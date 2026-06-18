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تواصل مصر إيطاليا ترجمة رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تنبض بالحياة من خلال الافتتاح الرسمي لـ Il Bosco Hubz، الوجهة الجديدة داخل مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا الإطلاق ليشكل خطوة جديدة في تطور المشروع، ويعكس مدى التقدم الذي يشهده مجتمع البوسكو باعتباره أحد أوائل المجتمعات السكنية المتكاملة والنابضة بالحياة في العاصمة، حيث تكتمل ملامح الحياة اليومية ليس فقط من خلال الوحدات السكنية المميزة، بل عبر توفير وجهات تجمع السكان وتثري تجربتهم المعيشية.
ويتزامن افتتاح Il Bosco Hubz مع أجواء بطولة كأس العالم، حيث يستعد لاستقبال عشاق كرة القدم من خلال بث مباريات البطولة على شاشة عرض كبيرة وسط أجواء حماسية وتجربة مشاهدة استثنائية تجمع بين الترفيه والتفاعل المجتمعي. ومع بدء المنافسات، تتحول الوجهة إلى نقطة تجمع رئيسية للسكان والعائلات والأصدقاء لمشاركة لحظات التشجيع والحماس، في تجربة تعكس روح المجتمع التي يتميز بها مشروع البوسكو. حيث يضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية من بينها Bascota وBRGR X Saints و7Mart وSeven Fortunes وBoulevard، بما يوفر مزيجاً متكاملاً من خيارات الطعام والتسوق والخدمات اليومية. كما يساهم وجود عدد من العلامات التي تتواجد للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز مكانة Il Bosco Hubz.
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