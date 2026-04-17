تامبا باي، فلوريدا: أعلنت اليوم شركة KnowBe4، المنصة الشهيرة عالميًا المتخصصة في تقديم حلول شاملة لإدارة المخاطر البشرية ومخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيلي، عن إطلاق Agent Risk Manager، وهو أول نظام دفاعي في الصناعة مُصمَّم لتأمين ومراقبة وحوكمة سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين. يأتي KnowBe4 Agent Risk Manager كركيزة أساسية ضمن منصة KnowBe4 HRM+‎، مُحدثًا تحولاً جذريًا في المنهجية التي تتبعها المؤسسات لقياس وتخفيف مخاطر القوى العاملة البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

برزت فجوة أمنية جديدة تزامنت مع تحوّل سير العمل من نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نماذج تُدار بواسطة الوكلاء الأذكياء. ففي حين يركّز آخرون على فحص الأكواد الساكنة أو تأمين واجهات برمجة التطبيقات الأساسية، يعالج Agent Risk Manager من KnowBe4 المخاطر المرتبطة بسلوك الوكلاء الأذكياء، حيث يمنع الإجراءات غير المصرّح بها، مثل مشاركة المعلومات الحيوية، ويكشف هجمات الحقن غير المباشر للأوامر، ويُتيح حصر الوكلاء، وغير ذلك.

صرح Greg Kras، الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات في KnowBe4، قائلاً: "أمضت الصناعة سنوات في تأمين العنصر البشري، لكن اليوم أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث أعضاء في القوى العاملة لدينا". "ومع ذلك، فإنَّ تأمين التعليمات ليس سوى نصف المعركة. وهنا يأتي دور Agent Risk Manager الذي يركز على مخرجات وأفعال هؤلاء الوكلاء، مع ضمان أنه في أثناء تحركهم عبر شبكتك لا يتحولون إلى شكل متقدم من تقنية "تكنولوجيا المعلومات غير المرئية"، أو إلى ثغرة خفية تمكّن من شن هجمات متقدمة تعتمد على حقن التعليمات."

يوفّر Agent Risk Manager من KnowBe4 طبقة تشغيلية فاعلة في الوقت الفعلي، تعمل على التحكّم في كيفية تصرّف الوكلاء بعد نشرهم.

تتضمن الميزات الرئيسية لنظام Agent Risk Manager ما يلي:

الضوابط السلوكية: المراقبة في الوقت الفعلي لأفعال الوكلاء، بهدف منع تسريب البيانات غير المصرّح به أو التنفيذ الذاتي غير المقيّد الناتج عن كسر الحماية.

المراقبة في الوقت الفعلي لأفعال الوكلاء، بهدف منع تسريب البيانات غير المصرّح به أو التنفيذ الذاتي غير المقيّد الناتج عن كسر الحماية. حوكمة هوية الوكلاء الأذكياء: يحدد صلاحيات الوصول والأدوات التي يمتلك الوكيل حق استخدامها.

يحدد صلاحيات الوصول والأدوات التي يمتلك الوكيل حق استخدامها. محاكاة الهجمات ضد الوكلاء: يُجري اختبارات ضغط على وكلاء الذكاء الاصطناعي لمواجهة أحدث أساليب حقن التعليمات والهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المخترقون.

يُجري اختبارات ضغط على وكلاء الذكاء الاصطناعي لمواجهة أحدث أساليب حقن التعليمات والهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المخترقون. مُطوّر بناءً على بيانات هي الأفضل في الصناعة: يستخدم بيانات سلوكية تم جمعها على مدار 15 عامًا للتنبؤ بحالات انحراف الوكيل عن معايير التشغيل الآمن.

تابع Kras حديثه، قائلاً: "نحن ننتقل من عالم تقتصر مخاطره على العنصر البشري إلى عالم يداهمه مخاطر شاملة". "سواء كان الأمر يتعلق بخداع إنسان بالاعتماد على أسلوب التزييف العميق أو التلاعب بوكيل ذكاء اصطناعي عن طريق تعليمات خبيثة، فإنَّ KnowBe4 هي المنصة الوحيدة القادرة على حماية كليهما."

تتضمن قدرات نظام Agent Risk Manager ما يلي:

رصد حقن التعليمات: تحليل مدعوم بالتعلم الآلي يرصد عمليات كسر الحماية، وتخطّي المنطق، وعمليات الحقن غير المباشر عبر رسائل المستخدمين ومخرجات الأدوات.

تحليل مدعوم بالتعلم الآلي يرصد عمليات كسر الحماية، وتخطّي المنطق، وعمليات الحقن غير المباشر عبر رسائل المستخدمين ومخرجات الأدوات. رصد المعلومات الحيوية: يستخدم أكثر من 20 مُصنّفًا لفحص البيانات الشخصية ومعلومات الاعتماد، مع حجب البيانات الحيوية تلقائيًا قبل وصولها إلى سجل التدقيق.

يستخدم أكثر من 20 مُصنّفًا لفحص البيانات الشخصية ومعلومات الاعتماد، مع حجب البيانات الحيوية تلقائيًا قبل وصولها إلى سجل التدقيق. رصد الاستهلاك غير المحدود: يراقب إساءة استخدام الموارد والوكلاء "الخارجين عن السيطرة" لمنع الإفراط في استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، وعمليات الاستعلام عن البيانات، وتكاليف الحوسبة.

يراقب إساءة استخدام الموارد والوكلاء "الخارجين عن السيطرة" لمنع الإفراط في استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، وعمليات الاستعلام عن البيانات، وتكاليف الحوسبة. حصر الوكلاء: يعمل تلقائيًا على فهرسة الوكلاء والأدوات عبر البيئات متعددة المستأجرين من دون إدخال يدوي، مع تتبّع تعريفات الأدوات والعلامات الزمنية للنشاط.

يعمل تلقائيًا على فهرسة الوكلاء والأدوات عبر البيئات متعددة المستأجرين من دون إدخال يدوي، مع تتبّع تعريفات الأدوات والعلامات الزمنية للنشاط. سجل التدقيق: سجل تدقيق قابل للتصفية وخاضع للوائح التنظيمية، يضم كل إجراءات الوكلاء وعمليات الرصد، ومصمم للاستجابة السريعة للحوادث والمراجعة الجنائية الرقمية.

سجل تدقيق قابل للتصفية وخاضع للوائح التنظيمية، يضم كل إجراءات الوكلاء وعمليات الرصد، ومصمم للاستجابة السريعة للحوادث والمراجعة الجنائية الرقمية. إدارة التكامل: إدارة مركزية لدورة الحياة عبر بيئات متعددة المستأجرين، مع اتصال تلقائي وميزة التحقق من صلاحيات الوصول.

إدارة مركزية لدورة الحياة عبر بيئات متعددة المستأجرين، مع اتصال تلقائي وميزة التحقق من صلاحيات الوصول. الإعداد الموجّه: عملية إعداد مبسّطة ومُوجَّهة خطوة بخطوة تتيح اكتشاف أول وكيل في غضون دقائق، من دون الحاجة إلى خدمات احترافية.

أشاد أحد عملاء KnowBe4 في مراجعة له على منصة TrustRadius بقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تقدمها الشركة: "لقد ساعدتنا ميزة التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي في استهداف أصحاب الحسابات لدينا بمعلومات محددة تتعلق بمجالات اهتمامهم أو تخصصهم، وهذا من شأنه المساعدة على تقليل الإرهاق مع الاعتماد على نظام الذكاء الاصطناعي، كما تساعدنا حلول الذكاء الاصطناعي من KnowBe4 على حل هذه المشكلة."

يتزامن إطلاق Agent Risk Manager مع يوم إدارة الهوية. يؤكد شعار هذا العام، "اكتشاف الهوية: البحث عنك وعنّي وعن الآلات"، على الحاجة الملحة لتأمين هويات البشر، وليس ذلك فحسب، بل وأيضًا هويات الوكلاء الفاعلين في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يُعدّ Agent Risk Manager منتجًا جديدًا سيتم طرحه وإتاحته عالميًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://www.knowbe4.com/products/ai-agent-risk-manager.

للمزيد من المعلومات ولمشاهدة مستقبل الدفاع بالاعتماد على الوكلاء الأذكياء بشكل مباشر، يُرجى التسجيل وحجز مقعدك في KB4-CON.

نبذة عن KnowBe4

ينصب تركيز KnowBe4 على تزويد القوى العاملة بالآليات اللازمة لاتخاذ قرارات أمنية قوامها الذكاء يوميًا. كما تحظى KnowBe4 بثقة أكثر من 70,000 مؤسسة على مستوى العالم، حيث تعمل على إرساء ثقافة أمنية فاعلة ومساعدة الفرق في إدارة المخاطر البشرية ومخاطر الوكلاء على حد سواء، إذ تقدم الشركة منصة شاملة ومتكاملة تعتمد على الوكلاء لإدارة المخاطر البشرية، ما يخلق حائط صد دفاعي تكيفي من شأنه تعزيز السلوكيات الآمنة ضد تهديدات الأمن السيبراني المتطورة. إضافة إلى ذلك، تتضمن منصة HRM+‎ وحدات تدريبية للتوعية الأمنية، وحلولاً متكاملة لحماية البريد الإلكتروني السحابي، وآليات التوجيه في الوقت الحقيقي، ومكافحة التصيّد الاحتيالي عبر المصادر الجماعية، ووكلاء الدفاع بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير، ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي ودمجه بشكل متزايد في العمليات التجارية، تعمل KnowBe4 على إعداد القوى العاملة الحديثة، إذ تعمد إلى تدريب البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي على حد سواء للتعرف على المخاطر الأمنية والاستجابة لها، وبالاعتماد على هذا المنهج الموحد، تتصدر KnowBe4 مشهد إستراتيجيات إدارة ثقة القوى العاملة والإستراتيجيات الدفاعية. تعرّف على المزيد من المعلومات على knowbe4.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

