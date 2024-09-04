دبي: تشهد دبي نهضة متسارعة في قطاع العقارات، فقد جذبت منذ بداية العامين 2023 و2024 العديد من شركات التطوير العقاري العالمية، بالتزامن مع انتعاش سوق العقارات الذي يشهد نمواً هائلاً وفقاً لمؤشر سَفِلز للمدن العالمية الرئيسية للسكن، وكشفت شركة "Loutraki" الأسترالية للتطوير العقاري والتي تعمل تحت مظلة شركة "Nucorp Constructions"، العالمية أمس عن إطلاق مشروعها ذي الطابع اليوناني"سانتوريني ريزيدنسس"، في دبي، ويمثل المشروع السكني الفاخر نموذجاً للاستدامة بمواصفات عصرية تخدم البيئة الخضراء.

وحسب بيان الشركة الأسترالية فإن مشروع "سانتوريني ريزيدنسس RESIDENCES" SANTORINI" يضاف هذا المشروع إلى نماذج مشاريع عالمية فاخرة، نفذتها شركة "لوتراكي" في أستراليا منذ عام 2011، وأبرزها مشروع وولي كريك، وروزهيل وباراماتا، وميريلاندز في سيدني استراليا، إلى جانب سانتوريني ريزيدنسس في منطقة مثلث قرية جميرا بدبي JVT""، حيث سيتم التسليم المتوقع في يوليو 2026. ويقع المشروع في منطقة "ديستركت 2" من "جميرا فيليدج تراينجل" ويعد واحدًا من المشاريع السكنية الأكثر تميزًا في دبي. يتكون المشروع من 22 طابقًا، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل استوديوهات وشقق ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات جميع العائلات.

وقال السيد أحمد كريم المؤسس والمدير التتفيذي لشركة ايه إم كيه فيجين AMK VISION"" الوسيط العقاري الحصري لتسويق المشروع، أن قيمة مشروع سانتوريني ريذنسس 200 مليون درهم. وأضاف:" أن دبي تمثل وجهة مثالية للاستثمار العقاري القادم من أوروبا وأمريكا والعالم، متوقعاً أن تشهد الإمارة نمواً هائلاً في أسعار العقارات بنسبة %5-%7 سنوياً في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بارتفاع الطلب الذي يفوق العرض المتاح"، مشيراً أن مشروع "سانتوريني ريزيدنسس" يطرح فرصاً استثمارية ومزايا سكنية فاخرة، تلبي طموحات المستثمرين والعائلات، خصوصاً في ظل النمو المستمر في الطلب على العقارات الفاخرة، وهذا ما يعزز بحسبه مكانة شركة "Loutraki" كشركة عالمية رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، ويشكل خطوة كبيرة نحو بناء مجتمعات حيوية صديقة للبيئة.

ولفت أيضاً إلى أن مشروع "سانتوريني ريزيدنسس" يهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر. بما يخدم رؤية الإمارات نحو الاستدامة، حيث تسعى إمارة دبي على وجه الخصوص إلى زيادة نسبة المباني الخضراء إلى 25% بحلول عام 2030. يأتي المشروع تماشيًا مع هذه الرؤية، مما يعكس التزام دبي بتقديم مشاريع سكنية مستدامة.

كما أشار إلى أن مشروع "سانتوريني ريزيدنسس" يوفر وسائل راحة وترفيه من حمامات سباحة، مركز لياقة بدنية، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتنزه. كما أن "سانتوريني ريزيدنسس يمثل أكثر من مجرد مشروع سكني؛ فهو تجسيد لرؤية دبي المستقبلية في القطاع العقاري مع ارتفاع الطلب والاستثمار على المساحات السكنية الفاخرة.

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