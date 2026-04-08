على مساحة 189 ألف م²: إيديكس وMEDLOG تطلقان مشروع الميناء الجاف جديد بالعاشر من رمضان

القاهرة – أعلنت شركة إيديكس، إحدى كبرى شركات الهندسة والمقاولات في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة MEDLOG السويسرية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتابعة لمجموعة MSC، لتنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، في خطوة تمثل إضافة نوعية لمنظومة البنية التحتية اللوجستية في مصر.

ويأتي المشروع على مساحة تبلغ نحو 189 ألف متر مربع، ويتم تنفيذه بنظام التصميم والتنفيذ (Design & Build)، ليشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC). وتتضمن الأعمال تجهيزات الموقع، وأعمال الرصف، وتخطيط الطرق، وتنفيذ المرافق الأساسية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الميناء. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، فور الانتهاء منه، في تحديث شبكة الخدمات اللوجستية الإقليمية، ورفع كفاءة العمليات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويُعد ميناء العاشر من رمضان الجاف خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر، بما يتماشى مع توجهات وزارة النقل لإنشاء شبكة متكاملة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية. كما يمثل المشروع أول استثمار لشركة MEDLOG في السوق المصرية، ما يعكس ثقة الكيانات العالمية في فرص النمو التي يوفرها القطاع اللوجستي في مصر.

إضافة على ذلك، يعتمد المشروع على حلول رقمية وأنظمة نقل ذكية وتقنيات متقدمة لضمان سهولة حركة التجارة، وخفض التكاليف التشغيلية والمخاطر، وتقليل الأثر البيئي. إذ يجسد المشروع تكامل الخبرات العالمية في الخدمات اللوجستية مع قدرات التنفيذ المحلية، بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة، كما يعكس التزام شركة إيديكس بتنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة تدفع جاهزية البلاد للمستقبل، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقد أشار المهندس حسين الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي لشركة إيديكس إلى أهمية هذه الشراكة التي تعكس رؤية مشتركة لتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية تدعم النمو الاقتصادي في مصر؛ مضيفًا أنه بالتعاون مع MEDLOG، سوف تعمل الشركة على تنفيذ المشروع ليكون ركيزة أساسية لمستقبل قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

ويؤكد هذا التعاون على تكامل خبرات إيديكس وMEDLOG في تنفيذ مشروعات لوجستية حديثة تتميز بالكفاءة والاستدامة، بما يعزز من موقع مصر كمحور استراتيجي للتجارة الإقليمية والدولية.

نبذة عن شركة إيديكس

تُعد شركة إيديكس واحدة من أبرز شركات الهندسة والمقاولات في المنطقة، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تنفيذ المشروعات عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتبط جزء كبير من مسيرتها بالسوق السعودية. وتعتمد الشركة نموذج EPC المتكامل، لتقديم حلول شاملة تبدأ من التخطيط والتصميم مرورًا بالتوريد والتنفيذ، وصولًا إلى التشغيل والتسليم النهائي.

وتتمتع إيديكس بخبرة متخصصة في مشروعات الأعمال البحرية والبنية التحتية، ما يمكنها من تحسين التصميمات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة والاستدامة في مختلف المشاريع.

وتشمل قدرات الشركة تنفيذ الأرصفة البحرية، ومحطات الموانئ، والمناطق اللوجستية، وشبكات النقل، ومراكز البيانات، والمخازن، إلى جانب مشروعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وأعمال الري، والمنشآت المتكاملة.

وقد نفذت الشركة أكثر من 10 كيلومترات من الأرصفة البحرية، وما يزيد على 3 ملايين متر مربع من أعمال البنية التحتية، ما يعكس حجم خبرتها وتنوع مشاريعها. وبفضل ثقة الحكومات وكبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية، تواصل إيديكس تنفيذ مشروعات تعزز الربط الإقليمي وتدعم حركة التجارة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

نبذة عن MEDLOG

تأسست شركة MEDLOG عام 1988، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، حيث تقدم حلول نقل متعددة الوسائط، وتشغيل الساحات الداخلية للحاويات، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة ذات قيمة مضافة. وتتمتع MEDLOG بانتشار واسع في أكثر من 90 دولة، مع استثمارات مستمرة في أصولها التشغيلية، بما في ذلك المنصات اللوجستية، والمخازن، والشاحنات، والقطارات، والمراكب النهرية، وسلاسل التبريد. إذ تسهم هذه الأصول في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتلبية متطلبات سلاسل الإمداد المعقدة، مع دعم التوجه نحو الاستدامة. وتعد MEDLOG جزءًا من مجموعة MSC، ومقرها جنيف بسويسرا.

