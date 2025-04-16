تعاون M42 مع "جوفينيسينس" يهدف إلى اكتشاف وتطوير مجموعة من الأدوية المبتكرة لتحسين الوقاية وتلبية الاحتياجات الملحّة للأمراض في دولة الإمارات والعالم والأمراض المرتبطة بتقدّم العمر

يُعزّز هذا الاستثمار الإستراتيجي في "جوفينيسينس" قدرة الشركة على تسريع برامجها السريرية وتطوير الأدوية لتمكين هذا التعاون الواعد.

توسعة القدرات في مجال العلاجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأكيداً على أهمية رؤية أبوظبي الطموحة نحو التحوّل إلى مركز عالمي لعلوم إطالة الحياة وتطوير الأدوية المستقبلية

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، عن استثمار وشراكة إستراتيجية في شركة جوفينيسينس الرائدة في علوم إطالة الحياة. وتم الإعلان عن الاستثمار خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، إحدى المبادرات الاستراتيجية من حكومة أبوظبي، وهي منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، تهدف إلى دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة، وتعقدفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، حيث تشارك M42 كشريك مؤسس للعام الثاني على التوالي.

وعبر هذه الشراكة الإستراتيجية، ستتعاون M42 مع "جوفينيسينس" في تحديد وتطوير مجموعة من العلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الصحة الوقائية وإطالة الحياة الصحية وتحسين سبل معالجة الأمراض الخطيرة.

تُجسّد هذه الشراكة الإستراتيجية والاستثمار المرافق لها التزام M42 الراسخ بتوسيع قدراتها في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية، وذلك في أعقاب إطلاقها لمنصّة "الحلول الصحية المتكاملة" ومنصّة "علوم الحياة بالذكاء الاصطناعي" ضمن هيكلها التشغيلي الجديد الذي أُعلن عنه مؤخراً. وبالاستفادة من الخبرات العميقة التي تتمتع بها M42 في مجالات الجينوم، والحوسبة الحيوية والبنوك الحيوية، والبنية التحتية للتجارب السريرية، إلى جانب تقنيات "جوفينيسينس" المتقدمة في اكتشاف الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرتها الواسعة في تطوير العقاقير، يُتوقّع أن تُسهم هذه الشراكة في تحقيق اختراقات نوعية في أبحاث علوم الحياة، وتعميق فهم الأمراض، وتسريع وتيرة التجارب السريرية.

وبالإضافة إلى تحديد أهداف الأدوية والعلاجات الجديدة والمبتكرة، ستركز شراكة M42 مع "جوفينيسنس" على استكشاف فرص التعاون في مجال الأبحاث والتطوير مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم، ودعم تطوير إستراتيجية M42 في مجال التكنولوجيا الحيوية في أبوظبي. وستتولى لجنة توجيهية مشتركة، تضم كبار التنفيذيين من كلتا الشركتين مهام الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة ومتابعة مراحلها المختلفة.

وفي معرض تعليقه على استمثار M42 وطموحاتها المستقبلية في مجال علوم الحياة، صرّح حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42 قائلاً: "يُمثل استثمار M42 وشراكتها مع جوفينيسينس خطوة جوهرية في مسيرة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال الطبّ الحيوي، ودعم جهودها الرامية لمعالجة التحديات الصحية على المستويين المحلي والدولي. وعبر شراكتنا مع جوفينيسينس، نُطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تجديد مفاهيمنا حول اكتشاف الأدوية وتقديم العلاجات، بما يمكّننا من طرح حلول صحية مبتكرة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة المرضى حول العالم. كما أنّ تركيزنا لن يقتصر على الابتكار فحسب؛ بل يمتد تأثيره ليشمل حياة الأفراد، ومسيرة البحث العلمي ومستقبل القطاع الصحي عموماً".

ومن جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمنصّة "علوم الحياة بالذكاء الاصطناعي" في M42: "تُعد شراكتنا مع جوفينيسينس خطوة أساسية نحو تجديد المفاهيم في قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير علاجات دوائية معتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال دمج الابتكار مع الذكاء الاصطناعي وخبرات التطوير الدوائي، نسعى إلى مواجهة الأمراض المرتبطة بالتقدم في السنّ، كما نبني منظومة عالمية تُعزّز مفاهيم الوقاية والدقة والتطور، لتقديم علاجات مبتكرة للعالم انطلاقاً من أبوظبي".

من جهته، أعرب الدكتور ريتشارد مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة جوفينيسينس، عن سعادته بالتعاون مع M42 موضحاً أن هذه الشراكة القوية ستجمع بين خبرات M42 المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وعلم الجينوم، وبين القدرات الفريدة التي تمتلكها "جوفينيسينس" في اكتشاف وتطوير أدوية مبتكرة تستهدف الأمراض المرتبطة بتقدم العمر. وأضاف: "سيتيح لنا هذا التعاون إنشاء مجموعة علاجية فريدة من نوعها تتمتع بإمكانات هائلة في معالجة الأسباب الجذرية للأمراض المرتبطة بتقدم العمر، مما يسهم في تحسين صحة المرضى على مستوى العالم."

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل فريق "جوفينيسينس" الذي يضمّ علماء وروّاد مرموقين في هذا المجال على مستوى العالم، ممن يتمتعون بخبرة إجمالية تزيد عن 150 عاماً في اكتشاف وتطوير الأدوية، بالتعاون مع M42، لإنشاء خط إنتاج علاجات مبتكرة خاصة بها.

ومن خلال شراكتها مع "جوفينيسينس" ستُعزّز M42 خبرتها في مجال علم الجينوم، والتي طورتها بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، بهدف تطوير فهم أوسع للأمراض والممارسات الطبية الدقيقة. كما سيعمل مركز أوميكس للتميز التابع لـ M42، وهو المركز الأكبر خارج الولايات المتحدة، على دعم مشروع برنامج الجينوم الإماراتي الذي نجح بالفعل في توثيق أكثر من 800 ألف جينوم كامل، ويهدف إلى وضع خارطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمليون مواطن إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك أبوظبي الحيوي التابع لـ M42 بتخزين أكثر من 900 ألف عينة، وهو مستودع سيكون مورداً قيماً لأبحاث الطبّ الحيوي المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تؤكد على التزام M42 الثابت، ورؤية أبوظبي الطموحة نحو التحوّل إلى مركز عالمي مرموق لعلوم الحياة، للمساهمة بتعزيز مكانة الإمارة في مجال الابتكارات الصحية الحديثة، ضمن إطار إستراتيجية شاملة تسعى إلى تحفيز البحث العلمي، ودعم التقنيات الطبية المتقدمة، وتطوير حلول صحية مستدامة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة الأفراد، كما تدعم هذه الشراكة خطط أبوظبي الطموحة لتنويع الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات المعرفية عالية القيمة، ودفع عجلة التحوّل نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحيوية.

إلى جانب الدكتور ريتشارد مارشال، الرئيس التنفيذي، يضم فريق "جوفينيسينس" عددًا من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، من بينهم جيم ميلون، نائب الرئيس والمؤسس لمنتدى طول الحياة؛ والدكتور غريغ بيلي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة؛ والدكتور ديكلان دوغان، عضو مجلس الإدارة؛ وجيليان داينز، الرئيسة العلمية؛ والدكتور ستيف فيلستيد، الرئيس التنفيذي الطبي. وقد ساهم فريق تطوير "جوفينيسينس" بدور محوري في الموافقة على أدوية بلغ مجموع مبيعاتها السنوية في ذروتها نحو 30 مليار دولار. ويحمل المؤسسون الثلاثة؛ جيم، وغريغ، وديكلان سجلاً حافلاً في إبرام صفقات ضخمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، حيث ضخّوا قرابة 100 مليون دولار من استثماراتهم الشخصية في "جوفينيسينس"، ويعود إليهم الفضل في اثنتين من أكبر عشر الصفقات في هذا القطاع خلال العقد الماضي، ومن أبرزها؛ صفقة استحواذ شركة فايزر على شركة بيوهافن في مايو 2022 مقابل 11.6 مليار دولار، بعد أن استثمروا في 54% من "بيوهافن" مقابل 3.5 مليون دولار فقط. كما شاركوا في تمويل شركة ميديفيشن في مراحلها الأولى، والتي استحوذت عليها لاحقاً "فايزر" أيضاً مقابل 14.3 مليار دولار، وحققت عوائد تجاوزت 200 ضعف.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

نبذة عن جوفينيسينس

"جوفينيسنس" هي شركة تكنولوجيا حيوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل في المراحل السريرية المتقدمة على تطوير أدوية مبتكرة تهدف إلى إطالة الحياة الصحية. وينطلق نهجها في العمل من استهداف الآليات الجوهرية للشيخوخة، لتقديم حلول دوائية لا تكتفي بعلاج الأمراض المرتبطة بتقدم العمر فحسب، بل تسعى أيضاً إلى الوقاية منها بشكل استباقي.

تأسست شركة جوفينيسينس على يد جيم ميلون، والدكتور غريغ بيلي، والدكتور ديكلان دوغان، الذين يتمتعون بسجل حافل في قيادة اثنتين من أكبر عشر صفقات في قطاع التكنولوجيا الحيوية خلال العقد الماضي، ومن بينها صفقة بيع شركة بيوهافن لشركة فايزر مقابل 11.6 مليار دولار. واليوم، يقود الدكتور ريتشارد مارشال الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، فريق الشركة التنفيذي الذي يضمّ نخبة من قادة البحث والتطوير ممن ساهموا بأدوار رئيسية في تحصيل الموافقات على أدوية حققت أكثر من 30 مليار دولار في ذروة مبيعاتها السنوية.

تعتمد "جوفينيسنس" على أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إطلاق علاجات فعالة ومبتكرة بدعم من فريق استثنائي لتطوير للأدوية. ويشمل خطها العلاجي مجموعة متنوّعة من الأدوية في المراحل السريرية وقبيل السريرية، تستهدف الآليات الأساسية للشيخوخة في مجالات الإدراك، والتمثيل الغذائي القلبي، والمناعة، وإصلاح الخلايا. كما تمتلك الشركة استثمارات في عدد من الشركات والمنصّات التكنولوجية الرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والطب التجديدي.

نبذة عن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025:

يعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية لدائرة الصحة – أبوظبي، ويمثل منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الطب، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، يعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة حدثاً عالمياً بكل المقاييس يسعى لصياغة مستقبل الصحة والعافية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً.

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