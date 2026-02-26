دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة JTI بالإعلان عن تجديد شهادة أفضل جهة توظيف عالمية للعام 2026، ما يعكس التقدّم المستمر والتميّز في ممارسات إدارة الموارد البشرية في كل عملياتها حول العالم. فقد حازت الشركة مجدداً هذا العام على لقب إحدى أفضل 17 جهة توظيف عالمية.

كما حصلت JTI على شهادات اعتماد في 50 دولة، وحققت نحو 40 سوقاً تابعة لـ JTI تصنيفات متقدمة، حيث احتلت 14 سوقاً المركز الأول، و5 أسواق المركز الثاني، و8 أسواق المركز الثالث في بلدانها. أما على الصعيد الإقليمي، فقد حلّت JTI في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، والمركز الثالث في أوروبا.

تسليط الضوء على الشرق الأوسط

في هذا الصدد، قالت فيتاليا كانيفيتشينيه، المديرة العامة لشركة JTI الشرق الأوسط والشيشة العالمية: "نفتخر بأن ننال التقدير كأفضل جهة توظيف في الشرق الأوسط، وبأن تُعتبر ممارساتنا الإقليمية في مجال الموارد البشرية معياراً يُحتذى به على الصعيد العالمي، إذ يعكس هذا التزامنا ببناء ثقافة محورها الإنسان، نتشارك في بنائها مع موظفينا، حيث يشكّل الحوار المفتوح مسار تطورّنا، وتدفعنا عزيمتنا المشتركة إلى التميّز في مكان العمل. في JTI الشرق الأوسط، نؤمن بأنّ هذا النهج أساسي لبناء مؤسسة جاهزة للمستقبل، حيث يزدهر الابتكار والنمو المستدام".

خارطة طريق أوسع: ما الذي يجعل JTI من أفضل جهات التوظيف

تُظهر نتائج JTI للعام 2026 كيف أنّ نهج الشركة الذي يضع الإنسان في المقام الأول متأصّل في جوانب أعمالها كافة. فيساهم الموظفون في صياغة الاستراتيجيات، ويتم تشجيع الابتكار من خلال المختبرات وبرامج الأفكار، ويستمرّ تطوّر التعاون المسؤول بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

فضلاً عن ذلك، تساهم مجموعة من العوامل في تعزيز تجربة الموظف وترسيخها مثل بيئة العمل التعاونية، والمعايير المتينة للأخلاقيات والنزاهة، والالتزام الواضح بالاستدامة والهدف الاجتماعي.

