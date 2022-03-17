أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تتعاون Magnati، الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، مع شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم إطلاق خدمات دفع وسداد جديدة عبر تطبيق كريم مباشرة وفي استخدامات أخرى.

وباستخدام واجهة برمجة التطبيقات التي تشكل أساس استراتيجية Payment as a Platform، ستساعد Magnati في توسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها Careem Pay المحفظة الرقمية والتكنولوجيا المالية لشركة كريم. وسيتمكن العملاء من حفظ وتخزين الأموال في محفظة Careem Pay الرقمية الخاصة بهم والتي يمكن ربطها بحساباتهم المصرفية لتسهيل تحويل الأموال من محفظتهم الإلكترونية إلى حسابهم المصرفي. كما سيصبح بإمكان العملاء استخدام محفظتهم الرقمية لإجراء التحويلات المالية وتسديد فواتير الخدمات ودفع فواتير المشتريات من خلال تطبيق كريم. ويستطيع المستخدمون أيضًا الوصول بشكل أكبر إلى محفظة Careem Pay من خلال إصدار بطاقات كريم المادية والافتراضية التي يمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي وفي المتاجر.

وبالاعتماد على الحلول التي طورتها Magnati، يمكن لمستخدمي Careem Pay القيام بمشترياتهم الأساسية وعمليات الدفع والتحويل من خلال المحفظة الرقمية، والاستفادة من تجربة تقنية مبتكرة تعزز من سهولة إدارتهم لمعاملاتهم المالية اليومية.

بهذه المناسبة، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati”: تساهم هذه الشراكة مع شركة كريم في تسريع تحقيق رؤيتنا الهادفة لتحويل مدفوعات عملائنا إلى فرص واعدة. ولدى Magnati منصة قوية، وحلول متطورة لواجهات برمجة التطبيقات، تتيح لنا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر تطبيق واحد. ويسرنا أن نتعاون مع شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في تمهيد الطريق لمستخدميها لمستقبل قطاع المدفوعات. وتحرص Magnati باستمرار على توظيف أحدث الابتكارات التقنية في القطاع لتضمن للعملاء عمليات دفع أفضل وأكثر أماناً".

ومن جانبه، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "ستمكننا هذه الشراكة مع Magnati من إطلاق خدمات جديدة من خلال Careem Pay تجعل عمليات الشراء والدفع والتحويلات اليومية المتوفرة عبر التطبيق أكثر سهولة للعملاء والتجار والكباتن على حد سواء. وتعتبر حلول المدفوعات العنصر الرئيسي في الخدمات التي نقدمها، ولطالما حرصنا على توفير تجربة سداد آمنة لعملائنا على مدار السنوات. ويسرنا التعاون مع أبرز المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتنا المالية المتاحة ونقلها إلى ما وراء تطبيق كريم، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

وبدوره، قال إناز إبراهيم، العضو المنتدب ورئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الاستهلاكية في Magnati”: تعكس هذه الشراكة الإمكانيات التقنية الكبيرة التي تتمتع بها Magnati وقدرتها على توفير حلول مدفوعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء. وستقدم الخصائص الجديدة التي نعمل على تطويرها بالتعاون مع شركة كريم للمستخدمين تجربة متكاملة مبسطة، تعزز من سهولة إدارة شؤونهم المالية. ونحن على ثقة بأن ابتكارات Magnati في قطاع خدمات الدفع المسبق ستكون نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الخدمات المالية الشاملة لجميع الفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويقدم تطبيق كريم الشامل 11 خدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك خدمة النقل التشاركي وخدمة توصيل الطعام والسلع، والدفع الالكتروني والـ micro-mobility، بالإضافة إلى الخدمات التي تعتمد على الشراكات مثل خدمة تنظيف المنازل وإجراء مسحات الـ PCR.

والجدير بالذكر أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي، في حين لم تبلغ نسبة المدفوعات الرقمية سوى 5.4٪، مما يتيح مجالاً للتوسع الكبير في سوق الخدمات المالية في المنطقة، ويمكن شركة كريم من الاستفادة منها نظراً لريادتها في هذا السوق ومن خلال الخصائص الجديدة للتطبيق التي توفر محفظة رقمية شاملة ومتكاملة للعملاء.

وتركز شركة Magnati على مجالات الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الإصدار والاستحواذ، وتوفر لعملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والتجار منصة مدفوعات ذكية تستفيد من البيانات بهدف تحويلها إلى سيولة نقدية، وتستخدم الجيل الجديد من التقنيات المتطورة لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها.

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نبذة عن Careem Pay:

تشتهر شركة كريم بتقديم تجارب رائعة من خلال التكنولوجيا باعتبارها المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في المنطقة. ومن خلال Careem Pay تقوم بتبسيط تجارب الدفع عن طريق تسهيل عمليات حفظ الأموال وتحويلها، وعمليات الدفع، وسداد المدفوعات وقبولها على التطبيق الشامل الـ 'Super App' وخارجه لكل من العملاء والتجار والكباتن. وتقدم خدمة Careem Pay تجارب مالية رقمية سلسة وآمنة في جميع أنحاء المنطقة مبنية على عشر سنوات من الثقة والابتكار التكنولوجي.

نبذة عن: Magnati

Magnati هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية Magnati على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ Magnati من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

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