الحرتاني: نساهم بتقنياتنا المبتكرة في تحقيق تجربة تنقل ذكية ومستدامة داخل هذا المعلم العالمي

المشروع يجسد روح الريادة السعودية .. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة KONE، الرائدة عالمياً في مجال حلول التنقل العمودي والمصاعد والسلالم المتحركة، عن اختيارها شريكاً رسمياً لمشروع برج جدة، الذي يُتوقع أن يصبح أطول مبنى في العالم عند اكتماله.

تعكس هذه الشراكة الثقة الكبيرة في خبرات KONE الواسعة وريادتها التقنية، كما تؤكد التزامها المستمر بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات الابتكار العمراني وتطوير المدن الذكية والمستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للريادة والتقدّم.

يُعد برج جدة رمزاً لطموح المملكة وإنجازاً هندسياً فريداً، إذ يطل على الساحل الشمالي للبحر الأحمر في مدينة جدة، وسيكون أول برج في العالم يتجاوز ارتفاعه كيلومتراً واحداً، مما يجعله معلماً أيقونياً على المستوى الإقليمي والعالمي. ويضم المشروع وحدات سكنية وتجارية ومكاتب فاخرة، وفندقاً راقياً، إضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم، ليُجسّد نموذجاً فريداً يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة.

ولضمان انسيابية حركة الأفراد (People Flow®) داخل هذا الصرح العالمي، ستقوم شركة KONE بتوريد وتركيب 67 مصعداً وسلّماً متحركاً تشمل: 29 مصعداً من طراز KONE MiniSpace™ بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية، و7 مصاعد مزدوجة الطوابق من طراز KONE MiniSpace DoubleDeck، ومصعدين من طراز KONE JumpLift للاستخدام خلال مرحلة الإنشاء، بالإضافة إلى 21 مصعدًا من طراز KONE MonoSpace®، و8 سلالم متحركة من طراز KONE TravelMaster™ 110.

كما يشمل العقد توريد نظام KONE Destination Control System للتحكم الذكي في حركة المصاعد وتحسين كفاءة التنقل داخل البرج، إلى جانب نظام KONE 24/7 Connect للصيانة الوقائية المعتمدة على التحليلات الرقمية، ونظام KONE E-Link™ للمراقبة والتحكم عن بُعد، فضلاً عن عقد صيانة شامل لمدة سنتين. وقد تم تصميم جميع هذه الحلول خصيصاً لتلبية احتياجات البيئة السعودية وضمان أعلى مستويات الأداء والموثوقية والكفاءة على المدى الطويل.

وسيتم تجهيز أربعة مصاعد من طراز KONE MiniSpace™ بتقنية KONE UltraRope® المبتكرة، التي تُعد أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرفع في العالم والمصممة خصيصاً للمباني الشاهقة جداً.

تتميّز هذه التقنية بنواتها المصنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن وطلاءٍ عالي الاحتكاك، مما يمنحها مزيجاً فريداً من القوة والمتانة وكفاءة الطاقة، ويُقلل الأحمال على أنظمة المبنى، مما يُحسن أداء المصعد ويوفر تجربة تنقل رأسية أكثر سلاسة وكفاءة.

وتتيح تقنية KONE UltraRope® تحقيق ارتفاعات تشغيل تصل إلى أكثر من كيلومتر واحد، متجاوزةً القيود التقليدية للحبال الفولاذية عبر تقليل الكتلة المتحركة بشكل كبير. كما تسهم التقنية في رفع كفاءة النظام وتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 15% أثناء الرحلات الرأسية الطويلة التي تتجاوز 630 متراً، في حين تتميز بمقاومتها العالية للتآكل والاهتزازات، مما يضمن عمراً أطول للمعدات واستمرارية تشغيلها حتى في أصعب ظروف التشغيل.

وفي هذا السياق، صرّح حيدر الحرتاني، المدير العام لشركة KONE في المملكة العربية السعودية قائلاً: "يُعد انضمامنا إلى مشروع برج جدة إنجازاً نفخر به في مسيرة KONE داخل المملكة. فهذا المشروع الأيقوني يجسد طموح السعودية الجريء وتميزها الهندسي، ويسعدنا أن نساهم فيه من خلال تقديم أحدث حلولنا الذكية والمستدامة في مجال التنقل العمودي، خاصة وأننا نحرص دائماً على توفير تجربة تنقل مريحة وآمنة تعزز جودة الحياة داخل هذا الصرح الفريد، وتستمر في خدمة أجيال قادمة."

ويتم تطوير برج جدة من قبل شركة جدة الاقتصادية، فيما تتولى مجموعة بن لادن السعودية دور المقاول الرئيسي للمشروع، وتقدم دار الهندسة الدعم الهندسي، وتعمل شركة Turner Project Management كمستشار لإدارة المشروع، بينما يتولى التصميم المعماري مكتب Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.

وقد تم إبرام عقد مشروع برج جدة رسمياً مع شركة KONE خلال الربع الثالث من عام 2025، ويأتي ذلك امتداداً لمساهماتها في مجموعة من المشروعات السعودية الكبرى، مما يؤكد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول الحضري والنمو المستدام في المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات