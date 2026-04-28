أبوظبي، أجرى مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مجموعة M42، بنجاح، عملية جراحية طفيفة التوغل بالمنظار الجنيني لعلاج السنسنة المشقوقة وهي الأولى من نوعها في المستشفى. وعلى خلاف جراحات الأجنّة المفتوحة التقليدية المستخدمة في الحالات المماثلة، تمّ إجراء هذا التدخل المتقدّم داخل الرحم باستخدام نهج طفيف التوغّل.

ويمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في رعاية الأم والجنين في دولة الإمارات، مما يوسع نطاق القدرة على معالجة الحالات المعقدة قبل الولادة داخل الدولة، ويقلل من حاجة العائلات إلى السفر للعلاج في الخارج.

السنسنة المشقوقة هي حالة خَلقية لا ينغلق فيها العمود الفقري والحبل الشوكي للجنين بالشكل الصحيح خلال المراحل المبكرة من الحمل. وتصيب هذه الحالة حوالي 1 من كل 1,000 حالة حمل على مستوى العالم، ويمكن أن تؤدي في الحالات الشديدة إلى إعاقة مدى الحياة، ومن ذلك الشلل والمضاعفات العصبية. وتشير الأدلة إلى أن إصلاح هذا العيب قبل الولادة يحسن القدرة على الحركة ويقلل من الحاجة إلى الجراحة بعد الولادة لعلاج استسقاء الرأس، وهو حالة خطيرة ناتجة عن تراكم السوائل في الدماغ.

في السابق، كانت هذه الإجراءات تُجرى عبر جراحة الرحم المفتوحة، التي تتطلب شقًا أكبر في البطن. وعلى الرغم من فعالية هذه التقنية في علاج الحالة، فهي تتطلب فترة نقاهة أطول للأم وإدارة دقيقة للحمل في المستقبل. ويمثل إدخال المنظار الجنيني في مستشفى دانة الإمارات خطوة مهمة إلى الأمام في علاج الحالات المعقدة قبل الولادة. وتُجرى هذه التقنية عبر شقوق صغيرة باستخدام أدوات متخصصة وتصوير عالي الدقة، مما يقلل من التأثير الجراحي على الأم، ويساعد على سرعة التعافي، ويحافظ على سلامة الرحم مع الحفاظ على النتائج العلاجية المرجوة للجنين.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سمية زاهر، الرئيسة التنفيذية لمستشفى دانة الإمارات: "إن إدخال جراحة الجنين بالمنظار إلى الإمارات العربية المتحدة يعني أن العائلات التي تواجه حالات طبية معقدة يمكنها الحصول على رعاية متطورة في مرحلة حاسمة من الحمل، دون عبء السفر إلى الخارج. ويتيح ذلك أيضًا استمرارية أكبر في الرعاية، إذ يتلقى المرضى الدعم من الفرق المتخصصة نفسها قبل العلاج وأثناءه وبعده".

أجرت العملية المعقدة التي استغرقت خمس ساعات الدكتورة غالية المهري، استشارية ورئيسة قسم طب الأجنة في دانة الإمارات، مع فريق متعدد التخصصات من المتخصصين والخبراء في طب الأم والجنين، وجراحة الأعصاب للأطفال، والتخدير، وطب الأطفال حديثي الولادة.

من جهتها قالت الدكتورة غالية المهري: "يمكن للتدخل الجراحي الجنيني أن يغير مسار حياة الطفل قبل الولادة. وتبيِّن القدرة على إجراء هذا الإصلاح باستخدام المنظار الجنيني مدى التقدم الذي بلغته الرعاية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح علاجًا أقل تدخلًا للحالات المعقدة. وهذا يضع معيارًا جديدًا لجراحة الأجنة والنتائج التي يمكننا تحقيقها".

تعد جراحة إصلاح العمود الفقري للجنين بتقنيات طفيفة التوغل، التي لا تتاح إلا في عدد محدود من المراكز العالية التخصص حول العالم، من أحدث ما توصلت إليه جراحة الأم والجنين. وإنَّ إدخالها في مستشفى دانة الإمارات يعكس نهج M42 في الجمع بين الخبرة السريرية المتقدمة والتقنيات الحديثة والرعاية المتعددة التخصصات لتقديم تدخلات جراحية معقدة داخل دولة الإمارات. وهذا الإنجاز أيضًا منسجم مع "عام الأسرة" في الإمارات العربية المتحدة، وهو يعزز الاستثمار المستمر في الرعاية المتخصصة التي تدعم العائلات من التشخيص وحتى الولادة.

دانة الإمارات،" جزء من مجموعة M42، مستشفى تخصصي عالمي المستوى للنساء والأطفال، في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمتد المستشفى، المعتمد من دائرة الصحة - أبوظبي باعتباره مركزًا للبحوث السريرية، على خمسة طوابق ومساحة تبلغ 58,000 متر مربع، ويضم 225 سريرًا. يقدم المستشفى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والجراحية للمرضى الداخليين والخارجيين، تشمل حديثي الولادة وطب الأطفال، والجراحة، وأمراض النساء والتوليد، والطب الباطني، وتشخيص أمراض النساء وتصوير الثدي، وغيرها، وجميعها مدعومة بأحدث التقنيات ويقودها أطباء من ذوي الكفاءة العالية لتقديم رعاية متميزة تركز على المريض والأسرة.

ويضم فريقنا الطبي نخبة مختارة بعناية من الخبرات المحلية والدولية، والمتخصصة في العديد من التخصصات الدقيقة. ويعمل أكثر من 130 استشاريًا وطبيب رعاية أولية جنبًا إلى جنب لضمان تلبية جميع احتياجات النساء والأطفال في موقع واحد مريح، ووفق أعلى المعايير العالمية..

نبذة عن M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 480 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

