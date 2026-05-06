حصلت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) على إعتماد من لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي (NECHE) في الولايات المتحدة الاميركية، وذلك تقديراً لمثابرتها وعنايتها الخاصة بالطلاب، ومسارها التصاعدي في البحث والنمو الاستراتيجي. ويؤشر الحصول على هذا الاعتماد مرة جديدة الى مدى تقدير لجنة (NECHE) للجامعة ومكانتها الراسخة، وذلك في اعقاب زيارة التقييم الشاملة التي قامت بها بعثة متخصصة من اللجنة خريف العام 2025. وايضاً استنادا إلى مراجعة الدراسات التي اعدتها الجامعة والتقرير الذي اعدته البعثة، وخلصت اللجنة بموجبه إلى أن (LAU) ملتزمة تماماً بمعايير الاعتماد الخاصة بها. ويندرج هذا الإنجاز في خضم خطة توسيع البصمة العالمية للجامعة، وذلك بعد تمديد اعتماد (NECHE) العام 2025 ليشمل 10 برامج أكاديمية في حرم الجامعة في نيويورك.

واشادت اللجنة بالجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لمرونتها وقدرتها الاستراتيجية على تحقيق أولوياتها رغم التحديات المستمرة على صعيد لبنان. وسلطت اللجنة الضوء على قدرة الجامعة على العودة إلى وضع مالي إيجابي خلال السنة المالية 2024، في موازاة نمو قياسي في عدد الطلاب المسجلين بلغ حوالي 9500 طالب في خريف 2025. كما أكد التقييم على الانسجام المؤسسي القوي، حيث أكد 97 في المئة ممن شملهم المسح في الجامعة على أهمية رسالتها الاكاديمية ونهجها الذي يولي عناية خاصة للطلاب. ورأى رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله ان الاعتماد يشكل دليلاً قاطعاً على استمرارية رسالة (LAU) العريقة على مدى أكثر من قرن ". واضاف قائلاً" صمدت جامعتنا في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية المتواصلة، وواصلت تقديم تعليم عالي الجودة يتمحور حول الطالب. وهذا لا يعكس فقط قدرتنا على التحمّل، بل أيضاً قدرتنا على التكيّف والنمو بفعالية".

وأشار تقرير اللجنة إلى التقدم الذي احرزته الجامعة في تعزيز أطر البحث والتقييم، واعتبر ان (LAU) تواصل تطوير امكاناتها من خلال تعزيز هيئة تدريس نشطة في قطاع الابحاث، وتمكين تعلم الطلاب من خلال ممارسات التقييم وتلك القائمة على البيانات. وشدد الوكيل الأكاديمي الدكتور جورج نصر على اهمية استثمار الجامعة المستمر في تعزيز البرامج الأكاديمية، وتوسيع القدرات البحثية، وتطوير ممارسات التقييم معتبراً انها عوامل أساسية لتحقيق هذا الإنجاز. وقال: "حققت الجامعة اللبنانية الأميركية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، خطوات كبيرة في تطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية. بدءاً من توسيع نطاق تأثيرنا الفكري وتعميقه، إلى ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر، سنبقى ملتزمين بشكل راسخ بالتميز الأكاديمي، وبإعداد طلابنا للنجاح في عالم يزداد تعقيدًا وتطورًا". بدورها وصفت رلى دياب مساعدة الوكيل الأكاديمي لشؤون الاعتماد والعمليات الاكاديمية صدور القرار بأنه لحظة فخر للجامعة اللبنانية الأميركية، وقالت "إن استمرار الاعتماد مع المجلس الوطني للتعليم العالي يؤكد ليس فقط قوة الجودة الأكاديمية والفعالية المؤسساتية للجامعة، ولكن أيضًا على التفاني والمرونة والشعور المشترك بالهدف الذي يميز مجتمع جامعتنا".

إضافة الى ما تقدم، حدد التقرير مجالات عدة ذات أولوية لمواصلة التركيز عليها. وشملت الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين لدعم النمو والطموحات البحثية، وتحسين تكامل أنظمة البيانات لدعم اتخاذ قرارات أكثر اتساقًا في جميع أنحاء المؤسسة.

يشار الى ان الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) ستخضع لتقييم مُركّز خريف العام 2027، وستُقدّم تقريرًا مرحليًا في عام 2029، يتضمن تحديثات حول أولويات المؤسسة والأداء المالي لمراكزها الطبية. وكانت الجامعة اللبنانية الأميركية قد حصلت على اعتمادها للمرة الاولى العام 2009، وهي حافظت على مكانتها كمؤسسة عضو معتمدة لدى (NECHE)، ومن المقرر إجراء تقييمها الشامل التالي في خريف العام 2034. ويعكس قرار الاعتماد الجديد، الأداء المؤسساتي المُستدام وتوافقه مع المعايير الدولية المُعترف بها والتي وضعتها وزارة التعليم الأميركية.

