تحت شعار "شراكة استراتيجية نحو المستقبل"، وقّعت شركة شعاع الشرق للسيارات، عضو مجموعة عبد اللطيف العيسى والوكيل الرسمي لمركبات JAC التجارية في المملكة العربية السعودية، اتفاقية تعاون مع شركة iMile للتوصيل، لتوريد أسطول مكوّن من 100 مركبة من طراز جاك صن راي، وذلك لدعم توسّع عمليات الشركة اللوجستية في المملكة.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي أُقيم في مدينة الرياض بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث أكد المدير العام لشركة شعاع الشرق الأستاذ فيصل العسيري عن اعتزازه بالتعاون مع iMile والتي تُعد من أبرز شركات التوصيل والخدمات اللوجستية في المنطقة بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات. كما شدد على التزامهم في شركة شعاع الشرق بتقديم الدعم الكامل عبر خدمات ما بعد البيع المتنقلة ومراكز الخدمة المنتشرة في المدن الرئيسية وشبكة الموزعين المعتمدين في مختلف مناطق المملكة.

وقد اختارت iMile مركبة جاك صن راي لما تتميز به من اعتمادية عالية وقدرة على التكيف مع أجواء المملكة وتحمل مختلف ظروف الطرق، إلى جانب سمعتها الموثوقة واعتمادها من قبل العديد من الشركات الكبرى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم عمليات النقل وتلبية المتطلبات التشغيلية بكفاءة.

ومن جانبها، تحرص شعاع الشرق على تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم قيمة مضافة متميزة، حيث تتمتع مركبات JAC بضمان مصنع يصل إلى 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولًا)، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 6 سنوات.

وتُعد iMile من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التوصيل السريع ولوجستيات التجارة الإلكترونية، حيث تعتمد على الحلول التقنية المتقدمة لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية عبر خدمات لوجستية سريعة وموثوقة. وتعمل الشركة في 15 دولة مع حضور قوي في الشرق الأوسط وقوة عاملة تتجاوز 20 ألف موظف، وتسعى إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا من خلال التركيز على الثقة والابتكار والاستدامة.

