بيروت، لبنان: أعلنت iHeartMedia، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإعلانات الصوتية ووسائل الإعلام، وJGroup، المجموعة العالمية في الإعلام والتكنولوجيا، عن تحالف استراتيجي يهدف إلى تطوير مشهد الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة. إذ تجمع هذه الشراكة بين خبرة iHeartMedia في مجال الصوت وبين حضور JGroup الإقليمي وخبرتها الواسعة، ما يفتح آفاقا جديدة أمام العلامات التجارية للوصول إلى جماهيرها بطرق أكثر تأثيرًا وابتكارًا.

وتشمل هذه الاتفاقية 16 دولة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتصبح JGroup الشريك الحصري في المنطقة لبيع خدمات iHeartMedia والتي تتضمن الإعلانات الصوتية والرقمية والفيديو والعرض والمحتوى والبودكاست والبث المباشر عبر الإنترنت.

وسيستفيد المعلنون من خلال هذه الشراكة من الآتي:

مجموعة شاملة من الصيغ الإعلانية الصوتية والرقمية المصممة خصيصًا للجمهور المحلي والإقليمي.

فرص إبداعية في إنتاج المحتوى تربط بين القصة والنتائج العملية.

أدوات متقدمة للتوجيه والتحليل لتحسين أداء الحملات الإعلانية.

استراتيجيات الاطلاع على الخبرات العالمية iHeart في هذا المجال قابلة للتوسع و توحِّد نقاط التواصل المختلفة لتعزيز تفاعل الجمهور.

ورأى مؤسس ورئيس مجموعة "JGroup" عماد جمعة أن الجمهور اليوم ينتقل بسلاسة بين العالمين المادي والرقمي، ليصنع رحلته الخاصة، مؤكّدا ان المجموعة تواصل التزامها بتقديم حلول مستقبلية تساهم في تقريب العلامات التجارية من الجمهور وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وأضاف: "سننجح من خلال شراكتنا مع iHeartMedia بتمكين العلامات التجارية من أن تكون جزءًا من هذه الرحلة بطريقة أكثر تناغما وذكاءً، وهذا يخلق روابط جيدة ويحقق نتائج حقيقية".

فيما اعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة iHeartMedia كونال بيرن عن حماسته لهذه الشراكة وما سيتحقّق منها لتمكين العلامات التجارية من الاستفادة من حلول المجموعة الصوتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال: "سنعمل معًا على تقديم حملات إبداعية وفعّالة نلمس من خلالها نتائج ملموسة بهدف مساعدة العلامات التجارية على بناء روابط قوية مع الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة."

مجموعة iHeartMedia:

تُعد الشركة الابرز في مجال الإعلام الصوتي في الولايات المتحدة، حيث يستمع إليها تسعة من كل عشرة أميركيين شهريًا عبر محطاتها الإذاعية. وتمتلك الشركة أكبر قاعدة جماهيرية، اذ يفوق حجم جمهورها ضعف جمهور ثاني اكبر شركة اذاعية، واربعة اضعاف جمهور اكبر منصة صوتية رقمية.

كما تُعد أكبر ناشر للبودكاست في العالم وفقًا لمنصة Podtrac، مع عدد تنزيلات يفوق مجموعات الناشرين الأخرى. وتتميّز الشركة بفعالياتها المباشرة الشهيرة عبر مختلف أنواع الموسيقى وبأضخم حضور اجتماعي في قطاع الصوت، إضافة إلى كونها الجهة الوحيدة التي تقدم حلولًا متكاملة للإعلانات الصوتية عبر الإذاعة والبث الرقمي والبودكاست.

مجموعة JGroup:

تعتبر قوة اقليمية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وتتعاون مع أبرز العلامات التجارية والمنصات العالمية لتقديم ابتكارات مؤثرة تجمع بين الابداع والنتائج الملموسة. وتعمل، من مقرها الإقليمي في دبي، في أكثر من 35 دولة من خلال 21 مكتبًا، لتقود النمو في مجالات التجارة الإلكترونية، المحتوى والإنتاج، الإعلانات الخارجية، التكنولوجيا، البيانات، الذكاء الاصطناعي، التمثيل الإعلامي العالمي، والعقارات.

وتسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول العالمية لتنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة، من خلال شراكاتها الحصرية مع منصات عالمية رائدة تشمل iHeart media، Google Ads، TikTok، Amazon Ads، Snapchat،Channel Factory، BlisوCriteo. ومن خلال هذه الشراكات، تمكّن العلامات التجارية من اعتماد حلول قائمة على البيانات لتعزيز التواصل الذكي والفعال مع الجماهير، والمساهمة في تسريع التحول الرقمي ودعم النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

