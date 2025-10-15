حصلت "يونيفونك"، المنصة الرائدة في حلول تواصل العملاء والبرمجيات كخدمة (SaaS) بمنطقة الشرق الأوسط، على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (ISO 42001). وتعكس هذه الشهادة الجاهزية التنظيمية للشركة وقدراتها المتقدمة في مجال إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز الابتكار المستدام والمتوافق مع المعايير المعمول بها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع النمو المتسارع في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي. وفي هذا الصدد، تشير الدراسات إلى أن 65% من المؤسسات غير قادرة على ضمان الامتثال التنظيمي للذكاء الاصطناعي، فيما يُعرب نحو 73% من صناع القرار ضمن القطاع عن قلقهم حيال المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لاسيما مع تعرض قرابة نصف المؤسسات لتهديدات سيبرانية.

وفي هذا السياق، باتت ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول ضرورة استراتيجية، إذ أنها تُمكّن المؤسسات من تحديد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعامل معها بطريقة ممنهجة في وقت مبكر، إلى جانب تعزيز مصداقيتها وترسيخ ثقة أصحاب المصلحة، مع ضمان الجاهزية للامتثال لأي أطر تنظيمية محتملة مستقبلاً. ويُعد الحصول على شهادة ISO 42001 محطةً فارقة من شأنها إحداث تحول نوعي في أساليب إدارة المؤسسات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تلبية الحاجة الملحة إلى حوكمة فعالة في ظل التطورات المتسارعة للمشهد الرقمي.

وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "يونيفونك": "نفخر بحصولنا على هذه الشهادة العالمية التي تعكس التزام «يونيفونك» الراسخ بالتميز واعتماد ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول. ويُمهّد هذا الإنجاز الاستثنائي الطريق نحو تعزيز الشفافية، وخصوصية البيانات، والمساءلة، والعدالة، كما يمثل خطوةً نوعية في جهودنا المستمرة لتعزيز الابتكار المستدام في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقة أصحاب المصلحة وضمان الجاهزية التنظيمية."

وتُعد "يونيفونك" من أوائل الشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنال هذا الاعتماد المرموق، ما يُجسد التزامها الراسخ ببناء الثقة وتعزيز الشفافية والامتثال. ويُرسّخ هذا الإنجاز مكانتها بصفتها شركة رائدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال ضمان توثيق أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، وحماية المعلومات الحساسة على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توزيع مهام الحوكمة بسلاسة وفعالية. ويأتي ذلك مواءمةً مع التزام المملكة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتمكين المؤسسات من اعتماد أنظمة متقدمة في هذا المجال.

ويُعزى هذا الإنجاز بشكلٍ رئيسي إلى استراتيجيةٍ مدروسة بعناية، شملت تقييم ممارسات الذكاء الاصطناعي المُتبعة في شركة "يونيفونك" مقارنةً بمتطلبات شهادة الآيزو ISO 42001، والتعاون مع جهات اعتماد معترف بها للحصول على التوجيه اللازم، إلى جانب إشراك كوادر قيادية مؤهلة لتعزيز قدراتها المؤسسية. ونفذت الشركة في هذا الإطار برامج تدريبية شاملة للموظفين وعمليات توثيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطبيق تدابير أمنية تقنية، وذلك قبل إجراء التقييم الرسمي من قِبل جهة اعتماد معترف بها.

ويتطلب الحصول على شهادة الآيزو ISO 42001، التي أُطلقت في ديسمبر 2023، دمج أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي بالكامل. وتكتسب هذه الشهادة أهميةً خاصة في القطاعات الحيوية مثل التمويل والرعاية الصحية والتكنولوجيا، والتي تشهد استخداماً واسعاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعزز هذه الخطوة اعتماد حلول ذكاء اصطناعي تُراعي المبادئ الأخلاقية والشفافية، مما يسهم في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة من خلال تأكيد الالتزام المؤسسي بالممارسات المسؤولة في هذا المجال.

-انتهى-

