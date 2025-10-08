التوسع في مجال التغليف يكمّل محفظة أعمال مجموعة ملتيبلاي في قطاعي الجمال والملابس.

مجموعة ملتيبلاي تستحوذ على 60.8% من ISEM ، فيما يحتفظ بنينسولا كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية رائدة، إلى جانب مستثمرين من أصحاب الحصص الأقلية، بنسبة الـ 39.2% المتبقية.

، فيما يحتفظ بنينسولا كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية رائدة، إلى جانب مستثمرين من أصحاب الحصص الأقلية، بنسبة الـ 39.2% المتبقية. تمثل هذه الصفقة الشراكة العالمية السادسة لمجموعة ملتيبلاي منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2021.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MULTIPLY) الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي، اليوم عن اعتزامها الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM، الرائدة في أوروبا في مجال التغليف، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وعند إتمام الصفقة، ستستحوذ مجموعة ملتيبلاي على حصة 60.8% من ISEM، بينما سيمتلك "بنينسولا كابيتال" والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%. وتمثل الصفقة بداية شراكة استراتيجية تجمع بين نهج مجموعة ملتيبلاي في بناء المنصات ورأس المال القوي، وخبرة بنينسولا العميقة في القطاع وهيمنتها على جنوب أوروبا. وسيعمل الشريكان معًا على تعزيز مكانة ISEM الريادية وتسريع توسعها العالمي، مع الحفاظ على قيم الشركة طويلة الأمد المتمثلة في الحرفية، وتميز التصميم، وثقة العملاء.

وتمثل هذه الصفقة توسع مجموعة ملتيبلاي في مجال التغليف، من خلال إنشاء القطاع الخامس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظة المجموعة، بما يعزز التكامل الاستراتيجي مع أعمالها الحالية في مجالي الجمال والملابس. تأسست مجموعة ISEM عام 1949 ويقع مقرها في بولونيا بإيطاليا، وهي شركة رائدة تجسد قيمة علامة "صنع في إيطاليا"، المعروفة عالمياً بجودتها، وابتكارها، وارتباطها الوثيق بعملاء رئيسيين في قطاع المنتجات الفاخرة. تشمل قائمة عملائها العالميين الرئيسيين كلاً من LVMH، وKiko، وGucci، وL'Oréal، وPuig، وCoty Lancaster. وتنتج مجموعة ISEM العلب الصلبة والقابلة للطي، والورق الحريري، والأكياس الخاصة بالتغليف، وتتمتع الشركة بحضور صناعي واسع يمتد عبر 11 مصنعاً بمساحة إجمالية تتجاوز 100,000 متر مربع.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "تُعد هذه الصفقة الثانية لمجموعة ملتيبلاي في أوروبا هذا العام، في إطار سعينا المستمر لتعزيز نمو أعمالنا على مستوى العالم. ومع نمو إيرادات الشركة بمعدل ثلاثة أضعاف، وزيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأربعة أضعاف خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إضافة إلى قاعدة عملاء راسخة من الشركات الرائدة، وبنية صناعية عالية الأتمتة، وأسس قوية، نرى في مجموعة ISEM خياراً مثالياً لتعزيز محفظتنا الاستثمارية. ونتوقع من خلال هذا الاستحواذ إلى جانب شركة بنينسولا كابيتال وإدارة شركة ISEM، خلق فرص جديدة لتعزيز المزايا التنافسية، ورفع القيمة المضافة، وتفعيل التآزر على مستوى قطاعي الجمال والملابس لدينا".

كما قال بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال: "نحن فخورون بما حققناه مع مجموعة ISEM، التي أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في أوروبا في مجال التغليف، وشريكاً مفضلاً للعلامات التجارية العالمية في قطاعي الجمال والأزياء. ومنذ بداية الشراكة، نمت إيرادات المجموعة إلى ثلاثة أضعاف، بفضل التوسع الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ المدروسة، مما يعكس قوة وتميّز مجموعةISEM . وبدورنا نؤمن بمستقبل المجموعة، ويسعدنا أن نستثمر فيها مجدداً من خلال صندوقنا الرئيسي الجديد، إلى جانب شراكتنا مع مجموعة ملتيبلاي - الشركة الاستثمارية العالمية ذو السجل الحافل في تنمية الأعمال – بصفتها المساهم المسيطر الجديد في ISEM، والتي نتشارك معها رؤية طموحة وإيمانًا راسخًا باستمرار خلق القيمة لجميع أصحاب الصلحة."

من جانبه، قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM: "يشرفني أن أرحب بمجموعة ملتيبلاي كمساهم رئيسي جديد في مجموعة ISEM، إلى جانب شركة بنينسولا والإدارة. تمثل هذه الخطوة الهامة استمراراً كاملاً لرؤيتنا طويلة المدى واستراتيجيتنا للنمو، والمتمثلة في بناء مجموعة صناعية رائدة عالمياً قادرة على دعم عملائنا بشكل متكامل، من خلال الجمع بين أعلى معايير الجودة والابتكار والخدمة، مع التزام قوي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. سيُعزز استثمار مجموعة ملتيبلاي المنصة الصناعية لمجموعة ISEM ويسرّع توسعنا العالمي، مما يمكّننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل — بقدرة أكبر، ومرونة أعلى، وتميّز تكنولوجي — مع الحفاظ على روح ريادة الأعمال والقيم الإنسانية التي تُميز نجاحنا. وأتوجه بخالص الشكر إلى مجموعة ملتيبلاي وبنينسولا على ثقتهما وشراكتهما. معاً، نبدأ فصلاً جديداً ومثيراً سيجعل من ISEM شريكاً أقوى وأكثر تميزاً لعملائنا حول العالم."

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق انتشارنا العالمي، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد: تحرير العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.multiply.ae

عن بنينسولا كابيتال

بنينسولا كابيتال هي شركة إدارة أصول تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وتعمل على الاستثمار في الشركات الأوروبية من خلال الاستحواذ على حصص مسيطرة أو أقلية، مع تركيز خاص على الأسواق الإيطالية والإسبانية والفرنسية. تحرص الشركة على الاستثمار في شركات تتمتع بأسس قوية، ومواقع قيادية في قطاعاتها، وفرق إدارية ذات كفاءة عالية وخبرة مثبتة. منذ تأسيسها في عام 2015، نفذت بنينسولا كابيتال أكثر من 22 استثماراً استراتيجياً، تراوحت قيمتها بين 30 مليون ومليار يورو. وتُعرف الشركة برؤيتها الاستثمارية طويلة الأجل ومرونتها في هيكلة الصفقات، ما يمكّنها من تصميم حلول استثمارية مخصصة بالتعاون مع رواد الأعمال، والمديرين التنفيذيين، والعائلات المالكة في مختلف أنحاء أوروبا.

عن مجموعة ISEM

مجموعة ISEM هي شركة أوروبية رائدة في مجال التغليف، وتقدم خدماتها لقطاعات مثل التجميل، الموضة، والمكملات الغذائية وغيرها. تأسست المجموعة عام 1949، وهي تضم مجموعة من الشركات الإيطالية والإسبانية العريقة منها ISEM، Grafiche Bramucci، Industrial Pack، Bartoli، Sacchettificio Toscano، .EGISA وتقدم هذه الشركات معاً حلولًا متكاملة تشمل: العلب الصلبة، العبوات الورقية القابلة للطي، ورق الحرير، الأكياس القطنية، وخدمات التغليف المشترك (Co-packing)، موجهة لأبرز العلامات التجارية الفاخرة في العالم.

تُعد ISEM مؤسسة ذات منفعة عامة (Benefit Corporation)، وتحمل شهادة B Corp وتصنيف Gold من Ecovadis، ما يعكس التزامها العميق بممارسات الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والتأثير الإيجابي، إضافة إلى الشفافية وإمكانية التتبع، كما توضحه في تقرير الاستدامة الخاص بها.

بدمجها بين الحِرفية العالية والإنتاج الصناعي على نطاق واسع، توفّر ISEM حلول تغليف فاخرة تُعزز هوية العلامات التجارية وتؤكد مكانتها كشريك موثوق لروّاد قطاع الرفاهية عالميًا.

-انتهى-

#بياناتشركات