الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة impact46 اليوم، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، عن تحديث شعارها وهويتها البصرية الجديدة. وتعكس الهوية الجديدة التزام الشركة بتعزيز مكانتها في السوق وتمثل بداية لخطة تسويق استراتيجية جديدة تهدف إلى إطلاق المزيد من المبادرات والفعاليات لتشجيع تطوير ريادة الأعمال في المملكة.

وبهذا الصدد قال عبدالعزيز العمران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iImpact46: "يسعدنا أن نكشف عن شعارنا وهويتنا الجديدة، والذي يعكس تطلعنا نحو التقدم لمواكبة وتيرة التطور المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة. كما تمثل هويتنا الجديدة رؤيتنا الطموحة للنمو والتوسع نحو آفاق جديدة"

وبدورها، أكدت بسمة السنيدي، الشريك الإداري ومدير إدارة الأصول في Impact46، قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، نتطلع في Impact46 إلى مواصلة تحقيق النجاحات وإضافاتها لسجل إنجازاتنا السابقة، وذلك من خلال استغلال الفرص الجديدة التي تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية." وأضافت بسمة السنيدي: “نلتزم بدورنا كواحدة من الشركات الرائدة في المجال الاستثماري وذلك من خلال تشجيع المواهب وإبراز الابتكار ودعم الأفكار الرائدة التي تُسهِم في إحداث التغيير الإيجابي على مستوى جميع القطاعات."

يتضمن الشعار الجديد عنصر المثلث الممثل في حرف "i" من اسم الشركة، مشيرًا إلى الأعلى وإلى اليمين، حيث يعكس النمو والتقدم والتطور المستدام التي تطمح الشركة لتحقيقة. كما تتميز الهوية الجديدة باللون الأخضر الداكن المرتبط بالمملكة العربية السعودية، معبرًا عن دلالات تتعلق بمقرّ الشركة واستراتيجيتها المتجهة نحو تركيز استثماراتها على الشركات العاملة في المملكة.

للتعرف أكثر على Impact46 واستثماراتها، ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني للشركة Impact46.sa. كما يمكنكم متابعة آخر أخبار الشركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، تويتر: @impact_46 ولينكدإن: Impact46.

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نبذة عن شركة Impact46:

تأسست شركة Impact46 في عام 2019 وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة استثمار جريء رائدة في المملكة، وتميزت Impact46 بأنها واحدة من أوائل شركات إدارة الأصول التي حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية.

تركز شركة Impact46 بشكل أساسي على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، وتشكل الشركات السعودية النسبة الأكبر في محفظة Impact46، مما يعكس التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية.

اسم Impact46 مستلهم من مدينة الرياض، المدينة التي تتخذ منها الشركة مقرًا لها، نظرًا لأنها تقع على خط طول 46 شرقًا، ومن موقعها في قلب مدينة الرياض، تهدف الشركة إلى الاستثمار والتوسع في الشركات التقنية المبتكرة من مختلف أقطار المملكة لتحقيق الأثر الاقتصادي المستدام.