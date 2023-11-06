المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات العالمية الرائدة والتي تدير أكثر من 6,000 فندق تحت مظلة 19 علامة تجارية فريدة حول العالم، عن إطلاق علامتها الفندقية الفاخرة ڤوكو في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالإعلان عن الافتتاح الرسمي لفندق ڤوكو مكة. يعد الفندق جزءًا من مشروع أبراج معاد الفندقية في مكة المكرمة، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات يضم المطاعم والصالات وقاعات المناسبات.

في هذا السياق قال هيثم مطر، المدير التنفيذي لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا تواجدنا في المملكة وتلبية احتياجات الضيوف القادمين إلى مكة المكرمة خلال مواسم الحج أو العمرة، لتكون ڤوكو معهم في كل خطوة من هذه الرحلة الهامة."

وأضاف: "ما تزال السياحة الدينية أساسًا للنمو السياحي في المملكة، مع تطلعات بالوصول إلى 30 مليون حاج ومعتمر إلى المملكة بحلول العام 2030. فرؤية المملكة للعام 2030 تمثل مخططًا طموحًا يبرز أهدافها وتوقعاتها على المدى الطويل، ونسعى إلى أن نسهم في تلبية متطلبات تلك الأعداد من الحجاج والمعتمرين في فندق ڤوكو مكة."

يضم الفندق 4321 غرفة صممت لتتسع لعدد يتراوح من ضيفين إلى أربعة ضيوف، ما يجعلها مثالية للعائلات والمجموعات. تحتوي جميع الغرف على وسائل الراحة العصرية المعهودة في فنادق ڤوكو، كما يمكن للضيوف الاستفادة من مناطق الاستقبال المتعددة لسهولة تسجيل الوصول واستلام الغرف، فضلًا عن مناطق الصلاة المنفصلة للرجال والنساء، وإمكانية الوصول إلى الحرم المكي سيرًا على الأقدام. كما يضم الفندق مطاعم بمساحات مجموعها 20 ألف قدم مربع.

ويمتاز الفندق بقربه من وادي منى وجبل عرفات، إذ يبعد مسافة 1.5 كيلومتر فقط من المسجد الحرام، ليحظى الضيوف بموقع متميز ومرافق فاخرة. كما يقدم فريق الطهاة المتمرس الأطباق العالمية على مدار الساعة في الفندق القائم ضمن تسعة أبراج ملفتة تحتوي على جميع احتياجات الضيوف – فهي تضم مركز تسوق مصغرًا ومحلًا للحلاقة وكافة المستلزمات والمرافق العصرية التي تجعل من إقامة الضيوف مميزة ومريحة.

ومن جانبه قال ماجد بخاري، المدير العام لفندق ڤوكو مكة – أحد فنادق IHG: "يسعدنا إطلاق فندق ڤوكو في العاصمة المقدسة، والذي صمم ليناسب المسافرين للغايات الدينية وليوفر لهم وجهة مريحة مفعمة بالسكينة. فاهتمامنا بالتفاصيل يعزز تجربة الضيوف في كافة جوانب رحلتهم، ونحن نرغب بأن يعيشوا رحلة روحانية تتجاوز توقعاتهم. وقد سرّ فريقنا للغاية بتلبية هذه الحاجة إلى تجربة متميزة وفريدة لضيوفنا في مكة المكرمة."

يستقبل الفندق ضيوفه بالترحاب الدافئ بطابع محلي أصيل، وهي التمور السعودية التي تقدم لهم أثناء تسجيل الوصول السريع. كما تتوفر تجربة MeTime المعهودة في فنادق ڤوكو لتمنح الضيوف لمسات خاصة مثل إعادة تزويد مستلزمات الحمام من Apotheke – الشركة المختصة بالمنتجات العضوية للعناية بالبشرة.

وتتاح للضيوف المقيمين كذلك إمكانية الاستفادة من مزايا برنامج الولاء IHG One Rewards الذي يركز على الضيوف ويمنحهم العديد من المزايا الحصرية وطرق كسب النقاط من خلال التطبيق الجديد بالتقنيات المتطورة.

ومن الجدير بالذكر أن فندق ڤوكو مكة سيكون ثالث فنادق علامة ڤوكو في المملكة العربية السعودية بعد كل من فندق ڤوكو الرياض وفندق ڤوكو الخبر اللذان افتتحا عام 2019. وبافتتاح هذا الفندق يصبح عدد الغرف التي تديرها IHG للفنادق والمنتجعات في المملكة أكثر من 20 ألف غرفة فندقية.

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