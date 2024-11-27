دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق اليوم عن استثمارهما في شركة "نيوبريدج لحلول التكنولوجيا المالية" المالكة لمنصة LoanBook، وهي منصة مبتكرة تركز على رقمنة عمليات القروض المشتركة والائتمان الخاص في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

توفر LoanBook منصة مركزية لتمكين المشاركين في السوق من الوصول إلى فرص التمويل العالمية، حيث تعمل على أتمتة إجراءات هذه القروض بالكامل لتحقق مستويات عالية من الكفاءة والسرعة في قطاع لا يزال يعتمد في كثير من جوانبه على العمليات اليدوية. ومع هذا الاستثمار الاستراتيجي لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق، ستكتسب LoanBook موارد ضخمة ونطاقاً أوسع لعملياتها بالإضافة إلى الدعم الذي تحتاجه من القطاع لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير أسواق الدين.

وباعتبارها منصة مدعومة من رواد القطاع، تسعى LoanBook إلى تحقيق نقلة نوعية في سوق القروض السنوية البالغة قيمتها 5.5 تريليون دولار أمريكي من خلال تحسين عمليات القروض المشتركة الأولية والثانوية، وإدارة دورة حياة القروض بين المقترضين والمقرضين والوكلاء الإداريين. ويضم فريق الإدارة التنفيذية والمجلس الاستشاري لمنصة LoanBook نخبة من كبار المصرفيين السابقين وقادة القطاع الذين يؤمنون بضرورة التحول الرقمي لأسواق القروض، إذ يفتح ذلك آفاقاً جديدة من السيولة والكفاءة ويجذب قاعدة أوسع من المستثمرين في ضوء الابتكار المستمر لمنظومة الائتمان.

وأثبتت LoanBook نجاحها مع إطلاق وإدارة قرض أولي ضخم بقيمة مليارات الدولارات لصالح أحد الصناديق الاستثمارية الضخمة في المنطقة

وقامت منصة LoanBook مؤخراً بتعيين مارك ووترز، وهو واحد من أبرز قادة القطاع، رئيساً تنفيذياً لها.

تصريحات أصحاب المصلحة المعنيين:

سيدهارت بهانداري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيوبريدج لحلول التكنولوجيا المالية": "تُمثل شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق خطوة استراتيجية مهمة في مساعينا لرقمنة سوق القروض المشتركة. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع فريقي البنكين، سنعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذه السوق، والاستفادة من تقنيات LoanBook المتطورة لتقديم حلول مبتكرة تحدث تغييرات جذرية في أسواق الدين الإقليمية والعالمية. ومع دعم كبار مديري الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، سنتمكن من تحقيق النمو المطلوب واكتساب الموارد اللازمة لتنمية أعمالنا وتوسيع انتشارها بين المشاركين في السوق".

المتطورة لتقديم حلول مبتكرة تحدث تغييرات جذرية في أسواق الدين الإقليمية والعالمية. ومع دعم كبار مديري الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، سنتمكن من تحقيق النمو المطلوب واكتساب الموارد اللازمة لتنمية أعمالنا وتوسيع انتشارها بين المشاركين في السوق". هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "سيتعاون فريق القروض المشتركة والوكالات لدينا مع LoanBook لمعالجة نقاط الضعف المتفشية في سوق القروض الحالية. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بالابتكار والعمل الجماعي في بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن متحمسون لدعم جهود LoanBook في بناء مستقبل أكثر تطوراً وفعالية لأسواق الدين".

لمعالجة نقاط الضعف المتفشية في سوق القروض الحالية. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بالابتكار والعمل الجماعي في بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن متحمسون لدعم جهود في بناء مستقبل أكثر تطوراً وفعالية لأسواق الدين". شيراديب ديب، المدير الإداري ورئيس تمويل الشركات في بنك المشرق: "يسر بنك المشرق أن يكون جزءاً من جهود LoanBook لإحداث التحول الرقمي المنشود في أسواق القروض. وكجزء من مبادرتنا 'نيوفينتشرز'، سنساهم بشكل فعال في تطوير وتسويق حلول مبتكرة عبر الأسواق الرئيسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في تحديث آليات عمل سوق القروض المشتركة".

لإحداث التحول الرقمي المنشود في أسواق القروض. وكجزء من مبادرتنا 'نيوفينتشرز'، سنساهم بشكل فعال في تطوير وتسويق حلول مبتكرة عبر الأسواق الرئيسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في تحديث آليات عمل سوق القروض المشتركة". نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في LoanBook التزامنا الراسخ بالابتكار وقدرتنا على مواكبة التحولات السريعة في المشهد التكنولوجي وتأثيراتها على قطاعنا. ويهدف صندوق رأس المال الاستثماري لدينا إلى دعم المبادرات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال استثمارنا في منصات مثل LoanBook ، نسعى إلى تسريع وتبسيط عمليات القروض المشتركة، ودعم إجراء التحسينات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز عملياتنا وتنمية سوق القروض العالمية. وسيكون هذا أول استثمار لنا في شركة تكنولوجيا مالية مقرها دولة الإمارات، ونحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز".

التزامنا الراسخ بالابتكار وقدرتنا على مواكبة التحولات السريعة في المشهد التكنولوجي وتأثيراتها على قطاعنا. ويهدف صندوق رأس المال الاستثماري لدينا إلى دعم المبادرات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال استثمارنا في منصات مثل ، نسعى إلى تسريع وتبسيط عمليات القروض المشتركة، ودعم إجراء التحسينات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز عملياتنا وتنمية سوق القروض العالمية. وسيكون هذا أول استثمار لنا في شركة تكنولوجيا مالية مقرها دولة الإمارات، ونحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز". أميث راجان - رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للشركات والرئيس التنفيذي لمبادرة نيوفينتشرز، بنك المشرق: "لطالما تصدّر بنك المشرق مشهد التحول الرقمي، حيث نركز على تقديم تقنيات مبتكرة تعزز تجارب العملاء والموظفين على حد سواء. ويعكس استثمارنا في شركات التكنولوجيا المالية الرائدة مثل 'نيوبريدج' – من خلال 'نيوفينتشرز' - التزامنا الراسخ بالاستفادة من قوة التعاون في بيئة الأعمال. ونحن متحمسون للعمل معاً على تطوير حلول متقدمة تستخدم أحدث قدرات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لأتمتة سوق لا تزال يدوية في كثير من عملياتها".

حول LoanBook:

LoanBook هي منصة متقدمة تسعى إلى تحويل أسواق القروض المشتركة والائتمان الخاص من خلال رقمنة جميع عملياتها، وتوفر منصة مركزية لتمكين المشاركين في السوق من الوصول إلى فرص التمويل العالمية، حيث تعمل على أتمتة إجراءات هذه القروض بالكامل لتحقق مستويات عالية من الكفاءة والسرعة في قطاع لا يزال يعتمد في كثير من جوانبه على العمليات اليدوية.. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة loan-book.com.

حول بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

معاً، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقاً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.Mashreq.com/RiseEveryDay

حول "نيوفينتشرز":

نيوفينتشرز هي استوديو مشاريع أسسه بنك المشرق في مركز دبي المالي العالمي، ويشكل منصة مبتكرة تهدف إلى تحويل المشهد المالي والتجاري في الشرق الأوسط. وتجمع هذه المنصة بين الخبرات المصرفية الراسخة والقدرات الرقمية المتطورة، وتركز على حفز الابتكار من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية واحتضان المشاريع الجديدة. وتسعى نيوفينتشرز إلى تطوير حلول رقمية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع منظومة عمل متنوعة، مما يجعلها رائدة في تشكيل مستقبل التمويل والأعمال في المنطقة.

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