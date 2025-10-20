(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة أبرمتها مع شركة mas المكسيكية الرائدة في مجال الشحن الجوي.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة جورامكو في فعاليات المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2025.

وفي إطار الاتفاقية، ستتولى الشركة مهمة إجراء عمليات الفحص من نوع C لطائرات أسطول شركة mas، وتحديداً طائرات إيرباص طراز A330، والتي ستبدأ اعتباراً من شهر كانون الأول من العام الجاري 2025 وتستمر لما بعده.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "يشرفنا انضمام شركة mas لقائمة عملائنا بموجب الاتفاقية الجديدة التي جمعت بيننا مؤخراً، والتي تبرهن على مكانتنا الرائدة في جورامكو كمزود موثوق لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، كما تشير لمدى الثقة العالية التي تضعها بنا شركات الطيران وشركات تأجير وتشغيل الطائرات حول العالم."

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة mas، أندريس فابري: "سعداء بشراكتنا مع جورامكو، والتي تتماشى مع جهودنا المستمرة لتوسيع وتعزيز عملياتنا. وقد جاءت هذه الشراكة بالنظر لما تتمتع به الشركة من خبرة تقنية وفنية موثوقة ومثبتة مع سجل حافل، إلى جانب التزامها الراسخ تجاه التميز في كل ما تقوم به وتقدمه، وهو ما جعلها الشريك الأمثل لدعم صيانة أسطول طائراتنا من طراز A330، كما سيضمن لعملائنا أعلى مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة في الأداء."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

نبذة عن شركة MAS:

تعرف شركة MAS سابقاً باسم (MASAir Cargo Airline)، وهي شركة الطيران المكسيكية الرائدة المختصة في مجال الشحن الجوي. وقد بدأت الشركة عملياتها منذ العام 1992، وتدير اليوم أسطولاً من طائرات إيرباص طراز A330. وتعد الشركة عضواً في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وهي حاصلة على شهادة تدقيق السلامة التشغيلية IOSA وشهادة تدقيق السلامة للعمليات الأرضية ISAGO من اتحاد (IATA)، فضلاً عن موافقة المشغل من دولة ثالثة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وشهادة التميز لشحن الأدوية والمنتجات الصيدلانية IATA CEIV Pharma من اتحاد (IATA). وتمتلك الشركة شبكة رحلات منتظمة وخاصة تغطي الأمريكيتين وآسيا وأوروبا، وتسعى حالياً للتوسع في قسم التأجير الشامل لخدمات الطيران والعمليات اللوجستية ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين) الجديد لديها، وذلك من خلال إضافة المزيد من الطائرات.

-انتهى-

