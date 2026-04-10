أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركة Innovaccer Inc.، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المخصص لقطاع الرعاية الصحية، وشركة Infinia Technologies، المتخصصة في مجال التحول الرقمي من الجيل التالي والتابعة لشركة Sirius International Holding تحت مظلة International Holding Company (IHC) Group في أبو ظبي، عن إطلاق تحالف إستراتيجي يهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

يؤكد هذا التحالف على الالتزام المشترك بتطوير منظومة رعاية صحية تعتمد على التقنيات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، ودعم مسيرة تحول الدولة نحو نماذج رعاية قائمة على القيمة وموجهة نحو تقديم نتائج ملموسة. كما يجمع هذا التعاون بين منصة ذكاء الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Innovaccer، وبين خبرة Infinia الثرية في ابتكار منصات رقمية سيادية وآمنة وقابلة للتوسع، وذلك لقيادة الحقبة القادمة من تحديث الرعاية الصحية في المنطقة.

بالتكاتف معًا، تهدف الشركتان إلى إعادة رسم ملامح آلية توحيد بيانات الرعاية الصحية وتفعيلها وتحويلها إلى حلول ذكية فاعلة، بما يتيح تحقيق التوافق التشغيلي السلس بين الأنظمة، وتعزيز اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى نتائج المرضى عبر مزوّدي الخدمات وجهات الدفع والجهات الحكومية المعنية. إضافة إلى ذلك، يتماشى هذا التحالف الإستراتيجي مع الرؤية الوطنية للإمارات العربية المتحدة في قطاع الرعاية الصحية، ويعزز من مكانة أبو ظبي كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، وعلوم الحياة المتقدمة.

صرح Abhinav Shashank، أحد مؤسسي Innovaccer والمدير التنفيذي فيها، قائلاً: "لطالما رأت شركة Innovaccer أنَّ التكنولوجيا تمتلك القدرة على إعادة تشكيل أنظمة الرعاية الصحية وتحسين حياة الناس على نطاق واسع". "تمثل الإمارات العربية المتحدة إحدى أكثر منظومات الرعاية الصحية تقدمًا في العالم، كما تقطع أبو ظبي خطوات سريعة على طريق التحول إلى مركز دولي للابتكار في مجال الرعاية الصحية والتميز الرقمي. في إطار هذا التحالف مع Infinia، يشرفنا أن نسهم في دعم جهود بناء الدولة عبر إرساء نظام رعاية صحية موحّد قائم على الذكاء الرقمي، يسهم في دعم تحسين النتائج، ورفع الكفاءة، وتقديم رعاية صحية مستدامة للأجيال القادمة."

كجزء من منظومة IHC، تتمتع Infinia بخبرة إقليمية ثرية في تطوير بنية تحتية رقمية موثوقة لدعم مبادرات التحول الوطني واسعة النطاق وبرامج تحديث المؤسسات المعقدة.

صرح Arif Mohammad Khan، المدير التنفيذي لشركة Infinia Technologies، قائلاً: "يدخل مجال الرعاية الصحية حقبة مفصلية ستشكّل فيها البيانات والذكاء الرقمي والثقة الرقمية تجربة المرضى واستدامة أنظمة الرعاية الصحية". "يمثل تعاوننا مع Innovaccer تكاملاً قويًا بين قدرات المنصات الرقمية الآمنة وابتكارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. وبالتكاتف معًا، نهدف إلى فتح آفاق جديدة في مجال الرعاية التي تتمحور حول المريض، وتزويد مؤسسات الرعاية الصحية بأدوات رقمية ذكية، ودعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في الجيل القادم من الرعاية الصحية."

تعكس هذه الشراكة النية المشتركة لكلا المؤسستين للتعاون في مبادرات منظمة تهدف إلى تعزيز التوافق التشغيلي في مجال الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة اعتماد الصحة الرقمية، وبناء بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع تدعم التحول طويل الأمد في قطاع الرعاية الصحية في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Innovaccer

تُعدّ Innovaccer البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المخصصة لدعم عمليات الرعاية الصحية الذاتية، حيث تقدم نتائج سريرية ومالية أفضل عبر أنظمة الرعاية الصحية، وجهات الدفع، والحكومات، وقطاع علوم الحياة. إضافة إلى ذلك، تعمل شركة Innovaccer، المدعومة بمنصة ذكاء الرعاية الصحية، على توحيد البيانات المؤسسية وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك لأتمتة الأعمال الإدارية، وتعزيز الأداء التشغيلي، وتحقيق زيادة ملموسة في هوامش الربح. هذا، وتثق مؤسسات مرموقة، مثل Tawuniya Insurance وOrlando Health وAdventist HealthCare وBanner Health بشركة Innovaccer لدمج الذكاء الرقمي داخل بنيتها التحتية الحالية ورفع جودة الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.innovaccer.com.

نبذة عن Infinia Technologies

تُعدّ Infinia Technologies، التابعة لشركة Sirius International Holding، شركة متخصصة في مجال التحول الرقمي من الجيل التالي، ينصب تركيزها على تطوير منصات رقمية سيادية وآمنة وقابلة للتوسع، تسهم في تعزيز جهود التحديث على المستوى المؤسسي والوطني. علاوة على ذلك، نفّذت شركة Infinia أكثر من 400 مشروع ناجح في أكثر من 30 دولة، وبمعدل رضا عملاء يبلغ 98%، وتُعدّ واحدة من الشركات التكنولوجية الرائدة في المنطقة، إذ تدعم مبادرات التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://infiniatechnologies.com/.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

