أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة"M42" ، الرائدة في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، مذكرة تفاهم مع "أرسيرا"، الشركة العالمية المتخصصة في علوم الحياة وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة، لإرساء إطار تعاون استراتيجي غير حصري يهدف إلى توطين صناعات الأدوية المتقدمة، والانتقال بالدراسات والتجارب السريرية إلى مراحل أكثر تقدمًا تساعد على اختبار العلاجات الجديدة وإثبات فاعليتها قبل إتاحتها للمرضى، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في ابتكار حلول صحية متطورة تخدم المرضى في أبوظبي والمنطقة.

تأتي هذه الخطوة دعمًا للجهود المستمرة التي تقودها دائرة الصحة – أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة مركزًا عالميًا لابتكارات علوم الحياة، من خلال بناء منظومة صحية متكاملة تجمع بين الأبحاث السريرية والعلاجات الحديثة، بما يتيح توفير حلول علاجية يمكن تطبيقها على نطاق أوسع لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة.

وتغطي مذكرة التفاهم أربعة مجالات رئيسية تستهدف تطوير منظومة علوم الحياة في أبوظبي، والاستفادة من البيانات الجينومية والتقنيات الحديثة للارتقاء بالعلاجات المتقدمة، وتشمل ما يلي:

الاستفادة من البيانات الجينومية الناتجة عن البرامج الوطنية للصحة والبحث العلمي التي تدعمها دائرة الصحة – أبوظبي، والتي تساعد على فهم الأمراض بصورة أدق، مع توظيف المنصات والقدرات التقنية لـ" M42 "، وخبرات "أرسيرا" في تطوير الأدوية، للوصول إلى علاجات أدق وأكثر ملاءمة لحالة كل مريض، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية.

"، وخبرات "أرسيرا" في تطوير الأدوية، للوصول إلى علاجات أدق وأكثر ملاءمة لحالة كل مريض، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية. توسيع نطاق التجارب السريرية في مراحلها المتقدمة، وإنتاج أدلة علمية موثوقة تساعد على تقييم فاعلية العلاجات المبتكرة، وإتاحة فرص أكبر أمام المرضى للاستفادة منها .

توظيف إمكانات "بنك أبوظبي الحيوي" في دعم أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي، تمهيدًا لتطوير علاجات جديدة تعتمد على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال .

إدماج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراحل البحث والتطوير داخل منظومة علوم الحياة، بما يساعد على تطوير العلاجات بكفاءة أعلى، ويعزز مكانة أبوظبي في مجال الرعاية الصحية القائمة على التقنيات المتقدمة .

وتفتح هذه المجالات الطريق أمام فرص تعاون عملية بين الطرفين، مع بناء قدرات مستدامة تعزز مستقبل القطاع الصحي ومنظومة علوم الحياة في أبوظبي.

وبهذا الصدد، رحّبت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة في دائرة الصحة – أبوظبي، بهذا التعاون، مؤكدةً أنه يعكس القدرات المتنامية للإمارة في مجال علوم الحياة، وطموحها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار الصحي. وقالت: "نعمل في دائرة الصحة – أبوظبي على تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للبيانات الصحية، والاستفادة من أبحاث الجينوم والتجارب السريرية، لتهيئة مناخ مثالي يتيح لشركائنا تسريع تطوير الأدوية الحيوية، وتوفير نتائج علمية موثوقة تمهّد لابتكار علاجات فعّالة للأمراض الوراثية والنادرة."

ومن جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لحلول الصحة المتكاملة في "M42"، إن التعاون مع "أرسيرا" يأتي ضمن جهود "M42" لدعم منظومة علوم الحياة في أبوظبي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وأضاف: "من خلال الجمع بين إمكاناتنا في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وخبرات "أرسيرا"، نعمل على تطوير قدرات الإمارة في الصناعات الدوائية الحيوية، وتوسيع فرص الدراسات والتجارب السريرية، وتحويل الابتكارات العلمية إلى تطبيقات علاجية يستفيد منها المرضى بشكل مباشر."

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل كل من "M42" و"أرسيرا" على تحديد الفرص ذات الأولوية في تطوير العلاجات وتسويقها، ووضع مسارات واضحة لتنفيذها، إلى جانب بناء خبرات طويلة الأمد تسهم في تنمية منظومة علوم الحياة في أبوظبي.

فيما قالت إيزابيل أفونسو، الرئيسة التنفيذية لشركة "أرسيرا" لعلوم الحياة، إن هذا التعاون بين شركتين تعملان في مجال علوم الحياة وتتخذان من أبوظبي مقرًا لهما، يوضح مدى قوة المنظومة الصحية الوطنية، وقدرتها على الجمع بين الابتكار والتصنيع وتسهيل وصول العلاجات إلى المرضى. وأضافت: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أثر مستدام ينعكس بصورة مباشرة على المرضى."

ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على توطين صناعات الأدوية المتقدمة أو تطوير التجارب السريرية، وإنما تمثل خطوة مهمة ضمن أجندة دولة الإمارات في قطاع علوم الحياة، من خلال بناء نموذج متكامل يربط البحث العلمي بالتطبيق العملي ورعاية المرضى. كما تمنح هذه الخطوة "M42" دورًا أوسع في تحويل الابتكار الصحي إلى حلول قابلة للتنفيذ، وتؤكد مكانة "أرسيرا" كشريك متخصص في تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها، فيما تواصل أبوظبي بناء منظومة صحية متقدمة قادرة على قيادة مستقبل الابتكار في هذا المجال.

نبذة عن مجموعة "M42"

تأسست "M42" عام 2023 إثر دمج "G42 للرعاية الصحية" و"مبادلة للصحة"، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وعلم الجينوم لتطوير حلول صحية أكثر دقة وفاعلية. وتمتد أعمالها عبر أكثر من 480 منشأة في 26 دولة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، من بينها "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، ومراكز " دياڤيرم"، و"مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء"، و"مستشفى الشيخ سلطان بن زايد"، و"مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي"، إلى جانب منصات للبيانات الصحية وبنوك العينات الحيوية، بما يمنحها قدرة أكبر على فهم احتياجات المرضى، وتقديم رعاية وقائية وشخصية. ويعمل لديها أكثر من 20 ألف موظف، وتتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها.

كما تشرف "M42" على عدد من المبادرات الصحية الرائدة في دولة الإمارات، من بينها "برنامج الجينوم الإماراتي"، و"بنك أبوظبي الحيوي"، وشركة "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية"، التي تدير منصة "ملفي". وتأتي هذه الجهود ضمن مساعيها لتطوير نموذج متقدم للرعاية الصحية يعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة، ويسهم في تحسين جودة الحياة على المستويين المحلي والعالمي.

للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات، يمكن التواصل مع:

مازار مسعود

مدير أول الاتصالات المؤسسية العالمية في "M42"

البريد الإلكتروني: mmasud@m42.ae

أصالة فضة

مدير أول التسويق والاتصالات في "M42"

البريد الإلكتروني: afadda@m42.ae

نبذة عن شركة «أرسيرا» لعلوم الحياة

تُعد «أرسيرا» شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأدوية المبتكرة ومثبتة الفاعلية في أسواق دولية رئيسية. وتتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لإدارة عملياتها عالميًا، مستندة في ذلك إلى حضورٍ قوي يمتد عبر أكثر من 90 سوقًا حول العالم. وتدعم هذا الامتداد بنيةٌ تشغيلية متطورة تشمل مرافق للتصنيع والتعبئة والتغليف في ثماني دول، ما يتيح لها تقديم محفظة دوائية واسعة تضم أكثر من 2000 صنف ضمن مجالات علاجية متعددة. وتسهم «أرسيرا» من خلال رسالتها في دعم رؤية أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة، عبر تمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة. وجدير بالذكر أن «أرسيرا» تأسست من قبل «القابضة (ADQ) » الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arceralifesciences.com

للتواصل الإعلامي:

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.agency

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