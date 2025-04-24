مومباي، الهند- أعلنت شركة InCred Alternative Investments Private Limited (InCred Alternatives)، التابعة لشركة InCred Capital Financial Services Limited (InCred Capital)، عن حصولها على تعهدات تمويلية تزيد عن 70 مليون دولار أمريكي لصالح أول صندوق ائتماني للفرص الاستثمارية الخاصة، يحمل اسم InCred Special Opportunities Fund-I (ISOF-I). وقد تم جمع هذه التعهدات المالية من مجموعة من المستثمرين المحدودين (LPs) المحليين والدوليين، ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يشهده سوق الائتمان الخاص في الهند تجاه الصناديق والمديرين الذين يتمتعون بسجل أداء فائق، ومن المتوقع أن يواصل صندوق ISOF-I جذب اهتمام المستثمرين واستقطاب تعهدات تمويلية إضافية لصالحه خلال العام.

يعد InCred Special Opportunities Fund (ISOF-I)، وهو صندوق استثماري بديل من الفئة الثانية (AIF)، صندوقًا بحجم أساسي يبلغ 175 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك خيار "التخصيص الإضافي" بقيمة 60 مليون دولار أمريكي)، وقد صُمم لتوفير عائد فائق معدّل حسب المخاطر لمستثمريه، وذلك بالاعتماد على إستراتيجية غير مرتبطة باتجاهات السوق، بالإضافة إلى توزيعات منتظمة تدر قيمة استثمارية مضافة كبيرة (Alpha).

ينصب تركيز الصندوق، المعتمد على إستراتيجية استثمارية مرنة والذي من المنتظر أن يحقق عوائد تفوق بكثير ما تحققه تفويضات الائتمان التقليدية، على قطاعات الاقتصاد التقليدي التي تتمتع بضمانات قوية، ما يضمن التمتع بمحفظة استثمارية محمية بالكامل ومتنوعة للغاية. هذا، ويقوم على إدارته فريق من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الاستثمارات الائتمانية والاستثمار في الفرص الخاصة.

صرح Saurabh Jhalaria، مدير قسم الاستثمارات - الائتمان الخاص في InCred Alternatives، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء الإعلان عن الحصول على تعهدات تمويلية تزيد عن 70 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق InCred Special Opportunities Fund (ISOF-I)، في خطوة أسهمت في تعزيز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة في مجال الائتمان الخاص، وعن طريق التعويل على نقاط القوة التي تتمتع بها InCred Group وفريق الاكتتاب المتمرس، فنحن نهدف إلى تحقيق عوائد تتراوح بين 21% و23%. وأود أن أشير إلى أن ISOF-I يتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهله للاستفادة من الفرص المتطورة المتوفرة في السوق، مثل الفرص الثانوية المتأثرة بالتغيرات السوقية، وحالات عدم التوازن في تدفقات السيولة عبر الدورة الاقتصادية، وحلول الديون المرنة، كل هذا في ظل تقديم قيمة مستدامة لمستثمرينا."

غزت شركة InCred Alternatives مجال الفرص الاستثمارية الخاصة بعد نجاح إستراتيجيتها الائتمانية الفاعلة، إذ تدير صندوقين بتعهدات تمويلية تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي، ناهيك عن سجل حافل على صعيد توزيع الدخل.

نبذة عن InCred Alternative Investments Private Limited:

ينصب تركيز InCred Alternative Investments، التابعة لشركة InCred Capital، على تقديم مجموعة من الإستراتيجيات الاستثمارية البديلة التي تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية واقتناص الفرص الاستثمارية الفريدة. هذا، وتقدم الشركة حاليًا صناديق استثمارية في مجالات الائتمان الخاص، والملكية الخاصة، والاستثمار الكمي.

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