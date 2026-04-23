دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي لينكس، بالتعاون مع شبكة الشرق الأوسط للاتصالات (MCN) ووكالاتها، إطلاق برنامج "See It Be It" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو برنامج قيادي عالي التأثير صُمم لتسريع المسارات المهنية للنساء في قطاعات الإبداع والإعلام والتسويق نحو أدوار قيادية. ويُقدَّم برنامج "See It Be It"ضمن مهرجان Cannes Lions الدولي للإبداع، وهو مبادرة معترف بها عالميًا أُنشئت للارتقاء بالنساء في الصناعة الإبداعية ودعمهن.

ومن المقرر أن يُقام البرنامج في 7 أكتوبر 2026 خلال أسبوع دبي لينكس للإبداع، وقد تم تصميمه حول ركائزه الأساسية المتمثلة في الثقة، والمرونة والقدرة على التكيف، والتفاوض. كما صُمم برنامج "See It Be It" للمساهمة في بناء مجتمع إقليمي أقوى من القيادات النسائية المستقبلية، من خلال جمع أصوات بارزة من مختلف أنحاء القطاع بهدف إيجاد روابط مهنية هادفة، وتوفير تعلّم عملي، وتعزيز زخم طويل الأمد، وفتح الأبواب أمام فرص عالمية عبر الحدود وبين الأجيال.

ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2014، كانت مهمته واضحة: تحقيق تمثيل متساوٍ بين الجنسين في صفوف القيادات الإبداعية على مستوى العالم. وعلى مدار العقد الماضي، نما برنامج"See It Be It" ليصبح مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 150 مبدعة ومبدعًا، مع أثر يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء البرنامج. فقد حصلت 75% من خريجاته على ترقية خلال 12 شهرًا، فيما تشغل 63% منهن اليوم مناصب مدير إبداعي أو أعلى.

ومن خلال هذه النسخة الإقليمية، تعمل MCN ووكالاتها، بالتعاون مع شركاء رئيسيين من بينهم Unilever وNestlé وSnap Inc. وEmirates ومجموعة Advertising Business Group، على جمع مجتمع متعدد الأطراف يضم علامات تجارية عالمية مؤثرة، ومنصات، وقادة من القطاع، للمساعدة في تشكيل منظومة إبداعية أكثر ترابطًا وتمثيلًا واستعدادًا للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في Unilever B&W لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش:

"إن دعم وصول النساء إلى المناصب القيادية ليس مجرد أولوية تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول، بل هو ضرورة تجارية. فعندما تقود النساء، تحصل الصناعات والشركات على نطاق أوسع من الأفكار، وفهم أعمق للمستهلك، وقرارات تسهم في تعزيز الابتكار. كما أن الشركات التي تتمتع بقيادة متوازنة بين الجنسين تتفوق في الأداء لأنها تعكس المجتمعات والمستهلكين الذين تخدمهم. إن تمكين النساء ليس فقط أمرًا صحيحًا ينبغي القيام به، بل هو المفتاح لإطلاق المرحلة التالية من النمو والقدرة التنافسية."

وقالت ليزي ديوهيرست، الرئيس التنفيذي للاتصالات في MCN - التابعة لـ Omnicom:

"يشكّل التنوع والمساواة والشمول عنصرًا محوريًا في كيفية تنمية أعمالنا وأعمال عملائنا في مختلف أنحاء MCN وعبر وكالاتنا. ويُعد برنامج"See It Be It" بالغ الأهمية في تسريع وصول المزيد من النساء إلى المناصب القيادية ورعاية تطورهن المهني. ومن خلال الاستثمار اليوم في المواهب ذات الإمكانات العالية، فإننا نُسهم في تشكيل صناعة إبداعية أكثر تمثيلًا ومرونة واستعدادًا للمستقبل في المنطقة."

وأضافت كاميل مارشانت، مديرة دبي لينكس:

"توجد دبي لينكس لتكون صوتًا داعمًا للتميّز الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجب أن يكون هذا التميز ممثلًا للصناعة التي يخدمها. ومع ما أظهرته أبحاث Creative Equals من أن أقل من 30% من المديرين الإبداعيين هنّ من النساء، فإن المحطات الإقليمية مثل "See It Be It" تُعد مهمة في دفع تغيير حقيقي. تتمحور هذه المبادرة حول الارتقاء بالنساء اللواتي يشكّلن ملامح الصناعة وتعزيز المنظومة الإبداعية ككل."

وقالت إيليني كيترا، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة Advertising Business Group:

"يتطلب تعزيز القيادة النسائية عملاً جماعيًا. وباعتبارنا منصة القطاع في المنطقة، فإن ABG تدعم المبادرات التي تعزز مسار الكفاءات وتدفع التقدم على المدى الطويل."

وسيتضمن البرنامج أجندة مختارة بعناية من الحوارات التي تستكشف واقع القيادة في الصناعات الإبداعية اليوم، بدءًا من الطموح والثقة والاحتراق الوظيفي، وصولًا إلى المرونة والتفاوض والتطور المهني. ومن خلال جمع خريجات البرنامج، وكبار القادة، وشركاء العلامات التجارية، وأصوات من أجيال مختلفة، سيتناول البرنامج كيف تتغير تعريفات النجاح والسلطة والهوية عبر أماكن العمل والأسواق المختلفة. كما ستتناول الجلسات الذكاء الثقافي بوصفه قوة قيادية، وما الذي تعنيه القيادة الشاملة عمليًا، وكيف يمكن أن ينتقل دعم الحلفاء من النية إلى الفعل.

وقد أصبح باب التقديم مفتوحًا الآن لبرنامج "See It Be It" حيث يدعو البرنامج النساء العاملات في قطاع التسويق الإبداعي ممن لديهن خبرة لا تقل عن خمس سنوات إلى التقديم. وسيُقدَّم البرنامج باللغة الإنجليزية، مع اشتراط أن تكون المشارِكات مقيمات في دبي أو قادرات على السفر إليها.

ملاحظات للمحرر:

حول دبي لينكس

تُعد دبي لينكس الجوائز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التميز الإبداعي والفعالية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُقدَّم من قبل Informa، الجهة المنظمة لمهرجان Cannes Lions، بالتعاون مع شركائها الإقليميين Motivate Media Group. كما تُقام دبي لينكس بالشراكة مع فرع الإمارات للجمعية الدولية للإعلان (IAA)، وبدعم من مدينة دبي للإعلام (DMC). وتمثل هذه الجوائز المعيار المرجعي الأهم للتميّز الإبداعي، واستراتيجية التسويق، والفعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول LIONS

LIONS هي المنصة العالمية التي تدعم الإبداع وفعالية التسويق بوصفهما محركًا للنمو. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال تسويق إبداعي يصنع فارقًا. ونحن نؤمن بأن الإبداع يمكن، بل وينبغي، تطبيقه عبر كامل المزيج التسويقي. فالإبداع محرك فعّال للأعمال، وعندما يندمج مع ثقافة قائمة على الفعالية، فإنه يصبح ميزة تنافسية. واستنادًا إلى أكثر من 150 عامًا من الخبرة والأدلة، توفّر Cannes Lions وWARC وEffie وContagious وAcuity لقطاع التسويق العالمي المعايير المرجعية النهائية، والذكاء المعرفي، والتدريب، والمشورة المصممة خصيصًا اللازمة لتحقيق النمو.

وتُعد LIONS جزءًا من Informa PLC.

حول MCN

تُعد MCN (شبكة الشرق الأوسط للاتصالات)، التابعة لـ Omnicom، واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الإعلان والاتصالات التسويقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تتعاون مع العملاء لبناء علامات تجارية راسخة وطويلة الأمد. وتغطي وكالات MCN متعددة التخصصات مجالات الإبداع، والإعلام، والرقمنة، والعلاقات العامة، والبيانات، وتجربة العلامة التجارية، والتسويق المتخصص، وتشمل علامات وكالات عالمية مرموقة مثل: FP7McCANN وMullenLowe MENA وUM وMagna وInitiative وACXIOM وMRM وMcCann Health وMomentum MCANN وCraft وWeber Shandwick وJack Morton وOctagon وCurrent Global.

ومع وجود نحو 2,000 موظف عبر 11 سوقًا، تلتزم MCN ببناء بيئة شاملة تُمكّن المواهب من الازدهار، وقد نالت تقديرًا باعتبارها مكان عمل رائعًا لأربع سنوات متتالية (2023–2026)، كما صُنفت ضمن أكثر الشركات ابتكارًا من Fast Company خلال عامي 2024 و2025، وفازت بجائزة أفضل مكان للعمل لعام 2024 من Campaign Middle East.

حول ABG

تُعد مجموعة Advertising Business Group (ABG) منصة القطاع الأولى في المنطقة ذات التوجه المرتكز على العلامات التجارية، وتمثل المعلنين والمنظومة التسويقية الأوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتعمل ABG تحت مظلة غرف دبي، حيث تجمع العلامات التجارية والوكالات ووسائل الإعلام والمنصات بهدف دفع تسويق مسؤول وفعّال وجاهز للمستقبل، مع الإسهام في تشكيل معايير القطاع من خلال التعاون، والريادة الفكرية، والمبادرات العابرة للأسواق.

