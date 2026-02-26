الدوحة، قطر: تُوّجت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلقب "شركة تأمين العام" في المنطقة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين (MENA II Awards) لعام 2026. كما حصدت الشركة جائزة "شركة تأمين السيارات للعام" في المنطقة، فضلاً عن لقب "شركة تأمين العام" في قطر للعام الخامس على التوالي.

جاء تتويج قطر للتأمين بهذه الجوائز المرموقة تقديراً لدورها في إعادة تعريف قطاع التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحها في بناء أول منظومة رقمية قائمة على الخدمات التأمينية في المنطقة. في هذا الإطار، أصبحت قطر للتأمين الشركة الوحيدة التي تتيح الوصول إلى حلول تأمينية وغير تأمينية عبر منصة واحدة دون الحاجة إلى التنقّل بين منصات متعددة، بدءاً من منتجات التأمين بمختلف أنواعها، وصولاً إلى خدمات التنقل والسفر وغيرها من احتياجات الحياة اليومية.

علاوة على ذلك، نجحت قطر للتأمين خلال الأشهر القليلة الماضية في إطلاق عدد من المنتجات الأولى من نوعها في السوق، بما في ذلك أول تأمين سيبراني شخصي، وأول تأمين للرسوم الدراسية في قطر، فضلاً عن برنامج مكافآت الولاء "كوينز" الذي حوّل المعاملات التأمينية للعملاء إلى تجارب مجزية. شكّلت هذه الحلول إضافة قوية لمحفظة منتجات الشركة التأمينية الخاصة بالأفراد، ومكّنت الجميع ولأول مرة في المنطقة من الحصول على حماية مالية تشمل مختلف جوانب عيشهم اليومي، من الحياة المنزلية إلى التعليم والمعاملات الرقمية.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "إن تتويجنا كأفضل شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دليل قوي على نجاح استراتيجيتنا وتفوق رؤيتنا، وعلى مكانتنا الريادية كمركز للابتكار على مستوى المنطقة. هذا الإنجاز هو ثمرة للعمل الكبير لجميع موظفي قطر للتأمين، وانعكاس للثقة الكبيرة التي نحظى بها من قبل ملايين العملاء والشركاء لأكثر من ستة عقود. على هذا الأساس، فإننا نجدد التزامنا بالابتكار وتوفير أفضل الحلول الرقمية لعملائنا طوال رحلتهم مع قطر للتأمين، بما يضمن لهم كل ما يلزم للعيش بثقة وراحة بال."

جدير بالذكر أن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين (MENA II Awards) هي أرقى وأهم برامج الجوائز الخاصة بقطاع التأمين في المنطقة. تكرّم هذه الجوائز شركات التأمين الأكثر تميّزاً على مستوى المنطقة، والتي نجحت في تنفيذ استراتيجيات أعمال فعّالة وتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة العميل. تتم عملية التحكيم واختيار الفائزين من قبل لجنة تضم رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين وخبراء من الجمعيات المهنية، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل مؤشر الابتكار وجودة المنتج والأداء المالي والنمو، فضلاً عن مؤشرات رضا العملاء.

