دبي ، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت سويس لوج، الشركة الرائدة لحلول أتمتة المستودعات والبرمجيات الأفضل في فئتها، عن توسيع محفظتها من المنتجات من خلال إدخال سلسلة IntraMove من الروبوتات المتنقلة الذاتية (AMR) التي تقدم حلول نقل أفقية متعددة الاستخدامات للمنصات بحمولات تصل إلى 3,000 كجم (6,613 رطلاً).

وقد تم تصميم الروبوتات المتنقلة الذاتية (AMR) الجديدة، التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز وتحسين الأداء، وتوفير المرونة في البيئات المتقلبة مع قابلية الكتيف وفقاً لمتطلبات النقل المتغيرة.

ووفقاً للسيد توماس بالزاريك، مدير حلول الروبوتات المتنقلة الذاتية (AMR) في سويس لوج الذي صرّح بقوله:" يبحث عملاؤنا بشكل متزايد عن حلول نقل أفقي قادرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة والتكيف مع الظروف الديناميكية الدائمة التغير". وتابع قائلاً: " تُقدم الروبوتات الجديدة حلاً مثالياً لنقل المنصات من نقطة إلى نقطة في قطاعات مثل: الأغذية والمشروبات والأزياء والبضائع العامة، فضلاً عن التطبيقات الصناعية المتداخلة.

وتتمثل المزايا التي تقدمها في سرعة النشر والتشغيل المرن وسهولة تغيير المسارات ونقاط التسليم علاوة على قدرة التكيف لدعم نمو الأعمال".

ترتبط سلسلة IntraMove ببرمجيات إدارة الأسطول القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة الاتصال القياسية (VDA 5050).

حيث تتيح هذه البرمجيات إمكانية التخطيط والتعامل مع العديد من التصورات والسيناريوهات الصناعية، بما يضمن تخطيط المسار الأمثل وتوزيع أوامر النقل للروبوتات بشكل ذاتي ومستقل تماماً على كافة المسارات. ويمكن أن يتم ربطها مباشرة بأنظمة التحكم في المستودعات (WCS) أو إدارة المستودعات (WMS) مثل برنامج SynQمن سويس لوج الذي يقوم بإدارة أوامر النقل.

كما يمكن ربط الأجهزة والمعدات الخارجية، مثل الأبواب والمصاعد مع برنامج إدارة الأسطول عبر بروتوكولات قياسية مختلفة (على سبيل المثال: MQTT, ModBus, OPC UA ... وغيرها)

يستخدم الروبوت تقنية الملاحة لتحديد المواقع ورسم الخرائط بشكل متزامن (SLAM)، والتي تعتمد على اثنين من الماسحات الضوئية بالليزر مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لحساب المسار الأكثر كفاءة إلى الوجهة مع تجنب العوائق المادية وحركة المرور بدون الحاجة إلى الكابلات أو شرائط تحديد المسار أو أشرطة توجيه الحركة.

كما تمتاز الروبوتات بجهاز رفع مدمج بالكامل يرتفع بخطوات سلسة لنقل البضائع بدون صدمات أو أضرار. وهو حل قابل للتطوير بشكل كبير، حيث يمكن زيادة عدد الروبوتات المتنقلة اعتماداً على نمو الأعمال بدون الحاجة لتعديل المستودع أثناء التشغيل. بينما تضمن مجموعة واسعة من الوحدات العلوية المتنوعة، مثل المنصات والناقلات، التعامل الفعال مع المنتج وتحقيق المرونة أثناء النقل.

تتوفر روبوتاتIntraMove من سويس لوج بإصدارات حمولات مختلفة لتلبية مجموعة واسعة من الاستخدامات والتطبيقات. فقد تم تصميم طراز روبوت IntraMove AMR 600 المدمج للتعامل مع حمولة 600 كجم (1,322 رطلاً)، أما الروبوت IntraMove AMR 1500 فهو مناسب لحمولة 1500 كجم (3,306 رطلاً)، بينما تم تصميم روبوت IntraMove AMR 3000 للخدمة الشاقة فهو مخصص لحمولات 3000 كجم (6,613 رطلا).

تستفيد روبوتات IntraMove AMR من المزايا التكنولوجية بفضل قدرتها على الاندماج ضمن حلول شاملة، إما كنظام فرعي للنقل الأفقي للمنصات أو الصناديق من البداية إلى النهاية، أو كحل مستقل لتحضير وإعداد الطلبات. وبجميع الأحوال، فإنها تضمن المرونة وفقاً لمتطلبات النقل، فضلاً عن ضمان أقصى درجات الأمان والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لكافة أنواع التطبيقات.

لقد حققت سويس لوج نجاحاً باهراً في دمج المركبات الموجهة الذاتية (AGV) من خلال خبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً. وقد انضمت الروبوتات الذاتية الجديدة إلى حل اختيار الطلبات CarryPick من سويس لوج والذي يوفر قابلية توسع كبيرة مع تكاليف تشغيلية منخفضة، ويمتاز بمركبات موجهة ذاتية أكثر سرعة ومرونة بما فيه رفع مستويات الأداء وتقليل العائد على الاستثمار للعملاء.

للمزيد من المعلومات حول تقنيات سويس لوج في مجال الأتمتة والبرمجيات، يرجى زيارة الموقع www.swisslog.com .

لمحة عن سويس لوج - تعمل سويس لوج على تصميم وتصنيع وتحسين الحلول اللوجستية الآلية عبر سلسلة التوريد المدعومة بمنصة برمجيات SynQ الخاصة بنا. ومن خلال فريق عالمي من الموظفين المتحمسين ومجموعة من التقنيات الأفضل في فئتها، فإن سويس لوج تشارك خبرتها مع العملاء بدءاً من مرحلة تصميم الحلول وصولاً إلى دورة الحياة الكاملة.

www.swisslog.com