الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت Jeel، الشركة التابعة لبنك الرياض والمتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا، شراكة مع Mambu، المنصة المصرفية الأساسية العالمية القائمة على السحابة، لتعزيز النظام البيئي الموحد المدعوم من Jeel Sandbox، مسرّع التكنولوجيا المالية الرائد في المملكة العربية السعودية الذي أطلقته Jeel مؤخرًا بالتعاون مع Fintech Saudi.

تعد Jeel Sandbox حجر الزاوية في خارطة طريق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية - حيث تمكّن الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمبتكرين من اختبار الحلول المالية الرقمية والتحقق من صحتها ونشرها بكفاءة في بيئة آمنة وقابلة للتطوير. وهي تسد الفجوة بين الفكرة ونشرها في العالم الحقيقي، مما يقلل من وقت الوصول إلى السوق ويسرع الابتكار عبر النظام البيئي المالي المتطور في المملكة.

مدعومًا بهيكلية Mambu المصرفية القابلة للتركيب والمستضافة على Google Cloud Platform (GCP) بما يتوافق تمامًا مع لوائح SAMA الخاصة بالسحابة، يجمع Jeel Sandbox بين المرونة والأمان التنظيمي. وهي توفر رحلة تقدمية من واجهات برمجة التطبيقات الوهمية وقدرات Wallet as a Service (WaaS) إلى منصة Banking as a Service (BaaS) كاملة، مما يضع الأساس لنظام بيئي موحد حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية بناء حلولها واختبارها وتوسيع نطاقها بسلاسة.

وقال جورج حراك، الرئيس التنفيذي لشركة Jeel: ”إن تعاوننا مع Mambu يعزز دور Jeel في دفع عجلة الابتكار وتمكين ريادة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية. من خلال Jeel Sandbox، نضع الأساس لخدمات مصرفية قابلة للتطوير – مما يمنح شركات التكنولوجيا المالية والمبتكرين والمؤسسات الثقة للابتكار والامتثال والنمو في بيئة آمنة ومستعدة للمستقبل تتماشى تمامًا مع رؤية 2030“.

وعلق هارجيت كانغ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Mambu، قائلاً: ”هذه لحظة حاسمة لـ Mambu حيث نواصل تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية. إن دعم رؤية 2030 من خلال تطوراتنا التكنولوجية وشراكاتنا مع قادة المنطقة يظهر مدى التزام Mambu بتعزيز أهداف المنطقة. ونحن نتطلع إلى العمل مع Jeel لدعم المؤسسات المالية في المراحل الأولى من النمو“.

تُمهد هذه الشراكة الطريق لإدخال شركات التكنولوجيا المالية إلى بيئة Jeel التجريبية، حيث من المتوقع أن تبدأ المجموعة التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام. مع نمو المنصة، ستدعم الاختبارات المتقدمة والاستعداد التنظيمي والنشر التجاري من خلال خدمة Jeel Banking as a Service، مما يجعل المملكة العربية السعودية منصة انطلاق للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

نبذة عن JEEL

Jeel هي شركة مزودة لمنظومة تكنولوجية ومسرعة تعمل على إعادة تشكيل القطاع المالي من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية وتركز على العملاء. بفضل نموذجها الفريد الذي يمزج بين السياق المحلي والخبرة العالمية، تمكّن Jeel البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات من تبني التحول الرقمي بسرعة وثقة. من النماذج الأولية السريعة إلى الحلول الجاهزة للسوق، تحول Jeel الأفكار إلى تأثير حقيقي في العالم الواقعي.

نبذة عن Mambu

Mambu هي المنصة المصرفية السحابية الوحيدة في العالم التي تعمل بنظام SaaS. تأسست في عام 2011، وهي تمكّن البنوك والمقرضين والاتحادات الائتمانية وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة وغيرها من المؤسسات من تصميم وإطلاق منتجات مالية حديثة بسرعة ومرونة. يتيح نهجنا الفريد والقابل للتركيب تجميع مكونات وأنظمة وموصلات مستقلة في أي تكوين لتلبية أهداف العمل واحتياجات العملاء. تدعم المنصة الخدمات المصرفية الأساسية والودائع والإقراض والمدفوعات والخدمات المصرفية الإسلامية. تقدم Mambu منتجًا معياريًا ومستعدًا للمستقبل وقابلًا للتطوير ينمو مع الأعمال. سواء كان إطلاق منتج واحد أو تحويل مجموعة خدمات مصرفية كاملة، توفر Mambu المرونة والموثوقية اللازمتين للنجاح في المشهد المالي الحالي. يعتمد أكثر من 260 عميلًا في أكثر من 65 دولة على Mambu، بما في ذلك Western Union وCommonwealth Bank of Australia وN26 وBancoEstado وRaiffeisen Bank وABN AMRO وBank Islam.

