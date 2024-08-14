حصلت "MealPlanet"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية ومقرها دولة الإمارات، على 6 ملايين دولار في جولة تمويلية أولية قادتها العديد من شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية بما فيها شركة " Middle East Venture Partners (MEVP)"، و AlTouq Group ، و Sanabil 500، وFaith Capital ، و Alturki Ventures ، بالإضافة إلى رائدي الأعمال Marc Lore و Samih Toukan.

تأسست "MealPlanet" في عام 2024 على يد رائد الأعمال المتسلسل خالد بعارة بهدف سد الفجوة القائمة في قطاع تكنولوجيا الأغذية. ويعد MealPlanet أول تطبيق لتوصيل خطط الوجبات المنتظمة والمتوازنة، ويربط المستهلكين بمجموعة واسعة من العلامات التجارية متيحاً لهم استكشاف خطط الوجبات والاشتراك فيها وإدارتها بسهولة تامة عبر بضع نقرات فقط.

وبهذه المناسبة، قال خالد بعارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "MealPlanet": "نحن سعداء جداً بحصولنا على دعم العديد من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا وتدعم نمونا. وسنوظف هذا التمويل لتنفيذ خططنا التوسعية، ومواصلة تطوير أدواتنا التكنولوجية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين وتخصيص تجربة المستهلك من خلال رقمنة تجربة تنفيذ خطط الوجبات في الشرق الأوسط وتوفير مستويات استثنائية من الراحة والتنوع والمرونة للمستهلكين".

تتعاون "MealPlanet" حالياً مع أكثر من 100 علامة تجارية موثوقة، بما فيها "بريب آند كو" و"باسيليجو" و"بريبهيرو" وشركة "لين كو" و"ألينز" و"بيورا"و"هيلث رود" "نيوترشن كيتشن" ومطعم "هيلثي ليتل سيكرت" و "مطعم فريشي" و"إمبودي فيتنس" وغيرها، وسيتم قريباً التعاون مع العديد من العلامات التجارية الأخرى.

من جانبه، قال وليد منصور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "MEVP": "نرى فرصة مهمة للاستثمار في سوق متنامية مثل خطط الوجبات الشخصية، والتي تشهد ازدهاراً ملحوظاً في ضوء الطلب المتزايد على خيارات الطعام الصحية والمريحة. ونحن واثقون من قدرات MealPlanet‘ في قيادة هذا السوق؛ خصوصاً وأنها تستخدم تقنية مبتكرة ولديها فريق متمرس بهذا المجال. ومع توفير مجموعة متنوعة من خطط الوجبات وتقديم خدمة رفيعة المستوى، نتوقع لـ ’MealPlanet‘ أن تلعب دوراً ريادياً في ترويج أنماط الحياة الصحية من خلال التكنولوجيا الذكية والعروض المميزة".

بالإضافة إلى عملياتها في دولة الإمارات، تخطط "MealPlanet" لتوسيع حضورها الإقليمي بدءاً من المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.

نبذة عن MealPlanet

MealPlanet هو أول تطبيق لتوصيل خطط الوجبات المنتظمة والمتوازنة، يربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية متيحاً لهم استكشاف خطط الوجبات والاشتراك فيها وإدارتها. ويركز MealPlanet على تقديم خيارات وجبات صحية ومخصصة، ويتعاون مع أبرز المزودين في المنطقة لتقديم خطط وجبات مختارة بعناية مع توفير خدمة التوصيل المجاني في جميع أنحاء دولة الإمارات. تأسست شركة "ميل بلانت" في عام 2024 على يد رائد الأعمال خالد بعارة، وتهدف إلى تقديم مفهوم جديد لتجربة تخطيط الوجبات لتصبح أكثر سهولة وراحة وتخصيصها وفقاً لاحتياجات كل فرد. وترسي الشركة معياراً جديداً في هذا القطاع من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والالتزام بالتميز.

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