكة برجيل القابضة 89 منشأة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 20 مستشفى و41 مركزًا طبيًا و مركزين للعلاج الطبيعي و15 صيدلية و11 خدمة أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل، وميدور، وأل أل إتش، ولايف كير، والكلمى للصحة النفسية، وتجميل.

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