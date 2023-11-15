تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق العلامات التجارية هوليداي إن واجنحة ستي بريدج التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في المدينة

المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى شركات الفنادق الرائدة في العالم، عن توقيع اتفاقية لإطلاق فندق وأجنحة هوليداي إن الطائف وفندق ستايبريدج سويتس الطائف، بالتعاون مع شركة الجميعة للاستثمار السياحي والفندقي، ومن المقرر افتتاح هذين الفندقين في الربع الاخير من عام 2025م في منطقة الشفا بالطائف، التي تُشكل وجهة للاسترخاء والعطلات، حيث تقع على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر وتشتهر بمواقعها التاريخية ومناظرها الطبيعية الخلابة والبانورامية، وطقسها اللطيف وحدائق الورود العطرة. كما ستساهم المنتجعات الجديدة في لعب دورٍ حيوي في دعم قطاع الضيافة المتنامي في مدينة الطائف، إلى جانب تعزيز التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تتميز مدينة الطائف، التي تندرج ضمن الوجهات العشر الاستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030، بدورها الرئيسي في المساهمة في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة والضيافة من خلال الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية وتعزيز موقعها كوجهة سياحية بارزة، وفي ظل الطلب المتواصل على امتداد العام على مجالات الترفيه، ستساهم هذه الاتفاقية المزدوجة في توفير 280 غرفة فندقية إضافية، والتي من شأنها أن تلبي الطلب المتزايد على العروض ذات المستوى العالمي في المدينة.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا تعزيز علاقاتنا مع شريكنا الحالي شركة الجميعة للاستثمار السياحي والفندقي، لإطلاق علامتين تجاريتين من محفظتنا الأساسية في مدينة الطائف الجميلة. يعود تاريخ إطلاق أول علامة تجارية عالمية في هذه المدينة، مع افتتاح فندق إنتركونتيننتال الطائف قبل عقودٍ مضت، ونحن فخورون بمواصلة خططنا لتعزيز تواجدنا وبصمتنا وجلب علامات تجارية جديدة إلى المدينة، التي تشهد نمواً واسعاً كوجهة سياحية بارزة في البلاد".

وأضاف" تُشكل المملكة العربية السعودية، سوقاً ذات أولوية، بالنسبة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG ويعكس النمو المتواصل لمحفظتنا العالمية داخل المملكة التزامنا الثابت برؤية القيادة الرشيدة في البلاد ويؤكد على تفانينا في توفير الدعم لمسيرة التحول الطموحة للمملكة. وستتيح فنادقنا الجديدة، فندق وأجنحة هوليداي إن الطائف، وفندق ستايبريدج سويتس الطائف، الفرصة لتقديم مزيج فريد من العروض في المدينة، وسيساهم كل فندق منهم في لعب دور حيوي في تطوير قطاع السياحة والضيافة".

من جهته قال الأستاذ عبدالعزيز الجميعة الرئيس التنفيذي لشركة الجميعة للاستثمار السياحي والفندقي: "يسعدنا، أن نعمل على تعزيز مجالات شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بشكل أوسع نطاقاً، من خلال إطلاق فندق وأجنحة هوليداي إن وفندق ستايبريدج سويتس في الطائف. ونثمن عالياً الاستمرار في زيادة محفظتنا الاستثمارية وتمتين هذه الشراكة حيث سبق لشركتنا أن تعاقدت مع IHG على إدارة وتشغيل مشروعين فندقيين (فندق كراون بلازا السلام – جدة، وفندق كراون بلازا الواحة – الرياض)، كما وأننا نفخر بأن نساهم في دعم قطاع السياحة والضيافة المتنامي في المملكة العربية السعودية معاً. وتتماشى هذه الإتفاقية مع رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب الضيافة الراقية في مدينة الطائف. ومن خلال الموقع الاستراتيجي لهذه الفنادق، إلى جانب المرافق المتميزة وبرنامج الولاء ذو المستوى العالمي الخاص بمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، وهيكلية واستراتيجية عملها، اننا على ثقة بأن هذه الفنادق ستحقق نجاحاً واسعاً النطاق".

والجدير بالذكر أن شركة الجميعة للاستثمار السياحي والفندقي هي إحدى شركات عبدالله علي الجميعة الاستثمارية متعددة الأنشطة والتي واكبت ما يشهده قطاع الضيافة الفندقية من نمو متسارع، حيث يستثمر في هذا القطاع عدة مشاريع متنوعة الاستخدام في مختلف مناطق المملكة (فنادق – منتجعات – مشاريع سياحية وترفيهية نوعية متعددة الاستخدامات) والتي من شأنها أن تساهم في النقلة النوعية المضطردة لتطور قطاع السياحة والضيافة.

فندق ستايبريدج سويتس الطائف

سيتواجد فندق ستايبريدج سويتس الطائف، وسط جبال الشفا الخلابة، وسيضم فلل مستقلة، واستوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، تتميز جميعها بإطلالات رائعة على سلسلة الجبال. وسيحتوي المنتجع على مطعم متخصص لتناول الطعام طوال اليوم ومركز للياقة البدنية وحوض سباحة وجلسات خارجية.

فندق وأجنحة هوليداي إن الطائف

يقع فندق وأجنحة هوليداي إن في جبال الشفا الهادئة، وسيشكل خياراً مثالياً للمسافرين الذين يتطلعون إلى ملاذٍ للاسترخاء وتجديد النشاط في الطائف. وسيستفيد الضيوف من مجموعة متنوعة من وسائل ومرافق الراحة، التي تشمل مطعم مفتوح طوال اليوم ومطعم متخصص وصالة البهو الرئيسي، إلى جانب المناظر الخلابة وأماكن الإقامة المريحة بما في ذلك الشاليهات المستقلة. وسيوفر حوض السباحة ومركز اللياقة البدنية في المنتجع مزيجاً مثالياً للضيوف الذين يتطلعون إلى الاسترخاء. وسيحتوي الموقع أيضاً على متاجر بيع بالتجزئة، ومسرح سينما، وقاعة احتفالات للمناسبات الخاصة.

كما سيستفيد الضيوف في الفندقين من برنامج الولاء الأفضل في فئته IHG One Rewards التابع لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الذي يوفر تجربة راقية للضيوف، ما يمنحهم مزايا أكثر ثراءً يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق IHG الجديد للهاتف المحمول. وتتنوع المزايا الذي يتيحها البرنامج، من ترقيات الأجنحة وعضوية الصالة السنوية إلى تسجيل المغادرة بأوقات إضافية، وغيرها الكثير بناءً على مستوى المزايا الذي تم اختياره.

تقوم مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً بتشغيل 40 فندقاً عبر 5 علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل إنتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليداي إن، فوكو، أجنحة ستي بريدج. هذا إلى جانب 32 فندقاً قيد الإنشاء، ومن المقرر افتتاحها خلال 2 إلى 5 سنوات المقبلة.

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقة الراقية.

وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 81 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1900 في طور التطوير والإنشاء.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 345 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن فنادقنا وحجوزاتنا وبرنامج المكافآتIHG One Rewards.لتحميل تطبيق برنامج المكافآت الجديد يمكن زيارة متجر أبل أو متجر جوجل.

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