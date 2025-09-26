الشارقة: أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بنجاح، وذلك عقب اجتيازها لعملية التدقيق الخارجي الشاملة، والتي أكدت التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في جميع عملياتها وخدماتها.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والجودة، وحرصها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين والشركاء، بما يتماشى مع رؤيتها في دعم التنمية المستدامة لإمارة الشارقة.

ويشمل نطاق تجديد الشهادة جميع قطاعات الشركة وإداراتها، إلى جانب مشاريعها الاستثمارية في عدد من المرافق الحيوية، منها، سوق الجبيل، سوق الحراج، أجرة الشارقة، سوق المواشي، سوق الحمرية، وقرية الصجعة الصناعية، مما يرسّخ مكانة الشركة كمؤسسة رائدة في تطبيق معايير الجودة في مختلف خدماتها التشغيلية والاستثمارية.

وقال إبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول: "يمثل تجديد شهادة ISO 9001:2015 محطة مهمة في مسيرة التميز التي تنتهجها الشارقة لإدارة الأصول، وهذا الإنجاز هو ثمرة التزام جماعي وجهود حثيثة من فرق العمل، ويعكس ثقافة الجودة والابتكار التي أصبحت جزءاً أصيلاً من نهجنا المؤسسي."

وأضاف: "نواصل العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتقديم مشاريع وخدمات استثمارية تحقق قيمة مستدامة للمجتمع، وتسهم في دعم تطلعات إمارة الشارقة كمركز اقتصادي متقدم على المستويين المحلي والإقليمي."

ويؤكد هذا الاعتماد الدولي المتجدد أن الشارقة لإدارة الأصول تمضي بثبات نحو تعزيز منظومتها المؤسسية، وترسيخ ثقافة التميز والجودة في جميع ممارساتها، مع الالتزام المستمر بالتطوير والتحسين بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وتواصل الشارقة لإدارة الأصول التزامها بتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في مختلف المجالات الاستثمارية والخدمية، تعزيزاً لمكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

-انتهى-

#بياناتشركات