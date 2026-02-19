يساعد تطبيق " Leap for GEMS " الطلاب من عمر 6 إلى 18 سنة على اكتساب عادات صحية للادخار والإنفاق من خلال تجارب حياتية واقعية وأدوات تعليمية ترفيهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن دخولها في شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية الإماراتية Leap، لإطلاق تجربة تعليمية مشتركة تعزز الثقافة المالية، مخصصة حصرياً لعائلات طلاب مدارس جيمس. وتجمع هذه الشراكة بين ريادة جيمس في مجال التعليم ونهج منصة Leap المبتكر في التعلم المالي، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم المالية الأساسية وبناء ثقة مالية مبكرة من خلال تجارب واقعية مناسبة لأعمارهم داخل المنزل.

ويمكن للطلاب من عمر 6 إلى 18 عامًا تنزيل تطبيق "Leap for GEMS"، الذي يتيح لهم تعلم كيفية الكسب والادخار والإنفاق بمسؤولية تحت إشراف أولياء الأمور. ومن خلال التطبيق وبطاقة فيزا مسبقة الدفع من Leap، يمكن للعائلات تحويل بعض الأنشطة اليومية مثل المصروف الشخصي، والمهام المنزلية، والادخار بهدف، إلى دروس عملية تنمي الثقة بالنفس والمسؤولية المالية على المدى الطويل لدى أطفالهم.

وتعكس هذه المبادرة تركيز مجموعة جيمس المستمر على إعداد الطلاب للحياة الواقعية خارج المدرسة، من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية التي تكمل المناهج التقليدية. ومن خلال دمج الثقافة المالية في الروتين اليومي للأسرة، تدعم هذه الشراكة الطلاب في تطوير الاستقلالية، والمسؤولية، والعادات المالية الصحية منذ سن مبكرة.

وفي تعليق له على الشراكة، قال جاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "ندرك في جيمس، أن المهارات الحياتية الأساسية غالباً ما تُكتسب من خلال التجارب اليومية. ومن خلال تقديم منصة Leap لأسر طلابنا، نتيح وسيلة عملية ومنهجية لبدء الحوار مع الأطفال حول المسؤولية المالية في المنزل، وترسيخ العادات المالية الصحيحة. كما يتيح تطبيق 'Leap for GEMS' للأطفال تبني عادات مالية إيجابية منذ الصغر، مما يمكّنهم من التعامل مع مستقبلهم المالي بسهولة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بإعداد الطلاب للحياة خارج الصفوف الدراسية."

هذا وقد تم تصميم التجربة مع مراعاة كل من أولياء الأمور والأطفال، لضمان إشراف وسيطرة الوالدين الكاملة عليها، وذلك باستخدام أدوات لتحديد حدود الإنفاق، ومتابعة النشاط، وتوجيه التعلم، ليحصل الأطفال على تجربة عملية لإدارة المال في بيئة آمنة وممتعة.

من جانبه، قال زياد طوقان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Leap: "لقد أصبح التعليم اليوم يتجاوز حدود الصفوف الدراسية، وتُعد إدارة المال من أهم المهارات التي يحتاجها الأطفال لمستقبلهم. ومن خلال تطبيق 'Leap for GEMS'، نقدّم تعليماً مالياً عملياً يساعد الأطفال على بناء الثقة بالنفس، وتعزيز الاستقلالية، وتبني عادات مالية صحية منذ سن مبكرة. ونحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة جيمس لتمكين العائلات بالأدوات التي تُعد أطفالهم للحياة الواقعية."

ويُذكر أن تجربة تطبيق 'Leap for GEMS' متوفرة حصرياً في مدارس جيمس بالإمارات العربية المتحدة. كما يمكن لأولياء الأمور متابعة المزيد عبر قنوات التواصل الخاصة بالمدرسة، والتعرّف على كيفية دعم منصة Leap لعائلاتهم في تنشئة أطفال يتمتعون بالوعي المالي.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

نبذة عن Leap

Leap هي منصة تكنولوجيا مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى مساعدة الأطفال والمراهقين على تطوير عادات مالية قوية من خلال تجارب واقعية. تم تصميم Leap للعائلات، حيث أنه يجمع بين تطبيق مخصص للوالدين والأطفال وبطاقة فيزا مسبقة الدفع لتعليم الأطفال كيفية الكسب، والادخار، والإنفاق بمسؤولية تحت إشراف الوالدين.

يستهدف تطبيق Leap الأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة، ويحوّل اللحظات اليومية مثل المصروف الشخصي، والمهام المنزلية، والادخار لأغراض محددة، إلى تجارب تعليمية عملية تعزز الثقة بالنفس، والمساءلة، والاستقلالية. ويظل الوالدان متحكمان بشمل كامل في هذه التجربة من خلال أدوات لتحديد حدود الإنفاق، ومتابعة النشاط، وتوجيه التعلم ضمن بيئة آمنة ومناسبة للعمر.

تأسست Leap في دولة الإمارات لتلبية الحاجة المتزايدة للتثقيف المالي في المنطقة، حيث تتشكل عادات المال منذ سن مبكرة. ومن خلال الجمع بين التعلم الممتع والتكنولوجيا ومشاركة الوالدين، تهدف Leap إلى تمكين الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية لإعدادهم للحياة الواقعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.savewithleap.com.

