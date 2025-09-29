تكريم «أمانة للرعاية الصحية» يؤكد دورها الريادي في خدمات الرعاية طويلة الأمد ورعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل على مستوى المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت «أمانة للرعاية الصحية»، إحدى الركائز الأساسية ضمن محفظة M42 لمزوّدي الرعاية الصحية عالمية المستوى، على الجائزة البلاتينية المرموقة عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، وذلك خلال حفل جوائز "نجمة التميّز" لاتحاد المستشفيات العربية، الذي أقيم برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعضو مجلس الوزراء.

ويؤكد هذا الفوز ريادة «أمانة للرعاية الصحية» في تقديم رعاية متعاطفة ومرتكزة على المريض عبر خدماتها في الرعاية طويلة الأمد والتأهيل والرعاية المتخصّصة لما بعد الحالات الحادة. وقد حازت «أمانة للرعاية الصحية» على تقييم متميّز بلغ 90/100، لتكون بذلك من أعلى المؤسسات أداءً على مستوى المنطقة، ما يعكس التزامها الراسخ بالتميّز في الخدمة السريرية ودعم المرضى وعائلاتهم في كلّ مرحلة من رحلة الرعاية.

وقال الدكتور جيسون غراي، الرئيس التنفيذي لـ «أمانة للرعاية الصحية»: "يُعدّ هذا التكريم من اتحاد المستشفيات العربية شهادة على الثقة التي نحظى بها لدى المرضى وعائلاتهم، وتقديرًا للالتزام والتفاني الاستثنائي لفريقنا من مقدمي الرعاية. بالنسبة لنا، تعتبر الرعاية الحقيقية المرتكزة على المريض أكثر من مجرد علاج؛ فهي تجسيد لتجارب إنسانية متعاطفة وملهمة تدعم الشفاء، وتمكّن المرضى، وتثري جودة حياة كلّ فرد تحت رعايتنا".

يهدف برنامج «نجمة التميّز في تجربة المرضى» من اتحاد المستشفيات العربية إلى تكريم مؤسسات الرعاية الصحية التي تُثبت التزامًا استثنائيًا بالارتقاء بمستوى رعاية المرضى. تمّ تطوير هذا البرنامج بالتعاون مع معهد بيريل، وهو هيئة عالمية تهدف إلى تحسين تجربة المريض بالاعتماد على نموذج تقييم صارم. واستقطب البرنامج هذا العام 267 مشاركة من 10 دول في المنطقة العربية، ولم تحصل على هذا التقدير سوى 38 مؤسسة، مما يبرز المعايير العالية المطلوبة لنيل هذا التميّز.

ولا تقتصر أهمية هذه الجائزة على تعزيز مكانة أمانة للرعاية الصحية كمزوّد رائد بالرعاية المتخصّصة في دولة الإمارات وعموم المنطقة، بل تسهم أيضًا في تعزيز جهود مجموعة M42 الهادفة إلى بناء مستقبل صحي أفضل عبر تقديم رعاية تنبؤية ووقائية ومخصّصة، تسهم في تحسين النتائج وتُحدث تغييرًا كبيرًا في تجربة المريض.

نبذة عن "أمانة للرعاية الصحية"

تُعد "أمانة للرعاية الصحية"، وهي جزء من M42، مزوداً رائداً على مستوى الشرق الأوسط في تقديم خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية، و هى رائدة المنطقة فى توفير خدمات الرعاية الممتدة المتكاملة. تتخذ "أمانة للرعاية الصحية" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقدم خدماتها للمرضى من مناطق جغرافية متفرقة حول العالم - بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - والذين يحتاجون إلى رعاية معقدة ومتخصصة ما بعد الحالات المرضية الشديدة والحادة. وتم اعتماد المستشفيات التابعة لـ "أمانة للرعاية الصحية" من قبل اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل.

نبذة عن مجموعة M42

M42 هي شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

