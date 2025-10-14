أعلنت شركة IonQ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IONQ)، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية، عن مشاركتها في معرض GITEX Global 2025، أحد أكبر المعارض التكنولوجية وأكثرها تأثيرًا في العالم، والذي سيقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. سيسلط المسؤولون التنفيذيون والشركاء في IonQ الضوء على التطورات في الحوسبة الكمومية والبنية التحتية الآمنة والتطبيقات التجارية التي تعمل على تسريع تبني المؤسسات لتقنيات الكم.

ستتحدث ريما علم الدين، رئيسة قسم الإيرادات في IonQ، في جلسة نقاش بعنوان "كسر الشفرة الكمية: كيفية بناء عمل مربح في الاقتصاد الكمي،" في 14 أكتوبر، في القاعة 10، مسرح الذكاء الاصطناعي. ستجمع هذه الجلسة قادة الكم العالميين لمناقشة المسار من العلم الرائد إلى النجاح التجاري القابل للتطبيق، بما في ذلك كيفية فتح الاستثمار، وتوسيع نطاق الحلول الكمية، وتقديم قيمة قصيرة الأجل عبر القطاعات.

سيتحدث أيضًا Grégoire Ribordy، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ID Quantique، وهي شركة تابعة لشركة IonQ، في 16 أكتوبر خلال الندوة "إنشاء البنية التحتية الآمنة الكمية ونماذج PaaS". سيقدم Ribordy خلال هذه الجلسة الإطار الاستراتيجي لدور تشفير ما بعد الكمومية وتكامل المنصات في تأمين البنى التحتية التقنية العالمية.

يقام معرض GITEX سنويًا في دبي، ويجمع أكثر من 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يسلط حدث هذا العام الضوء على التحديثات المهمة عبر التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي المادي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.

ويأتي حضور IonQ في معرض GITEX [القاعة 1، H1-50] بعد عام من الزخم العالمي السريع، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا مع منظمات مثل QuantumBasel، وEinride، وEmergence Quantum، وKISTI، إلى جانب عمليات الاستحواذ الأخيرة على ID Quantique وOxford Ionics.

حول IonQ

IonQ, Inc. [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IONQ] هي شركة كمومية رائدة تقدم حلولاً لحل المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم. تُعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية من الجيل الحالي من IonQ وهي IonQ Forte وIonQ Forte Enterprise، الأحدث في سلسلة من الأنظمة المتطورة التي ساعدت العملاء والشركاء مثل Amazon Web Services وAstraZeneca وNVIDIA على تحقيق نتائج أداء تتجاوز 20 ضعفًا.

وتعمل الشركة على تسريع خارطة طريق التكنولوجيا الخاصة بها وتعتزم توفير أقوى أجهزة الكمبيوتر الكمومية في العالم مع 2 مليون كيوبت بحلول عام 2030 لتسريع الابتكار في اكتشاف الأدوية وعلوم المواد والنمذجة المالية والخدمات اللوجستية والأمن السيبراني والدفاع. كما أن تقدم IonQ في الشبكات الكمومية والاستشعار يضع الشركة كشركة رائدة في بناء الإنترنت الكمومي.

تم الاعتراف بتكنولوجيا الشركة المبتكرة ونموها السريع في قائمة Fortune Future 50، ومؤشر Excellence Index 1000 لعام 2025 الصادر عن مجلة Newsweek، وقائمة Forbes للشركات المتوسطة الأكثر نجاحًا لعام 2025، وقائمة Built In لعام 2025 لأفضل 100 مكان متوسط الحجم للعمل في واشنطن العاصمة وسياتل، على التوالي. تتوفر IonQ من خلال جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين، وهي تجعل الحوسبة الكمومية أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر تأثيرًا من أي وقت مضى. تعرف على المزيد على IonQ.com.

-انتهى-

#بياناتشركات