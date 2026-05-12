القاهرة: أعلنت شركة أكسا مصر، الرائدة في قطاع التأمين، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني لتحدي InsurTech 2026 الذي تنظمه حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرةAUC Venture Lab) ) تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومختبرها التنظيمي، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم الابتكار وتسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع التأمين التكنولوجي، وترسيخ مكانتها كمحفز رئيسي للتحول الرقمي في سوق التأمين المصري.

ويعكس التعاون بين أكسا مصر والهيئة العامة للرقابة المالية وAUC Venture Lab التزامًا مشتركًا بربط الاستقرار التنظيمي بالابتكار التكنولوجي، حيث ركز التحدي على أربعة محاور رئيسية تشمل الابتكار في المنتجات مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين المدمج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة، وتطوير قنوات التوزيع الرقمية.

وفي هذا الإطار، أتاحت أكسا مصر لرواد الأعمال عرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام قيادات الشركة، بما يسرّع تقييم الحلول ويفتح آفاقًا للتعاون المشترك. كما سينضم الفائزون الثلاثة إلى برنامج إرشادي حصري من أكسا مصر يتيح لهم العمل مباشرةً مع خبراء القطاع لتطوير نماذجهم داخل بيئة أعمال حقيقية، بما يدعم انتقال أفكارهم من مرحلة المفهوم إلى التطبيق الفعلي.

وقالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر: "في أكسا مصر ننظر إلى هذا التحدي باعتباره منصة حقيقية لصناعة مستقبل قطاع التأمين وليس مجرد مسابقة. نؤمن بأن التحول الرقمي هو الأساس الذي نبني عليه كل شيء، لكن العامل الحاسم يظل هو العقلية الريادية القادرة على تحويل الأفكار إلى حلول مؤثرة. لذلك حرصنا على منح أفضل الفرق فرصة عرض أفكارهم مباشرة أمام الإدارة التنفيذية لأكسا مصر، إيمانًا بقوة الدعم من أعلى مستويات القيادة لضمان وصول الأفكار المبتكرة إلى أعلى مستوى استراتيجي. كما أن دورنا لا ينتهي مع ختام الحدث؛ بل نفتح أبوابنا لهذه الشركات الناشئة لبناء ثقافة ابتكار طويلة الأمد تضمن بقاء أكسا في طليعة ثورة الـInsurTech في المنطقة."

وأضافت: "نلتزم في أكسا مصر بتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية من خلال تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات الفنية والدعم اللازم، إلى جانب تسهيل وصولهم إلى بيئة تنظيمية داعمة، بما يعزز فرص نجاحهم ويسهم في تطوير منظومة التأمين ككل."

وقال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤسس و مديرAUC Venture Lab" إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Venture Lab)، والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وكبرى شركات التأمين، لا تقتصر أهدافها على مجرد دعم الابتكار فحسب؛ بل تمتد لتشمل صياغة مسار مباشر لحلولٍ تقنية متطورة تسد الفجوة بين عالم التكنولوجيا وقطاع التأمين. ومن خلال تضافر هذه الجهود، نضمن تحويل الجيل القادم من الأفكار القائمة على التكنولوجيا إلى واقع ملموس في السوق."

ومن جانبه، قال وليد سامي، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر: "من خلال هذا التحدي، نعمل على تسريع انتقال الشركات الناشئة إلى المختبر التنظيمي لهيئة الرقابة المالية FRA Regulatory Sandbox))، بما يقلّص المسافة بين الفكرة والانطلاق الرسمي في السوق، ويساعد المواهب المحلية على تحويل ابتكاراتها إلى حلول قابلة للتطبيق تخدم احتياجات السوق المصري. كما أن الحلول التي تخرج من هذا التحدي تستهدف معالجة التحديات الفعلية للمستهلك المصري، من خلال تعزيز الشمول المالي عبر التأمين متناهي الصغر، ورفع مستويات الثقة عبر حلول كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولا ينتهي دورنا مع ختام الحدث؛ إذ نفتح أبوابنا لهذه الشركات لبناء ثقافة ابتكار مستدامة تضمن بقاء أكسا في طليعة ثورة الـInsurTech في المنطقة."

ويمثل تحدي InsurTech 2026 منصة محورية لاكتشاف وتبني الأفكار المبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم في ظهور جيل جديد من الشركات المتخصصة في التأمين التكنولوجي القادرة على تقديم حلول تعالج احتياجات السوق المصري وتعزز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن أكسا بدأت عملياتها في السوق المصري عام 2015 بعقلية ريادية، وتمكنت خلال عشر سنوات من بناء منصة متكاملة ترتكز على الابتكار وتعزيز المرونة وخلق قيمة طويلة الأجل، في امتداد لدورها كشريك فاعل في دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وترسيخ ثقافة الابتكار المستمر في قطاع التأمين المصري.