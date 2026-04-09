الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة"Magna AI" ، المتخصصة في تمكين التحول الشامل بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست من خلال شراكة بين "Trend Micro" و"Wistron"، والمدعومة بتقنيات "NVIDIA" المتقدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة"Corvit Networks" ، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في التدريب التقني والخدمات الرقمية في باكستان، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وبناء المنصات المرتبطة بها، إضافة إلى تنمية المهارات البشرية المتخصصة، بما يسهم في تسريع مسار التحول الوطني في هذا المجال داخل باكستان، ويدفعه إلى مرحلة أكثر نضجًا واتساعًا.

ويسعى الطرفان، عبر هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى بناء قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتسم بأعلى معايير الأمان والمرونة، بما يمكّن المؤسسات في باكستان من توظيفها على المستويين الوطني والمؤسسي بشكلٍ واسع النطاق، وذلك من خلال دمج ما تمتلكه "Magna AI" من خبرات متقدمة في تطوير الحلول الذكية، والبنية التحتية المرتبطة بها، وأطر حوكمتها، مع الحضور القوي الذي تتمتع به "Corvit Networks" في السوق الباكستانية عبر مختلف القطاعات الحكومية، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية.

وسيركّز التعاون بين الجانبين على بناء المقومات الأساسية اللازمة لإنشاء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي في باكستان، تبدأ بإقامة مراكز بيانات سيادية ومرافق متخصصة لتطوير وتشغيل الحلول الذكية، بما يلبّي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع العام والشركات، ويضمن حفظ البيانات داخل الدولة والالتزام بالقوانين والضوابط الوطنية المنظمة لهذا المجال.

كما ستدعم الشراكة أيضًا تصميم وتطوير جيل جديد من التطبيقات الذكية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل حلولًا قادرة على التنبؤ بالاحتياجات والمخاطر والاتجاهات المحتملة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتوائم الرقمية، إلى جانب أدوات التحليل التشغيلي المتقدم التي تساعد المؤسسات على تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات.

أما على صعيد الأمن والحوكمة، فتضع الشراكة هذين المحورين على رأس أولوياتها، عبر توفير حلولٍ مؤسسيةٍ متقدمةٍ لحماية نماذج الذكاء الاصطناعي وتأمينها، وتعزيز قدرات تحليل التهديدات، بالإضافة إلى دعم المنظومات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع الأطر الوطنية للأمن السيبراني. وعلى مستوى بناء القدرات، سيعمل الطرفان على تقديم خدماتٍ متكاملةٍ تساعد المؤسسات الباكستانية على الانتقال من مرحلة التقييم الأولي إلى التطبيق الفعلي واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري عبر إطلاق أكاديمياتٍ متخصصةٍ، وبرامجَ مخصصةٍ لإعداد وتأهيل جيلٍ جديدٍ من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الشراكة في وقتٍ يزداد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي عالميًا. ووفقًا "لتقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، واستشهدت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، يمكن لهذه التقنيات أن تسهم بما يصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مماثلة لاقتصاد باكستان، ما يعني أنها قد تُسهم في تحقيق ما يتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار داخل الاقتصاد الرقمي الباكستاني، المتوقع أن تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك تزامنا مع توقعات ببلوغ الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي نحو 400 مليار دولار بحلول العقد نفسه.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة"Magna AI" ، أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الابتكار الوطني، مشيرًا إلى أن باكستان تقف اليوم عند مرحلة مفصلية في مسار تحولها الرقمي. وقال: "نسعى من خلال شراكتنا مع"Corvit Networks" ، إلى دعم تطوير بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي، ومنصات متقدمة، وكفاءات بشرية متخصصة، بما يمكّن المؤسسات في مختلف أنحاء البلاد من الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتيحها هذه التقنيات."

بدوره، قال كاشف الحق، الرئيس التنفيذي لشركة"Corvit Networks" : "نستند في هذه الشراكة إلى ما بنيناه على مدى عقودٍ من علاقاتٍ موثوقةٍ وحضورٍ راسخٍ داخل المنظومة التقنية في باكستان، لا سيما في مجالي تمكين المؤسسات والتعليم التقني، ونسعى اليوم إلى توظيف هذا الإرث بالتكامل مع الخبرة العالمية التي تتمتع بها "Magna AI" في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الرقمية لباكستان، وإعداد جيلٍ جديدٍ من الكفاءات المؤهلة لمواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي."

نبذة عن "ماجنا إيه آي (Magna AI) "

تُعدّ "ماجنا إيه آي (Magna AI)" شركة عالمية قيد التأسيس متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة وتطبيقات متقدمة وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه. وتعتمد "Magna AI" في قدراتها التقنية على خبرات وقدرات وأحدث ابتكارات شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ متكيّف ومستدام.

نبذة عن "Corvit Networks"

تُعدّ "Corvit Networks" من الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، وهي متخصصة في تصميم وبناء بنى تحتية رقمية آمنة ومرنة للمؤسسات في مختلف القطاعات. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات من العمل بمرونة وثقة عاليتين، عبر نموذج عمل متكامل يشمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات التشغيلية، والاتصالات، إلى جانب الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة. وتستند "Corvit Networks" إلى إرث يمتد على مدى 26 عامًا من الخبرة العميقة، والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية العالمية، بما يجعلها شريكًا موثوقًا في دعم المؤسسات لبناء عمليات ذكية ومتصلة وجاهزة لتحديات المستقبل.

