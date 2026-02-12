أتاح يوم التسريع - بدعم من حاضنة MESH المعترف بها عالميًا - تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وريادة الأعمال، مع تحويل الأطباء والمبتكرين للأفكار إلى حلول واقعية في مجال الرعاية الصحية

دبي،- أعلنت «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، إحدى أبرز المنظمات العالمية المتكاملة في مجال منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في العالم، وأكبر منظومة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختتام نسخة خاصة من برنامجها الحائز جوائز لتسريع الابتكار في الرعاية الصحية، والمدعوم من حاضنة MESH المعترف بها عالميًا، ضمن فعاليات معرض الصحة العالمي دبي WHX 2026 ، والذي جمع الأطباء والمبتكرين وقادة الأنظمة الصحية لاستكشاف الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال بقيادة الأطباء.

وأُقيم البرنامج خلال WHX، حيث جمع تحت مظلته بين الأطباء وقادة الأنظمة الصحية والمؤسسين والباحثين والمستثمرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وأسهمت حاضنة MESH في نقل الأفكار في مراحلها المبكرة إلى نقاشات متينة وموجّهة نحو التنفيذ، تمحورت حول تحدٍّ مشترك تواجهه أنظمة الرعاية الصحية حول العالم: كيفية تفعيل الابتكار وتحويله إلى ممارسات تشغيلية - لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتمويل رأس المال الجريء، والصحة الرقمية - ضمن ضوابط البيئات السريرية الواقعية والتنظيمات وواقع القوى العاملة.

وعلى مدار اليوم، انتقل المشاركون ضمن مسار ابتكاري مُنظّم، بدءًا من رؤى تأسيسية حول الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وصولًا إلى التطبيق العملي، والتعرّف إلى أساسيات نقل التكنولوجيا، والاستعداد لتأسيس المشاريع، وتعلّم كيفية تقديم ابتكاراتهم وعرضها على المستثمرين. واستعرضت الجلسات كيفية انتقال التقنيات الناشئة من الفكرة إلى سرير المريض، من خلال تمارين تطبيقية ركّزت على حلّ المشكلات السريرية، وأسس الملكية الفكرية والترخيص، وتأسيس المشاريع، وصقل العروض التقديمية الجاهزة للاستثمار. وقد صُمّم البرنامج من قِبل أطباء مبتكرين ذوي خبرات واسعة لصالح المبتكرين، مع التركيز على التنفيذ واتخاذ القرار والقيود الواقعية، بما يعكس تحوّلًا إقليميًا أوسع من التجريب إلى ابتكار قابل للتوسّع وجاهز للتطبيق على مستوى الأنظمة.

وبهذا الصدد، قال الدكتور مارك سوتشي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة MESH في منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” عام 2017 بعد ترخيص ابتكاراته للقطاع وتأسيسه لعدة شركات: "تم تصميم منهج MESH عمدًا استنادًا إلى واقع الرعاية الصحية لا إلى التنظير. ويستند البرنامج إلى أبحاث علمية مُحكّمة وإثباتات سريرية واقعية، وما شهدناه خلال WHX هو اهتمام قوي في مختلف أنحاء المنطقة بالأطر العملية التي تساعد الأطباء والأنظمة الصحية على التحرك بوتيرة أسرع، دون التفريط في الصرامة العلمية أو التركيز على المريض".

وتميّز البرنامج بقيادته من قِبل أطباء «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، والمدراء التنفيذيين المعنيين بالابتكار، ممن يعملون فعليًا عند تقاطع ريادة الأعمال وتقديم الرعاية والبحث العلمي والتسويق التجاري. وقد قاد الجلسات كل من كريس كوبورن، الرئيس التنفيذي للابتكار؛ والدكتور مارك سوتشي، مدير دورة يوم تسريع الابتكار لدى MGB ومؤسس ومدير تنفيذي لحاضنة MESH؛ وبرناردو بيزو، المدير الأول للذكاء الاصطناعي في «ماس جنرال بريغهام»؛ وشيرين شنودة، مديرة تطوير الأعمال والترخيص، مقدّمين للمشاركين رؤى معمّقة حول كيفية حوكمة الابتكار وتقييمه وتوسيع نطاقه ضمن منظومة صحية أكاديمية متكاملة مثل «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”.

وعلى خلاف الحاضنات التقليدية، فإن حاضنة MESH مندمجة مباشرة في الممارسة السريرية، ويقودها أعضاء هيئة تدريس هم أنفسهم مخترعون ورواد أعمال وقادة تشغيل، بما يضمن أن يكون الابتكار مرتبطًا باحتياجات المرضى، ومتوافقًا مع المتطلبات التنظيمية، وقابلًا للتطبيق على مستوى الأنظمة الصحية. وتؤكد دراسات علمية مستقلة ومُحكّمة فعالية نموذج MESH في تعزيز قدرات الابتكار ضمن البيئات السريرية، كما نشرت الحاضنة أكثر من 80 ورقة علمية حول الابتكار والذكاء الاصطناعي وعمليات الرعاية الصحية.

من جانبه، قال كريس كوبورن، الرئيس التنفيذي للابتكار في «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham: "بينما تواصل أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الاستثمار في التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، أبرزت النقاشات خلال WHX أهمية الانتقال من مرحلة الأفكار إلى مرحلة التنفيذ، وترسيخ ابتكار مستدام يحقق أثرًا قابلًا للقياس للمرضى والمجتمعات".

ومع مشاركة تمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وأستراليا، استقطب البرنامج نخبة عالمية متنوعة إلى WHX. وقد أشار الحضور الإقليمي القوي، إلى جانب أسواق الابتكار الرائدة، إلى زخم واضح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لتضمين الابتكار بقيادة الأطباء والذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن ممارسات تقديم الرعاية اليومية.

ويأتي يوم تسريع الابتكار في الرعاية الصحية لدى «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” بدعم من حاضنة MESH، امتدادًا لالتزام المنظومة الصحيّة طويل الأمد في الشرق الأوسط، حيث تعطي الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية أولوية متزايدة لبناء منظومات ابتكار تدعم تنمية القوى العاملة، والأبحاث التحويلية، والتبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي. وقد وفّر هذا البرنامج المكثف ليوم واحد، للعديد من المشاركين، نقطة وصل بين أولويات الابتكار الإقليمية ونماذج تشغيل عالمية مجرّبة على نطاق واسع. كما أسهم قادة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” في حوارات أوسع ضمن WHX حول مستقبل الرعاية الصحية، بما يُعزز دور المنظمة بوصفها شريكًا موثوقًا يُركّز على تمكين الأنظمة الصحية من الانتقال من نوايا الابتكار إلى أثر مستدام.

نبذة عن «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”

تُعدّ منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، التي تتخذ من بوسطن، ماساتشوستس - الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، منظومة صحية أكاديمية متكاملة، نشأت عن اندماج "مستشفى ماساتشوستس العام" ومستشفى "بريغهام آند وومان"، وتغطي المنظومة كامل نطاق الرعاية الصحية من المراكز الطبية الأكاديمية المرموقة إلى المستشفيات المجتمعية والخدمات المنزلية. ويضم خمس مؤسسات تعليمية تابعة لجامعة هارفارد، ويقدّم أطباؤه رعاية متخصصة مدعومة بالبحث العلمي لمرضى من أكثر من 120 دولة. وعلى مدى أكثر من 25 عامًا، تعاونت «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” مع مؤسسات في أكثر من 40 دولة للمساعدة في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمعات المحلية. سواء عبر تلبية احتياجات المرضى المعقدة في مستشفياتها بالولايات المتحدة أو من خلال دعم المبادرات الصحية في الدول المختلفة، تتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع شركائها حول العالم لتحقيق رؤيتها الصحية العالمية.

