أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع Liquid AI، وهي شركة رائدة في مجال النماذج التأسيسية الفعالة ويقع مقرها في ولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. ويفضي هذا التعاون إلى نشر نماذج Liquid AI الخاصة للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن حلول "ألف للتعليم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يشمل نطاقها أكثر من 1.5 مليون طالب و14 ألف مدرسة على مستوى العالم للمراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

ويركز التعاون الثنائي بشكل ٍ رئيسي على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الكفيلة بتعزيز سير العمليات التعليمية الأساسية، مع الحفاظ على الخصوصية وضمان جودة الأداء على نطاق واسع. وتهدف الشراكة إلى إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي عالية الموثوقية والتأثير ضمن بيئات التعلُّم المتنوعة في أنحاء العالم من خلال الجمع بين المنصة التعليمية العالمية لـ "ألف للتعليم" وهندسة النماذج الفعالة التي تتيحها Liquid AI.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال د. رامين حساني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Liquid AI: "عندما تعرفنا عن كثب على «ألف للتعليم» وحلولها المبتكرة، لمسنا قدراتها المتميزة على إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأكثر من مليون وخمسمئة ألف طالب حول العالم. ونتشرف في Liquid AI بالشراكة مع ألف للتعليم، ونهدف معاً إلى توسيع وتعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشهد التعليمي. ويمهد تعاوننا الطريق أمام نقلةٍ نوعية في تخصيص التجربة التعليمية وتحسين إنتاجية المدارس والمعلمين والطلاب، مع ضمان الخصوصية وسلاسة الوصول. وننظر إلى هذا التعاون كخطوةٍ نوعية على درب إتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع."

ويكتسب هذا التعاون أهميةً استراتيجية لشركة "ألف للتعليم"، كما يدعم رؤيتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي في التعلُّم الرقمي، ونهجها الرامي لضمان الوصول واسع النطاق إلى التكنولوجيا المتطورة وتخطي الحواجز الجغرافية والتحديات المرتبطة ببيئات البنية التحتية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "تتمثل رسالتنا في ألف للتعليم في تعزيز تجارب التعلُّم والاستفادة من قدرات التكنولوجيا لتوسيع نطاق وصول التعليم النوعي إلى كل طالب وطالبة. ويشكل تعاوننا مع Liquid AI خطوةً مهمة ضمن هذا المسار، كما يعزز مكانتنا كجهةٍ رائدة عالمياً في تقديم تجارب تعليمية مشخصنة وعالية التأثير، محورها تمكين المعلمين وإلهام المتعلمين. وسنواصل معاً دعم المعلمين والطلاب في مختلف أنحاء العالم، وضمان وصول التعليم القائم على التكنولوجيا إلى كل طالب وطالبة على اختلاف خلفياتهم وأينما كانوا في العالم".

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية التزام "ألف للتعليم" بالابتكار والتميز، كما تعزز قدرة الشركة على رفد الطلاب والمعلمين بأدوات تعزز مُخرجات التعلُّم، مع الحفاظ على أعلى معايير خصوصية البيانات واستدامة الحوسبة.

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزة على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتضع على عاتقها إرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعليم للطلبة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث يشمل نطاق حلولها حوالي 14,000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من 1.5 مليون من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تطوير مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12)، في حين ازدادت درجات الاختبار في إندونيسيا بنسبة 8.5% في اللغة العربية والرياضيات.

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات الفورية لدعم المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج تكميلي يركز على الطلاب ويتيح التعلم الذاتي، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية من خلال تقديم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" ما يقارب 65,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ أكاديمية عالية التأثير لتطوير نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

نبذة عن Liquid AI

تقف Liquid AI في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تطوير نماذج أساسية تضع معايير جديدة للأداء والكفاءة. وهي تضطلع بمهمة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الفعالة للأغراض العامة بأحجام متنوعة. وبهذا، تواصل Liquid AI دفع حدود الإمكانات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

